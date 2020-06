Herätys: Hallitus neuvottelee matkailun suosituksista, nyt on taas turvallista tavata muita, Kansallisteatterin remontista nousi kohu

Hallitus neuvottelee tänään matkailun suosituksista

Hallitus kokoontuu tänään Säätytalolle neuvottelemaan muun muassa matkailun suosituksista ja yli 500 hengen yleisötilaisuuksien rajoituksista. Yle kertoi keskiviikkona, että hallitukselle esitettäisiin, että matkailu avautuisi ainakin Baltian maihin eli Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Voit seurata neuvotteluiden alkua suorana kello 9.10 alkaen.

Asiantuntija toivoo töihin lisää lapsiparkkeja

Salla Tarkiainen, 9, käy isänsä työpaikalla Lappeenrannan Visma Solutionsilla kesäkerhossa. Mikko Savolainen / Yle

Työnantajien järjestämä apu pienten koululaisten kesähoitoon on vielä suhteellisen harvinaista Suomessa. Esimerkiksi Suomen Yrittäjillä on tiedossaan vain pari yritystä, joissa on jollain tapaa tarjottu apua lastenhoitoon. Väestöliiton asiantuntija toivoo, että työnantajien tarjoamat hoitomahdollisuudet lisääntyisivät tulevaisuudessa.

Kansallisteatterin remontista nousi kalkkiviivoilla kohu

Kansallisteatterin koko julkisivun mitta Kaisaniemestä Rautatientorille on lähes 70 metriä. Purettavaksi aiottu nivelosa näkyy vanhan ja uuden puolen välissä noin 14 metrin sisäänvetona. Jaani Lampinen / Yle

Suomen Kansallisteatteri sai viime syksynä valtiolta hartaasti odotetut remonttirahat. 50 miljoonalla on tarkoitus peruskorjata teatterin uusi puoli. Samalla puretaan 1930-luvulta peräisin oleva nivelosa ja rakennetaan tilalle laajennus. Suunnitelmista on noussut kohu, joka voi pahimmillaan viivästyttää remonttia vuosilla.

Nyt on taas turvallista tavata toisiamme, sanovat asiantuntijat

Kati Kekkonen, Tuuli Latva-Teikari, Annukka Lehtonen, Mariia Kauppi, Maiju Koski, Ella Arkko ja Kaisa Kiiski olivat piknikillä Tervasaaren rannassa toukokuun lopulla. Ystäviä saa nyt tavata, mutta mieluummin ulkona kuin sisällä, sanoo biotieteiden tutkijatohtori Tuomas Aivelo. Silja Viitala / Yle

Monet koronaviruksen vuoksi vältellyt arkiset tavat ovat jälleen lähes riskittömiä, sanovat asiantuntijat. Yle kysyi, mitä koronatietäjät ajattelevat esimerkiksi kättelemisestä, sukujuhlista sekä kuudesta muusta tauolla olleesta asiasta Suomen nykyisessä virustilanteessa.

Ranskassa on meneillään ennennäkemätön pyöräilybuumi

Pariisissa kymmenet tuhannet ovat vaihtaneet julkiset kulkuvälineet ja auton polkupyörään koronaepidemian myötä. Juha Nurminen / Yle

Koronaepidemia on johtanut Ranskan pääkaupungissa katukuvan muuttumiseen, kun kymmenettuhannet ovat vaihtaneen metron tai auton polkupyörään. Pariisin pyöräkaupat ovat tyhjentyneet, kun koronavirustartuntaa pelkäävät kaupunkilaiset ovat vaihtaneet metrot ja lähijunat polkupyörään.

Sää jatkuu lämpimänä

Lämmin ja poutainen sää jatkuu. Yle

Torstaiaamu valkenee selkeänä ja lämpötila kohoaa nopeasti. Päivällä taivaalle kohoaa vähän kumpupilveä ja Lapissa pilvisyys on muuta maata runsaampaa. Lämpötila kohoaa keskiviikon tavoin etelärannikon tuntumassa paikoin lähelle 25 astetta.

