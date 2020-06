Perussuomalaiset harkitsee kansanedustaja Ano Turtiaisen erottamista myös puolueesta. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho vahvistaa Ylelle, että perussuomalaisten puoluehallitus keskustelee Turtiaisen jäsenyyden jatkumisesta tällä viikolla.

Perussuomalaisten puoluevaltuuston kokous alkaa lauantaina aamupäivällä. Todennäköisesti puoluehallitus kokoontuu ennen puoluevaltuustoa. Monesti puoluehallitus on kokoontunut perjantaisin.

Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä viikko sitten rasistisen tviitin vuoksi. Turtiainen julkaisi yhteisöpalvelu Twitterissä pilkkaavan kuvan mustasta miehestä, joka kuoli yhdysvaltalaispoliisin väkivallan uhrina.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan erottaminen on pysyvä.

– Kävimme keskustelua, että halutessaan Turtiainen voi hakea takaisen ryhmän jäseneksi vuodenvaihteen jälkeen, jos hän on korjannut käytöksensä pysyvästi, Tavio sanoi ryhmäkokouksen jälkeen.

Kuuntele Takaisin Pasilaan -podcastista kansanedustaja Sebastian Tynkkysen selitys, miksi Ano Turtiainen erotettiin eduskuntaryhmästä juuri nyt.

Poliisi: Turtiaisen viestistä ei ole syytä epäillä rikosta

Poliisi tiedotti tänään keskiviikkona, että Turtiaisen tviitistä ei aloiteta esitutkintaa. Poliisi arvioi, että "julkaisusta ei välity sellaista riittävän yksiselitteistä, juuri tummaihoisiin kansanryhmänä kohdistettua panettelua tai solvausta, että asiassa olisi kyse kiihottamisrikoksesta".

Myöskään kunnianloukkauksen tunnusmerkistö ei poliisin mukaan täyty, koska "kuolleen henkilön halventaminen ei kuitenkaan ole rangaistavaa, vaan rangaistavaa on ainoastaan valheellisten tietojen ja vihjauksen esittäminen siten, että niistä aiheutuu kärsimystä niille, joille vainaja oli erityisen läheinen".

Turtiainen: En hae takaisin, saavat tulla lakki kädessä pyytämään

Ryhmästä erottamisensa jälkeen Ano Turtiainen ei ole säästellyt sanan säilää perussuomalaisia arvostellessaan. Turtiainen sanoi Ylelle, ettei aio itse hakea ryhmän jäseneksi takaisin.

– En ole perussuomalaisiin koskaan hakenut, vaan minut on sinne pyydetty. En jumalauta ikinä mene hattu kädessä pyytämään, että ottakaa minut takaisin. Jos sellaista pitää tehdä, se on puoluejohto, joka tulee lakki kädessä kysymään, että Ano, tuletko takaisin, Turtiainen sanoi viime perjantaina.

Ano Turtiainen on Juvan perussuomalaisten puheenjohtaja sekä perussuomalaisten Etelä-Savon piirihallituksen jäsen. Hän on myös Juvan kunnanvaltuuston jäsen.

Viikko sitten Turtiainen ei osannut vielä sanoa, onko hän ehdolla kuntavaaleissa ja minkä puolueen listalta. Hän ei aikonut puolueloikkariksi.

– Mieluummin auon turpaani sen verran, että minut erotetaan puolueesta. Silloin en ole loikkari, Turtiainen arveli viime viikolla.

Perussuomalaisista erotettu entinen kansanedustaja James Hirvisaari on Ano Turtiaisen eduskuntaryhmän sihteeri. Arkistokuva. Petteri Paalasmaa/All Over Press

Perusti oman ryhmän, sihteeriksi tuli puolueesta erotettu Hirvisaari

Ano Turtiainen on perustanut yhden miehen eduskuntaryhmän, Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen. Ryhmän toiminnan tarkoituksena on "toimia eduskunnassa Suomen ja suomalaisten edun mukaisesti ja sananvapautta vaalien”.

Eduskuntaryhmän sihteeri on entinen kansanedustaja, vuonna 2013 perussuomalaisista erotettu James Hirvisaari. Hirvisaari on tehnyt maisteriopintojensa työharjoittelusopimuksen Turtiaisen kanssa ja on Turtiaisen avustaja. Hirvisaari toimi kansanedustajana vuosina 2011–2015.

Perussuomalaisista erotetun Hirvisaaren palkkaaminen tuskin lähentää Turtiaisen ja perussuomalaisten suhdetta.

Hirvisaari erotettiin vuonna 2012 määräajaksi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä, kun hän kieltäytyi erottamasta rasistisen kirjoituksen laatinutta avustajaansa. Hirvisaari erotettiin puolueesta vuonna 2013, kun hänen kutsumansa vieras teki natsitervehdyksen eduskunnan lehterillä ja Hirvisaari itse otti tilanteesta valokuvan.

