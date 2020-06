Sarjakuristaja Michael Penttilä valittaa murhatuomiostaan korkeimpaan oikeuteen – pitää tekoaan edelleen tappona

Sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä valittaa Helsingin hovioikeuden huhtikuussa antamasta murhatuomiosta korkeimpaan oikeuteen. Valituslupahakemus saapui Helsingin hovioikeuteen tänään, josta se lähetetään edelleen korkeimpaan oikeuteen.

Penttilän valitus koskee samaa asiaa kuin hänen aiempi valituksensa Helsingin käräjäoikeuden murhatuomiosta. Penttilän mielestä hän ei ole edelleenkään syyllistynyt murhaan, vaan tappoon.

– Penttilä on myöntänyt, että henkirikos on tapahtunut ja hän on sen tekijä. Penttilän näkemys tapahtumista on, että hän on toiminut hyvin pikaistuksissaan ja lyhyen ajan sisällä. Hänen näkemyksensä tapahtumista on ollut johdonmukainen esitutkinnan ja oikeusvaiheiden aikana, Penttilän asianajaja Kari Eriksson kertoo Ylelle.

Hovioikeus tuomitsi huhtikuun lopussa Penttilän Helsingin Alppiharjussa asuneen 52-vuotiaan naisen murhasta elinkautiseen vankeuteen. Tuomion mukaan Penttilä kuristi naisen huhtikuussa 2018 erityisen julmalla ja raa'alla tavalla useita tekovälineitä käyttäen.

Hovioikeus piti Penttilän käräjäoikeudessa saaman tuomion muilta osin ennallaan, mutta hovioikeuden mukaan Penttilä ei tehnyt henkirikosta vaakasti harkiten. Penttilälle tehdystä mielentilatutkimuksesta ilmeni, että hän oli teon tehdessään syyntakeinen eli hän ymmärsi, mitä oli tekemässä ja mitä teosta seuraa.

Korkeimman oikeuden ratkaisu valitusluvan antamisesta voi kestää useita kuukausia.

– Suomi on oikeusvaltio, jossa laki on kaikille on sama, ja kaikilla on mahdollisuus ajaa omaa oikeuttaan. Vaikka korkein oikeus antaisi valitusluvan, Penttilän tuomio pysyisi joka tapauksessa pitkänä. Tässä on kysymys enemmänkin asian oikeudellisesti arvioinnista, Eriksson sanoo.

Hovioikeuden tuomiossa kyseessä oli Penttilän neljäs henkirikos, jossa uhrina oli nainen tai tyttö. Uhrien joukossa on myös Penttilän oma äiti, jonka hän kuristi kuoliaaksi 1980-luvulla.

Lisää aiheesta:

Hovioikeus tuomitsi sarjakuristaja Michael Penttilän murhasta elinkautiseen – kuristi naisen täydessä ymmärryksessä