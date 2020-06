Onko kasvomaskia hyvä käyttää joukkoliikenteessä? HUSin johtajaylilääkärin mukaan näin voi olla – lue 4 kysymystä ja vastausta hengityssuojaimista

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on huolissaan huomattuaan, että ihmiset liikkuvat kaupungilla aiempaa varomattomammin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi tänään keskiviikkona HUSin koronavirusinfossa havainneensa, että kaupungilla liikkuu jo enemmän ihmisiä eivätkä kaikki enää säilytä etäisyyttä toisiinsa yhtä huolellisesti kuin aiemmin.

Mäkijärvi kehottaa etenkin yli seitsemänkymppisiä noudattamaan koronaviruksen tarttumista ehkäiseviä turvallisuusohjeita.

– Nyt kun rajoituksia on kevennetty ja poistettu ja ihmiset ovat lähteneet liikkeelle, haluan muistuttaa varsinkin ikäihmisiä tärkeistä käyttäytymissäännöistä, jotka ovat edelleen voimassa. Pitäkää etäisyyttä. Kaksi metriä on suositus. Noudattakaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, ja jos on paljon väkeä paikalla vaikka joukkoliikennevälineissä, niin ei suojamaskin käyttökään ole huono ajatus.

Yle esitti HUSin koronavirusinfossa Mäkijärvelle neljä kysymystä hengityssuojainten hyödyllisyydestä joukkoliikenteessä.

Kuinka suuri turvallisuusriski joukkoliikenteessä voi olla?

– Ajatus lähtee siitä, että silloin kun riittävää etäisyyttä ei voi turvallisesti pitää ja noudattaa, on mahdollista suojautua hengityssuojaimella. Riskin suuruutta on todella vaikea arvioida, Mäkijärvi sanoo.

Mitä riittävä etäisyys tarkoittaa? Esimerkiksi metroasemien kuulutuksissa puhutaan yhden metrin turvaväleistä, ja sinä mainitsit kahden metrin etäisyyden ikäihmisille. Onko se yksi vai kaksi metriä, jos ajatellaan kaikkia ihmisiä eikä pelkästään riskiryhmiä?

– Suositukset eri maissa vaihtelevat, puhutaan yhdestä, puolestatoista ja kahdesta metristä. Jokaisella metrillä etäisyyden vaikutus tartuttavuuteen kaksinkertaistuu eli metri lisää, niin on kaksi kertaa paremmassa turvassa.

Millainen kasvosuojain kannattaa ottaa joukkoliikenteeseen?

– Testatut lääketieteelliset hengityssuojaimet ovat tietenkin tehokkaimpia. Muillakin suojaimilla on merkitystä. Näistä on tehty paljon testejä ja tutkimuksia. Se on sitten henkilökohtainen valinta, mikä omaan tilanteeseen parhaiten sopii.

Monilla näkyy olevan huivi kasvojen edessä. Onko siitä hyötyä?

– En ole nähnyt kaulahuiviin liittyvää tutkimustietoa. Siihen on mahdotonta ottaa kantaa, Mäkijärvi sanoo.

Hallituksen asettama tiedepaneeli suosittelee kasvomaskien käyttämistä koronavirustilanteen vuoksi julkisilla paikoilla ja joukkoliikenteessä. Hallitus ei kuitenkaan ole antanut yleistä suositusta kasvomaskien käytöstä.

Myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on muistuttanut, että täysiä busseja ja junia kannattaa välttää. THL:n mukaan altistumisriski on kuitenkin pieni kaupunkien joukkoliikenteessä, jos matka-ajat ovat lyhyitä.

Yle kertoi toukokuussa, että Helsingin seudun liikenne HSL pitää lähtökohtaisesti ihmisten suojautumista joukkoliikenteessä hyvänä asiana.