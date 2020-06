Veera Virta tunnetaan "temppari-Veerana" ja mediassa musertuneena tosi-tv-tähtenä – miten rakkausrealityyn osallistunut voi jatkaa elämää?

Tositelevisiosta on tullut arkiviihdettä, mutta ohjelmiin osallistujia katsotaan edelleen tietyssä valossa.

"Ai, sä olet se Temppari-Veera", sanoo joku tamperelaisen baarin tanssilattialla.

– Menee aina tunteisiin, kun jengi sekoittaa formaatit, toteaa 23-vuotias Veera Virta.

Virta on tuttu Instagramista ja vuoden 2018 suositusta rakkausrealitysta, Love Island -formaatin suomalaisesta sisaresta.

– Keijukainen, kuuma sambatanssija, sometähti, tosi-tv-kaunotar, hän luettelee median tekemiä kutsumanimiä.

Eiväthän nämä mitään hirveitä termejä ole. Ne kertovat vain siitä, miten pinnallisesti tositelevisioon osallistuneita julkisuudessa käsitellään.

– Mun elämä mediassa on siis edennyt niin, että suhteeni aikana olen ollut iloinen sometähti, kuvankaunis sambatanssija. Sen jälkeen, kun erosin mun tositelevisiopoikaystävä Jannesta, olen vain masentunut, joskin välillä kaunotar, hän sanoo.

Ja lisää sitten vitsailleensa.

Mutta sutkautuksessa piilee pala totuutta.

"Sambatanssija Veera ja Janne rakastuivat", lukee Love Island Suomea käsittelevässä Seiskassa.

Katso kuvaa klikkaamalla Virran vierailu Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa.

Jo puoli vuotta sitten päättyneestä suhteesta on tullut median ikuinen konteksti, jonka varjolla esitellään Virran hiustyylin vaihdoksia tai mielenterveysongelmia.

Tämähän on loogista: Näitä asioita Virta jakaa nyt yli 50 000 seuraajan Instagram-tilillään, ja niitä media myös poimii.

Monet ihmiset saattavat pitävät Virtaa yksinkertaisena.

Tai yksipuolisena, hän korjaa.

Virta on ollut päivätyöstään lomautettuna parin kuukauden ajan. Rutiinit, kuten joka päiväinen aamulenkki, ovat tulleet tarpeeseen. Reitti on ollut sama jo vuosia. Hilma Toivonen / Yle

Rakkausrealityt ovat nousseet puheenaiheeksi Temptation Island Suomen päätösjakson myötä. Ohjelmaan osallistuneiden Mira Aholan ja Valto Harvistolan parisuhteen kariuduttua Ahola on saanut Instagramissa (siirryt toiseen palveluun)raakalaismaisia vihaviestejä.

Nykyaikana sosiaalinen media ja reality-formaatit vaikuttavat liittyvän yhteen sangen saumattomasti, niin hyvässä kuin pahassa.

Ohjelman draaman kaari ei pääty finaalijaksoon, vaan osallistuneiden Instagram-tileille joko yhteistöiden tai niin sanotun "shit stormin" muodossa.

Tämän takia ohjelmien kuvauksissa on läsnä useimmiten myös psykologi. Ammattilainen käy julkisuuden mahdollisia seurauksia läpi osallistujien kanssa jo etukäteen.

Veera Virran tarina parin tuhannen seuraajan yksityishenkilöstä tunnetuksi Instagram-julkimoksi on suhteellisen perinteinen, mutta kuka on kiiltävän – ja ehkä limaisenkin – tositelevisiokaunotar-tittelin takana?

Virta on asunut kaksiossaan yli neljän vuoden ajan. Kodista on tullut tärkeä työtila. Hilma Toivonen / Yle

Miksi ohjelmiin lähdetään?

Viime päivien puheenaiheeksi ovat nousseet kysymykset siitä, millä hinnalla tositelevisiota tehdään ja miksi formaatteihin lähdetään. Puhutaan, että nykyään osallistumisella saatettaisiin tavoitella myös someseuraajia.

– Minulle ohjelman suosio ja kertyneet seuraajat tulivat yllätyksenä, mutta tässä sitä ollaan. Koska kausi oli Suomessa ensimmäinen, ei tulevaa huomiota voinut ennustaa, Virta kertoo.

Virta kertoo välttelevänsä tarkoituksella Jodelin keskustelulankoja, joissa aiheena ovat olleet hänen rakkauselämänsä lisäksi myös ripsienpidennysten pituus. Hilma Toivonen / Yle

Hänen tiensä Love Island Suomi -ohjelman koe-kuvauksiin kävi klassisesti kaverin ilmoituksen kautta.

– Olin ollut neljä vuotta sinkku, ja tarkoituksena oli puhtaasti lähteä etsimään sitä toista ja uusia kokemuksia.

Ja tässä sitä ollaan.

Virta on kotoisin entisestä – nyt jo lakkautetusta – Längelmäen kunnasta. Nykyään alue jakautuu Oriveden ja Jämsän kesken.

Nuori tyttö muutti perheensä kanssa isovanhemmilta peritylle maatilalle. Sisävessaa tai suihkua ei ollut, koska talon kunnostus oli pahasti kesken.

Teininä kavereita oli noloa kutsua kylään.

Suhteellisen köyhistä oloista ponnistanut Virta päätti pohti jo yläasteen seitsemännellä tulevaa työelämää. Kun tuli aika päättää valinnaisesta kielestä, hän valitsi venäjän.

Mystiseltä kalskahtava kieli kuulosti hienolta, koska kukaan lähitutuista ei osannut sitä.

Päätöksestä tuli elämän mittainen.

"Kuuma sambatanssija" -titteli ei ole millään muotoa keksitty, harrastaahan Virta lajia runsaasti vapaa-ajalla. Hyvänä kakkosena tulee saliurheilu. Hilma Toivonen / Yle

Nyt Virta on aloittamaisillaan pro gradu -työnsä tekemisen Tampereen yliopistossa. Hän valmistuu vuoden päästä Venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi. Tällä hetkellä Virta tekee myös maata käsittelevää podcastia.

Hän tuskailee Google Meets -videopuhelussa akateemisen venäjän kirjoittamisen vaikeutta.

– Köyhistä lähtökohdista huolimatta olen omalla päättäväisyydelläni päässyt siihen pisteeseen elämässä, että olen pystynyt matkustelemaan ja tekemään asioita, Virta toteaa.

Vaikka Virta halusi aiemmin näyttelijäksi, esiintyminen rakkausrealityssa on jotain sellaista, jota kukaan ei varmaankaan kirjaa lapsuuden unelma-ammatteihin. Tai ei ainakaan sano sitä ääneen.

Virta on yksi harvoista Love Island Suomi -formaattiin osallistuneista, jotka ovat onnistuneet tekemään sosiaalisesta mediasta itselleen ammatin. Hilma Toivonen / Yle

Ohjaillaanko osallistujia?

Kun vuonna 2018 espanjalaisen Love Island -"villan" ovet sulkeutuivat, Virta avasi kännykkänsä kahden kuukauden tauon jälkeen.

Viestejä ja sähköposteja oli tuhansia, hänen tekemisiään seurasi yhtäkkiä 17 000 ihmisen joukko. Ja luku kasvoi koko ajan.

Virrasta oli tullut tietämättään Insta-hahmo.

– Ei meillä osallistujilla ollut siellä villassa mitään hajua, katsooko tätä ohjelmaa edes kukaan, hän sanoo.

Yhtäkkiä elämässä oli täysin uusi ihminen, pikkutytöt vetivät kauppakeskuksissa hihasta ja Jodelissa puhuttiin hänen "liian pitkistä" ripsienpidennyksistään.

Vaatekaapissa on paras akustiikka. Hilma Toivonen / Yle

Virta esiintyi Love Island Suomen kahdesta tuotantokaudesta ensimmäisellä, joka lienee toista suositumpi.

Kuvaukset alkoivat syksyllä 2018 Espanjan Marbellassa. Suomalaisessa versiossa sinkut etsivät rakkautta helteisessä villassa, ohjelman finaalissa katsojat valitsevat voittajapariskunnan. Loppuhuipennuksena on mahdollisuus voittaa 25 000 euroa.

Kun Virta palasi marraskuiseen Suomeen, jaksot katsottiin maratoonina läpi. Alussa Virta häpesi itseään. Ruudussa näkyi hänen mielestään olento, joka esitti jotain muuta kuin oli.

Tunteiden vietävissä ja suupalttina uusissa tilanteissa oleva ihminen. Kuin kuka tahansa, joka on päätynyt asumaan tuikituntemattomien kanssa syrjäiseen paikkaan tuotantotiimin kameroiden ympäröimänä.

Hän mainitsee sanan cringe, myötähäpeä.

– Ehkä häpesin enemmänkin sitä, ettei tuotanto näyttänyt ensin fiksua puoltani. Olen kuitenkin yllättynyt, kuinka silkkihansikkain minua kohdeltiin. Loppujen lopuksi musta ei leikattu toista ihmistä.

Virta tekee päivätyönsä ohella sisällöntuotantoa. "En halua kutsua itseäni minkään sortin influensseriksi, koska jo siitä sanasta tulee jo kielteinen fiilis". Hilma Toivonen / Yle

Vaikuttaako tositeleviossa esiintyminen loppuelämään?

Rakkausrealityista on tullut osa suomalaista populaarikulttuuria, mutta niistä ollaan edelleen montaa mieltä.

Tämä näkyy muun muassa genreen osallistuneiden elämästä kertovien juttujen kommenttipalstoilla, jossa Suomen kansa hokee "nevöhööd", "kuka tää on" ja "miksi tästä uutisoidaan".

Formaatteihin lähtevistä puhutaan somejulkisuutta havittelevana roskasakkina, joka ohjelman loputtua saa mitä ansaitsee. Eli uhkailuja ja rumaa kielenkäyttöä.

Ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa.

Virta ei koe historiaansa rakkausrealityssa taakkana, vaikka osasta nettipalstojen väitöksistä voisi tehdä kunnianloukkaussyytteen.

Rakkausformaattien – ja ylipäätään tositelevision – salaisuutena on ohjelmien herättämä tunnekuohu.

Kun ihminen samaistuu tahtomattaan ohjelmassa nähtyyn, seuraavat tunteet vihasta uteliaisuuteen.

– Kun rakastuin Love Islandissa ja palasin Suomeen, ihmiset seurasivat varmaankin vain juorujen ja parisuhteeni takia. Kun erosimme, sama juttu. Nyt seuraajat ovat vähentyneet, ja mietin, teenkö jotain väärin. Onhan some tulonlähteeni. Pidän mielummin kuitenkin niistä kiinni, jotka seuraavat muunkin kuin huhujen vuoksi.

"Ihmiset ovat Tampereella rempseitä ja helposti lähestyttäviä. Voisin kuvitella asuvani Helsingissä tai ulkomailla, lähinnä Venäjällä", Virta sanoo. Hilma Toivonen / Yle

Mutta vaikuttaako "tosi tv:ssä" esiintyminen loppuelämään?

Riippuu varmaankin, keltä kysyy.

– Voihan se vaikuttaa sillä tavalla enemmän, jos työnantajalle on iso juttu, että on harrastanut seksiä televisiossa. Se riippuu ihan siitä, mitä sarjassa on näytetty ja mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä, Virta sanoo.

Kuulostaa loogiselta. Nykypäivänä mediassa on niin paljon hälyä, että kohuistakin tulee datapuuroa.

– Mottoni on se, että jos teet jonkun virheen julkisesti ja opit siitä, se ei tule vaikuttamaan elämään. Kukaan ei muista, mitä on tapahtunut Temppareissa kaksi vuotta sitten.

Keskustelu on auki 17.6. klo 23 asti.

Lue lisää:

Miksi tosi-tv:n puolialastomat tähdet ovat meille jopa rakkaampia kuin omat sukulaiset? Perjantai pureutuu tällä viikolla tosi-tv:n suosion ytimeen

Naisten Linja: Temptation Island normalisoi epäterveitä parisuhteita, ohjelman vastaava tuottaja ja tosi-tv-tähti kommentoivat