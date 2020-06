Viikonlopun pahoinpitelystä kohistaan Etelä-Pohjanmaalla – uhrin auto tuhottu ja töhritty tapahtuman jälkeen

Teuvan pahoinpitelyyn liittyvässä some-keskustelussa jaetaan kuvia tapahtumapaikalla olevasta autosta, jonka kylkeen on kirjoitettu "mamu".

Sosiaalisessa mediassa leviää päivitys liittyen viime viikonloppuna Etelä-Pohjanmaalla tapahtuneeseen pahoinpitelyyn.

Päivitys liittyy Teuvalla mökille kokoontuneiden nuorten ja paikalle tulleiden ulkopuolisten välille lauantain vastaisena yönä syntyneeseen riitatilanteeseen, josta myös poliisi tiedotti (siirryt toiseen palveluun) lyhyesti viikonloppuna.

Poliisin tapahtumakuvauksen mukaan useampi autollinen nuoria lähti seuraamaan paikalta poistunutta autoseuruetta, jolloin pakoon ajanut, mökille vierailemaan tulleen henkilön auto ajautui ulos tieltä. Paikalla syntyi tappelu, josta yksi nuori toimitettiin sairaalaan. Poliisi otti kiinni yhden henkilön, joka on nyt vapautettu.

– Asian esitutkinta on kesken. Osaa henkilöistä on kuultu, osa on vielä kuulematta, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari-Matti Marttala Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Auto maalattu myöhemmin

Sosiaalisessa mediassa jaetaan tekstiä ja kuvia tuhoutuneesta autosta, jonka kylkeen on maalattu mamu-sana, jolla maahanmuuttajiin usein viitataan väheksyvässä mielessä.

Päivityksen mukaan auto kuuluu pahoinpitelyn uhrille.

Yle on tavoittanut kuvat ensimmäisenä jakaneen henkilön, joka vahvistaa tiedon ja kertoo ottaneensa ne itse tapahtumapaikalla.

Somessa pohditaan muun muassa sitä, onko kyseessä viharikos auton kyljessä olevan mamu-tekstin ja pahoinpitelyn uhrin ihonvärin vuoksi. Tapauksen uhri on maahanmuuttajataustainen, mutta Suomen kansalainen.

Tutkinnanjohtaja Jari-Matti Marttala ei ole nähnyt sosiaalisen median postauksia tapauksesta. Hän toteaa kuitenkin, että jos kyseessä on sama ajoneuvo, tekstit on maalattu sen kylkeen onnettomuuden jälkeen. Poliisin kuvissa onnettomuuspaikalta tekstiä ei ole.

Rikosnimikkeet voivat täydentyä

Marttalan mukaan tapausta tutkitaan tällä hetkellä törkeänä pahoinpitelynä ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena, mutta rikosnimikkeet voivat täydentyä ja muuttua esitutkinnan edetessä.

– Mitään viharikokseen viittaavaa ei ole tapahtumahetkellä tullut poliisin tietoon. Mikäli esitutkinnan aikana tulee uusia asioita tietoon, me otamme ne huomioon, Marttala sanoo.

Poliisi korostaa tarvitsevansa tutkinnan suorittamiseen objektiivista tietoa tapahtumapaikan tapahtumista. Marttalan mukaan sosiaalinen media voi jopa haitata tutkinnan edistymistä.

– Jos disinformaatiota lähtee liikkeelle, se voi suunnata tutkintaa väärään suuntaan ja vaikuttaa mahdollisiin todistajien kertomuksiin. Siksi pyrimme esitutkintavaiheessa hankkimaan tiedon heiltä, jotka ovat todellisuudessa nähneet tapahtumat.

