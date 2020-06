Palme-tutkinnan loppu jakaa ruotsalaisia: "Suuri pettymys", "Häpeällistä", "Toivottavasti haava nyt parantuu", "Meidän on hyväksyttävä tämä"

Ruotsin poliisin päätelmät pääministeri Olof Palmen murhaajasta herättävät ristiriitaisia reaktioita. 34 vuotta jatkuneen rikostutkinnan aikana erilaiset teoriat ja epäillyt ovat vilisseet ruotsalaisessa keskustelussa, joten poliisin keskiviikkoiseen tiedotustilaisuuteen kohdistui valtavia odotuksia.

– Toivon sisimmässäni, että haava voi nyt parantua, pääministeri Stefan Löfven (sd.) kommentoi tutkinnan lopetusta (siirryt toiseen palveluun).

Myös entinen pääministeri Ingvar Carlsson (sd.) ja entinen sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Mona Sahlin ovat puhuneet kansallisen trauman aiheuttamien haavojen parantumisen tärkeydestä.

– Parasta olisi ollut, jos olisimme saneet todisteet siitä, kuinka kaikki tapahtui ja olisi saatu oikeuden tuomio, Löfven sanoi.

Hänen mukaansa tutkinnassa tehtiin paljon virheitä.

Yhteinen toive: Toivottavasti nyt saatiin päätös

Ylen Tukholman keskustassa haastattelemilla ruotsalaisilla oli poliisin tiedotustilaisuuden jälkeen yhteinen toive: toivottavasti asia olisi nyt saatu päätökseen.

– On kulunut monta vuotta. Tuntuu hyvältä, että on tultu johonkin lopputulokseen. Se, ettemme ole tienneet kuka ampui Palmen, on ollut kansallinen trauma. Toivottavasti nyt saatiin päätös, kommentoi Therese Elias-Gomes.

– Poliisin työ on tehnyt minuun vaikutuksen. Sekä tutkintaan käytetty aika että työn määrä. Toivottavasti voimme nyt panna tälle pisteen. Kaikki tuntuvat olevan tyytyväisiä, että on saatu jonkinlainen selvyys asiaan, sanoi Olle Jonsson.

Henrik Frölich ei usko, että spekulointi murhan ympärillä nyt loppuisi.

– Skandia-miehestä on puhuttu paljon, joten en ole yllättynyt. On ongelmallista, että syylliseksi osoitetaan mies, joka ei voi puolustautua. Salaliittoteoriat jatkuvat, sillä moni on vastustuskykyinen faktoille, hän arvioi.

– Minä uskon siihen [Skandia-miehen syyllisyyteen], mutta varma ei voi olla. En usko, että tämän pidemmälle voi tutkinnassa päästä. Hyvä, että tapaus on nyt selvitetty, sanoi Gunilla Norrby.

Monen mielestä tulos oli antikliimaksi

– Todella suuri pettymys, tunnettu kriminologian professori, rikoskirjailija Leif G.W. Persson kommentoi poliisin tiedotustilaisuuden antia.

Murhatutkijoiden ilmoitus siitä, että murhaaja oli mitä ilmeisimmin Stig Engström eli niin sanottu Skandia-mies, joka on jo kuollut eikä siis voi joutua vastuuseen, on monelle asiaa kommentoineelle pettymys.

Persson arvostelee kovin sanoin poliisin päätelmiä ja pitää niitä jopa vainajan kunniaa loukkaavina. Hänen mielestään poliisi ei ole esittänyt vakuuttavaa näyttöä Skandia-miehen syyllisyydestä, vaan kaikki on tulkintaa.

Persson sanoo TV4:lle (siirryt toiseen palveluun), että koko poliisitutkinta on hoidettu alusta alkaen huonosti ja nyt nähty poliisin tiedotustilaisuus oli koko tutkintaa hyvin kuvastava lopetus.

Olof Palmen murhapaikalla Tukholman keskustassa on muistolaatta. Lothar M. Peter / AOP

"Eräänlainen oikeusmurha"

Aftonbladet-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) useat Palme-tutkintaan perehtyneet asiantuntijat kuvailevat tutkinnan lopputulosta pettymykseksi. Osa käyttää kovempaa kieltä.

– Mielestäni se [tutkinnan lopputulos] on täysin käsittämätön ja häpeällinen. Se on niin surkea, että olen lähes sanaton. Heillä ei ole mitään. Heillä on samat tiedot kuin meillä muillakin. Se, että he sen perusteella osoittavat pääministerin murhaajaksi vainajan, joka ei voi puolustautua, on väärin. Niin ei toimita, jyrähtää kirjailija Lena Andersson.

– Se on epäonnistuminen, ja eräänlainen oikeusmurha. Olen hyvin yllättynyt siitä, että tämä voi jälleen kerran mennä näin pahasti pieleen, Andersson jatkaa viitaten tutkinnan aiempiin virheisiin.

Entinen oikeusministeri Thomas Bodström (sd.) uskoo, että puutteistaan huolimatta poliisin keskiviikkoinen tiedotustilaisuus oli suurelle yleisölle murhatutkinnan päätös.

– On pieni joukko, joka ei anna periksi, vaan jatkaa kirjojen ja mielipidekirjoitusten kirjoittamista. Se ei kuitenkaan johda mihinkään. Meidän on hyväksyttävä, ettemme pääse nyt tämän pidemmälle, Bodström sanoo Aftonbladetille.

