Joensuun Hasanniemen kuolemantapaus: Palaneen auton luona oli toinenkin henkilö, vainajan henkilöllisyyttä ei ole vielä saatu selville

Poliisi pyytää havaintoja ihmisestä, joka on ollut auton palopaikalla Joensuun Hasanniemen maanantaisessa kuolemantapauksessa.

Hasanniemestä löytyi vainaja palaneesta autosta sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Poliisin tietojen mukaan yksi henkilö on poistunut jalkaisin paikalta Hasanniemestä paikalta, josta auto ja kuollut ihminen löydettiin. Henkilö on poistunut autolta Linnunlahden rantaan ja edelleen Hasaniemen alueelle.

Poliisi pyytää alueen asukkailta havaintoja Hasaniemen alueella tai lähistöllä jalkaisin liikkuneista henkilöistä, joilla olisi voinut olla tekemistä asian kanssa. Poliisi on kiinnostunut myös valvontakameratallenteista.

Kymmenen ihmistä otettu kiinni

Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena.

Itä-Suomen poliisin rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoo, että tapauksessa on ollut kiinniotettuna yhteensä kymmenen ihmistä, joista yhdeksän on ollut myös pidätettynä. Heistä neljä on vapautunut jo eilen.

Autosta löytyneen vainajan henkilöllisyyttä ei ole vielä saatu selville. Ruumiille on tehty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, ja henkilöllisyys selvinnee Hämäläisen mukaan lähipäivinä.

Poliisi selvittää edelleen, kuka kuljetti palanutta autoa sunnuntain ja maanantain välisen yön aikana.

Palanut auto on farmarimallinen Volvo. Poliisin mukaan auto on sunnuntai-illan aikana lähtenyt liikkeelle Torikatu 35:n parkkipaikalta. Auto on ajanut yöllä suurta nopeutta Länsikatua Tiedepuiston kohdalla kohti Hasaniemeä.

Auto on suistunut tieltä hieman ennen Länsikadun ja Hasaniementien risteystä ja syttynyt palamaan.

Auton lähtöpaikasta löytyi toinenkin ruumis

Poliisilla on sunnuntain aikana ollut myös useita tehtäviä Torikatu 35:ssä sijaitsevaan huoneistoon, jotka liittyvät Hasanniemen kuolemantapaukseen. Näiden tehtävien osalta poliisi on käynnistänyt esitutkinnan huumausainerikos-nimikkeellä.

Rikoskomisario Hämäläinen kertoo, että myös Torikatu 35:ssä sijaitsevasta asunnosta on löytynyt vainaja sunnuntaina poliisitehtävän yhteydessä.

Sanomalehti Karjalaisen (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan tapaus liittyisi Hasanniemestä löytyneeseen ruumiiseen. Rikoskomisario Hämäläinen ei kuitenkaan kommentoi sitä, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

