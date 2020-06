Katso taivaalta käsin, kuinka pääkaupunkiseudun pikaraitiotie rakentuu – Raide-Jokerin työmaa jyllää asukkaiden takapihoilla vielä vuosia

Pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamista on nyt takana tasan vuosi. Ensimmäiset kiskot ovat paikoillaan Espoossa.

Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen kulkevan pikaraitiotie Raide-Jokerin (siirryt toiseen palveluun) rakentamista on nyt takana tasan vuosi.

25 kilometriä pitkän raidelinjan rakennustyöt ovat käynnissä yhteensä 19 kilometrin matkalla. Kaikkiaan töistä on nyt saatu tehtyä viidennes.

Katso videolta, miltä kolmessa työmaakohteessa näyttää juuri nyt

Massiivinen työmaa näkyy ja kuuluu asukkaiden takapihoilla, sillä raidelinja kulkee paikka paikoin jo valmiiksi tiiviin asutuksen keskellä.

Asukkaille on jaettu korvatulppia, ja rakentajilta on edellytetty hiljaisempia työkoneita. Lisäksi työmaakohteissa on ollut käytössä väliaikaisia meluntorjuntaseiniä.

Esimerkiksi Myllypurossa pahimmat paukkeet on ajoitettu niin, ettei meteli häiritsisi viereisen päiväkodin päiväuniaikaa.

Raide-Jokerin rakentaminen jatkuu vielä kolme ja puoli vuotta. Sen jälkeen ovat vuorossa vielä viimeistelytyöt sekä koeajot.

Raide-Jokerin kyytiin olisi tarkoitus päästä kesäkuussa 2024.

Tätä juttua varten on haastateltu Raide-Jokerin ympäristöasiantuntija Niina Salojärveä sekä meluasiantuntija Olli Kontkasta Sitowise:lta.

