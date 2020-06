Lenin jätti jälkensä Paraisille – Neuvostoturistien suosikkikohde kiinnostaa nyt suomalaisia

Venäjän tsaari Nikolai II aloitti vuonna 1907 armottoman terroristijahdin. Pari vuotta jatkuneet mielenosoitukset ja tihutyöt olivat päättyneet epäonnistuneeseen vallankumousyritykseen.

Etsintäkuulutettu Vladimir Iljits Lenin pakeni Suomen kautta länteen joulukuussa. Matkaan tuli ylimääräinen mutka, kun Turun lähellä Littoisissa hän joutui hyppäämään junasta. Häntä varjostaneet poliisit kadottivat etsimänsä.

Lenin piileskeli Paraisilla toista viikkoa ja onnistui lopulta nousemaan jäältä Tukholmaan menevään laivaan.

Oona Johansson ja Pia Vinkki avaavat oven Leninin huoneeseen. Jari Hakkarainen / Yle

Lenin yöpyi aluksi Kirjalan Norrgårdenin kestikievarissa. Rakennus siirrettiin aikoinaan Paraisten kotiseutumuseon alueelle, ja siitä tuli 1980-luvulla yksi neuvostoturistien pyhiinvaelluskohteista.

– On helppo ajatella, että Parainen on jossakin saariston keskellä, eikä täällä ole tapahtunut mitään. Täällä on kuitenkin ollut maailman historian merkkihenkilö käymässä, toteaa Saaristo-oppaat ry:n puheenjohtaja Pia Vinkki.

Yhdistys suunnitteli Leninin jalanjälijllä-kävelykierroksen viime vuonna. Kiinnostuksen takia opastuksia jatketaan tänä kesänä.

Neuvostoturisteille ei kerrottu ruotsinlaivoista

Neuvostoliitosta pääsi lomamatkalle Suomeen vain tiukan seulonnan jälkeen. Matkalle aikovan piti hankkia luotettavuudestaan selvitys (siirryt toiseen palveluun) ammattiosaston poliittiselta vastaavalta.

Veljien vartijat ja isoveli pelkäsivät loikkauksia länteen.

Toisin kuin Leninille, turisteille meritietä ja matkustamisen helppoutta Ruotsiin ei tuotu esille.

Paraisista tuli yksi neuvostoryhmien Lenin-aiheisista tutustumiskohteista Suomessa. 1980-luvulla oppaana toiminut Oona Johansson muistaa, kuinka museonmäelle tuli bussilasteittan naapurimaan kansalaisia myös talviaikaan.

Norrgårdenin kestikievari on sirretty Paraisten museoalueelle. Samalla siirtyi Leninin yöpaikkakin. Jari Hakkarainen / Yle

– He kutsuivat tätä Lenin-taloksi ja heille esiteltiin huonetta, jossa Lenin yöpyi varmuudella sen yhden yön.

Huoneessa on tallella sänky, jossa pakolainen nukkui ja työpöytä, jonka ääressä hän työskenteli ja joi teetä – raittiuden ystävänä.

Huone huokuu neuvostotunnelmaa, sillä turistit ovat jättäneet sinne vielä omia tuomisiaan itärajan takaa.

Ryhmä tulee – Napoleon piiloon!

Entisessä majatalossa on muitakin huoneita, kuten kapteenin huone.

Neuvostoliittolaisten saapuessa vahtimestari kiirehti ottamaan Napoleonin kuvan pois salin seinältä. Se piilotettiin sohvan taakse.

– Jos se joskus unohtui, tuli siitä joka kerta iso häly. Napoleon laskettiin suureksi viholliseksi, Oona Johansson muistelee.

Opas puhui suomea ja tulkki käänsi venäjäksi. Oppaita ihmetytti tulkkauksen kesto. Kun suomeksi kerrottiin perusteellisesti jostain huoneesta, saattoi käännös olla pari sanaa. Jos suomalainen opas sanoi, että tässä on keittiö, saattoi tulkki pitää pitkän puheen.

– Oli hankala tietää, mitä heille kerrottiin, mutta ainakin sen yöpymishuoneen he näkivät.

Maailmanhistorian merkkimies yöpyi tässä kamarissa. Jari Hakkarainen / Yle

Ryhmien käyttäytyminen muuttui 1980-luvun loppupuolella Neuvostoliiton liitosten nitistessä. Oppaat havaitsivat protestointia.

– Varsinkin nuorempia turisteja jäi mielenosoituksellisesti pihalle. He eivät halunneet nähdän Leninin huonetta.

Lenin-esineistä on tullut uusi nähtävyys

Leninin palvontaan liittyen matkailijat halusivat jättää lahjoja Paraisten museoon. Jokaiselta ryhmältä tuli ainakin Lenin-rintamerkkejä. Rintamerkkejä on iso korillinen.

Leninin päitä, hatulla tai ilman, kurkistelee museohuoneen kaapista. Siellä on myös Leninin kirjoittamia kirjoja.

"Muistoksi vierailustamme Leninin talossa." Jari Hakkarainen / Yle

Seinillä on päähenkilön kipisreliefi ja valokuvia. Sängyn päällä on kookas öljyvärimaalaus: lahja Neuvostoliitolta.

– Tämä on neuvostotaitelijan näkemys siitä, kuinka Lenin kulkee heikkoja jäitä pitkin 28.6.1907 laivaväylän viereen noustakseen Tukholmaan vievään alukseen, Oona Johansson opastaa.

Pakomatkan kriittisimmät vaiheet olivat jäällä kävely ja köysitikkailla kapuaminen. Kaksi paikallista miestä oli saattamasta Leniniä koputellen jään kantavuutta. Laivaväylän sulan rännin reuna ja nousu laivaan ovat vaarallisia kokeneellekin luotsille.

Kertomuksen mukaan Lenin nosti kätensä ja salamatkustajasta etukäteen tiennyt kapteeni pysäytti aluksen.

Ennen kuin Lenin pääsi laivan tikkaille, hän oli joutunut viettämään jouluviikon Lillmälön saaressa Vestergårdin talossa.

Joutunut sana on käyttökelpoinen, koska kerrotaan, että viinanhuuruinen saaristolainen jouluperinne ei välttämättä ollut Venäjän vallankumousta suunnitelleen miehen ajatusten kanssa samalla asteella.

Vuodenvaihteen hämärä peittää jään, mutta määrätietoinen mies kävelee empimättä neuvostotaiteilijan maalauksessa. Jari Hakkarainen / Yle

Leninin pakomatka jatkui Tukholmasta Italiaan Caprin saarelle. Siellä kirjailija Maxim Gorki suunnitteli vallankumouksen edistämistä ja koulutuskeskuksen perustamista.

Parainen sai myöhemmin räjähdelahjan

Leninin käynti Paraisilla nousi uuteen arvoonsa vuonna 1917. Lenin oli noussut Neuvosto-Venäjän johtoon.

Räjähdysaineita ei saanut Suomesta ja Paraisten kalkkikaivokselta loppuivat paukut, eli tarkemmin sanottuna dynaamiittien sytytysnallit.

Räätäli Johan Sjöholm opasti Leniniä jään yli. poliisimestari Walter Rohde tapasi piileskelijän Paraisilla ja antoi miehen mennä. -Suomalaiseen poliisin voi luottaa, Leninin sanotaan muistelleen. Jari Hakkarainen / Yle

Jahkaamisen jälkeen paikalliset napamiehet keksivät otta yhteyttä suoraan Leniniin vanhoja kontakteja hyväksikäyttäen.

Pakomatkan aikana yhteyshenkilönä toiminut Ludvig Lindström kirjoitti Pietariin vietäväksi kirjeen, jossa kerrottiin töiden loppuvan, kun räjähteitä ole.

Audienssi järjestyikin Paraisten miehille – samoin 40 000:n dynamiitin sytykkeen osto-oikeudet ja kuljetusluvat.

Suhteilla siis pelattiin, eikä kavereita jätetty.