Toimittajalta: "Lopullinen" tieto Ruotsin pääministerin murhasta oli juuri sitä, mitä ennakoitiin – helpotus, lässähdys ja pettymys

Tämänpäiväinen viesti Olof Palmen murhatutkinnasta oli osittain sitä, mitä odotettiin. Pääsyyttäjä Krister Petersson nimesi murhaajan.

Hän ei kuitenkaan pystynyt esittelemään uusia teknisiä todisteita: ei DNA-jälkiä eikä murha-asetta. Hän ei ollut myöskään löytänyt uusia silminnäkijöitä.

Jotain näistä odotettiin. Motiivikin jäi epäselväksi.

Minun on helppo kuvitella ruotsalaiset ystäväni katsomassa päivän lehdistötilaisuutta.

Vihdoinkin nimi! Onhan tästä puhuttu. Kaikki nämä aihetodisteet, jotka viittaavat syyllisyyteen.

Mikä pettymys. Täydellistä varmuutta ei saatu.

Niin tunsin itsekin.

Ruotsin kautta aikojen suurimman pääministerin murhan tutkinta lopetetaan 12 522 päivän ja surkeiden tutkintojen jälkeen. Epäillyn murhaajan henkilöllisyyttä ei voida todistaa varmuudella. Kaiken lisäksi epäilty on kuollut.

Syyttäjä uskoo, että Palmen murhasi niin sanottu Skandia-mies eli Stig Engström. Häntä kutsutaan Skandia-mieheksi, koska hän työskenteli vakuutusyhtiö Skandiassa.

Motiivista syyttäjä ei pystynyt kertomaan paljon, mutta Engström kuului Palmen vastaisiin piireihin, hänellä oli talousongelmia ja jonkinasteinen alkoholiriippuvuus.

Syyttäjän kertomasta voisi päätellä, että tilaisuus ja päähänpisto päätti Palmen elämän. Engström lähti työpaikaltaan Skandiasta samoihin aikoihin, kun Olof Palme käveli kotiaan kohti vaimonsa Lisbeth Palmen kanssa.

Tekeekö pelkkä tilaisuus sitten miehestä murhaajan? Se on kysymys, johon syyttäjällä ei tuntunut olevan vastausta.

Petersson maalasi kuvan miehestä, joka janosi huomiota ja mediajulkisuutta.

Engström ilmoittautui poliisille heti murhan jälkeisenä päivänä ja otti heihin yhteyttä myöhemminkin. Hän oli graafikko, ja hänellä oli ystäviä Ruotsin radiossa. Sitä kautta hän sai kertoa tarinansa Ruotsin televisiossa.

Syyttäjän esittämän Engströmin tv-esiintymisen (siirryt toiseen palveluun) katsominen tuntui kieltämättä jäätävältä. Hän sai esittää oman "rekonstruktionsa" tapahtumista Ruotsin suurimmassa mediayhtiössä.

Sitäkin oudommalta tuntuu, ettei poliisi pitänyt häntä epäiltynä tai kuulustellut häntä sellaisena.

Syyttäjä Krister Peterssonin selvitys Engströmin kertomuksen ja toiminnan epäjohdonmukaisuuksista oli yksityiskohtainen. Niin yksityiskohtainen, että se riitti Olof Palmen pojalle Mårten Palmelle. Hän kertoi uskovansa (siirryt toiseen palveluun) syyttäjän johtopäätöksiin.

On varmasti helpottavaa laittaa piste elämänsä suurimmalle tragedialle.

Niin suurin osa Ruotsistakin haluaa tehdä.

Syyttäjän kertomus noudatti pitkälti aikakauslehti Filterin (siirryt toiseen palveluun) kolme vuotta sitten tekemään selvitystä. Molempien tarina perustui aihetodisteisiin ja sisälsi aukkoja. Syyttäjäkin myönsi sen.

Ruotsalaiset ystäväni kertovat odottaneensa enemmän.

On selvää, että vaikka Palmen murhatutkinta virallisesti päättyy, asianharrastajat ja toimittajat jatkavat tapahtumien kaivamista. Se käy heillekin vuosi vuodelta hankalammaksi.

Poliisi on kuulustellut yli 10 000 ihmistä Palmen murhasta, ja 134 on tunnustanut sen. Moni heistä on jo kuollut.

Itse olin 14-vuotias, kun Olof Palme murhattiin. En muista murhauutisesta juuri muuta kuin sen, miten järkyttävä se oli. Perheeni oli yhteiskunnallisesti aktiivinen ja isäni oli mukana politiikassa. Katsoimme uutisia ja olimme kaiketi aika hiljaa.

Palmen murhan merkitys avautui minulle konkreettisesti vasta yli kymmenen vuotta myöhemmin, kun muutin opiskelijana Ruotsiin. Vuosi oli 1997 ja Palmen murha oli iltapäivälehtien lööpeissä viikoittain. Siltä se ainakin tuntui.

Palme oli Ruotsin Kennedy, mutta idealistisempi. Hän ei luonut kansankotia, mutta kiillotti edeltäjiensä rakentamaa kuvaa Ruotsista maailman demokraattisimpana, solidaarisimpana ja tasa-arvoisimpana maana.

Ruotsiin muutti heti maailmansotien jälkeen työvoimasiirtolaisia Suomesta, Puolasta, Unkarista ja entisestä Jugoslaviasta. Palme meni pidemmälle ja toivotti myös pakolaiset tervetulleeksi.

Suomen presidentti Mauno Koivisto kommentoi Olof Palmen kuolemaa Yle Uutisten lähetyksessä päivää murhan jälkeen.

– Kahden vuosikymmenen aikana totuin tuntemaan Palmen oikeudenmukaisuutta hellittämättömästi tavoittelevana poliitikkona ja valtiomiehenä. Vaihtelevissa olosuhteissa hänellä oli aina päämääränään turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin puitteissa.

Voi olla, että Olof Palmesta puhutaan erinäisissä ruokapöydissä Suomessa tänä iltana. Sen tiedän, että Olof Palmesta puhutaan monissa, monissa ruokapöydissä Ruotsissa.

Ulkomaantoimittaja Paula Tapiola asui Ruotsissa vuosina 1997–2012.

