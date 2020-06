Perussuomalaisten ajatuspajan kohukirjassa toistuu naisvihamielisyys – näin kirjoittaja kommentoi teosta

Perussuomalaiset piti maanantaina tiedotustilaisuuden, joka eteni ensin kuten monet aiemmatkin vastaavat tapahtumat. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho puhui ajankohtaisista politiikan asioista.

Vasta sen jälkeen oli luvassa päänumero. Perussuomalaisiin kytköksissä oleva ajatuspaja Suomen Perusta esitteli uutta tuotostaan, “filosofista tutkimusta” nimeltä Totuus kiihottaa. Kirjan on kirjoittanut Jukka Hankamäki, jota Perussuomalaiset kuvailee perussuomalaiseksi ajattelijaksi.

Eniten tyrmistystä monissa herätti julkaisun osuus nimeltä “Naisten tyrannia ja seksuaalisuuden sosialisointi”. Hankamäki muun muassa arvioi, että jotkut suomalaisnaiset ovat halunneet kostaa suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen kanssa.

Samalla naiset ovat käyttäneet myös väestöpoliittista valtaa, sillä rajat ylittävillä pariutumisillaan he ovat muokanneet kansamme geeniperintöä tavalla, joka on rikkonut biologisen rodun, etnisesti määriteltävissä olevan kansan, valtio-opillisesti jäsenneltävissä olevan kansakunnan, juridisen kansalaisuuden ja valtiofilosofisesti voimassa olevan kansallisvaltion välisen ekvivalenssin sekä korrelatiivisen ja luottamuksellisen suhteen.

Yle kävi seikkaperäisesti läpi Hankamäen kirjaa. Naisvihamielisiksi ja naisten seksuaalista häirintää vähätteleviksi tulkittavia kohtia löytyi lukuisia.

Yle tavoitti Hankamäen ja pyysi häntä kommentoimaan kirjassaan esittämiään väitteitä.

Hän esimerkiksi kirjoittaa, että “rajat ylittävillä pariutumisilla on rikottu. mm. rodun ja kansakunnan luottamuksellista suhdetta.”

– Faktahan on se, että ihmisten sukset on menneet ristiin. Luen suomalaisten vihaisuudessa sitä, että suomalaiset miehet ovat jääneet lehdelle soittelemaan. Se on tuottanut ärtymystä ja vihaa, Hankamäki kommentoi

Ajatuspajalla on vahva yhteys perussuomalaisiin

Suomen Perustalla on vahva yhteys perussuomalaisiin. Ajatuspajan tuotoksia on säännöllisesti esitelty puolueen tiedotustilaisuuksissa.

Suomen Perustan edellinen toiminnanjohtaja Simo Grönroos on nykyisin perussuomalaisten puoluesihteeri. Ajatuspajan hallituksessa istuu perussuomalaisia johtavia poliitikkoja.

Hankamäki kiittää kirjan esipuheessa Grönroosia teoksen viimeistelyvaiheen arvioinnista. Grönroos kiistää Ylelle, että olisi lukenut koko kirjaa tai hyväksynyt sen julkaisua.

Kirjaprojekti laitettiin alulle Grönroosin ollessa toiminnanjohtaja. Hankamäki oli tarjonnut ajatuspajalle “mediaa käsittelevää tutkimusaihetta”. Grönroosin mukaan Hankamäki työskenteli vuoden Suomen Perustassa kirjaprojektin parissa.

Grönroos kertoo lukeneensa viime vuoden kesällä kirjan käsikirjoitusta hieman alusta, mutta vaihtaneensa sitten uusiin hommiin puoluesihteeriksi.

Tutustuitko naisvihamielisiksi tulkittaviin pätkiin?

– En muista, että niitä olisin lukenut. Luin alkua vain. Jo silloin kesällä huomasin, että se (käsikirjoitus) vaatisi tosi isoa kursimista. Se oli liian kärjekäs ja erilaista, mitä itse olin ajatellut tutkimukselta, Grönroos sanoo.

Onko kukaan puolueesta lukenut kirjaa läpi ennen julkaisua?

– Toiminnanjohtaja on vastuussa tekstien lukemisesta ja julkaisemisesta. Toiminnanjohtaja ja kirjoittaja sitä kustannustoimittaja-henkisesti pallottelevat ja mahdollisesti muilta pyytävät kommentteja. Näyttäisi vähän, että tämä ei ole aivan pelannut sen jälkeen, kun mä olen lähtenyt.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoo lukeneensa vain hieman Hankamäen kirjan käsikirjoitusta. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Hankamäki kiittää esipuheessa myös perussuomalaisten puoluelehden Suomen Uutisten päätoimittajaa Matias Turkkilaa kirjan loppusuoran arvioinnista. Turkkila on myös Suomen Perustan hallituksen varapuheenjohtaja.

Turkkila otti keskiviikkona kirjan “laadunvarmistuksen” virheet kontolleen. Hän sanoo, että julkaisuun jäi hänen korjausehdotuksistaan huolimatta alatyylisiä ja asiattomia osuuksia, joita ei voi puolustella.

– En ilmeisesti painottanut riittävästi Hankamäelle alatyylisen ilmaisutavan korjaamisen tarpeellisuutta. Enkä myöskään perehdyttänyt uutta toiminnanjohtajaa riittävästi ajatuspajan pitkäaikaisiin julkaisuperiaatteisiin ja käytäntöihin, Turkkila kirjoittaa Twitterin kautta välittämässään kommentissa.

Turkkilan mukaan uusi toiminnanjohtaja Marko Hamilo luki kirjan ennen sen julkaisua, mutta Turkkilan lisäksi muut Suomen Perustan hallituksen jäsenet eivät.

Myös Hamilo oli maanantaina paikalla, kun Hankamäen kirja julkistettiin perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa.

– Kiitoksia Jukalle hienosta tutkimuksesta. Minunhan ei oikeastaan tämän kirjan suhteen tarvinnut mitään tehdä. Sen kun huolehdin, että se meni painoon, Hamilo sanoi antaessaan puheenvuoron Hankamäelle.

Halla-aho: Laadunvalvonta ei toiminut

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan Suomen Perusta kytkeytyy perussuomalaisiin, mutta toimii itsenäisesti eikä puolue osallistu sen julkaisuprosesseihin.

Halla-aho kertoo, ettei ole lukenut Hankamäen kirjaa, mutta myöntää, että ensisilmäyksellä harkintakyky ja julkaisun laadunvalvonta eivät ole ehkä toimineet sillä tavalla kuin niiden olisi pitänyt toimia.

– Aiomme käydä tästä asiasta perusteellisen keskustelun Suomen Perustan kanssa, Halla-aho sanoo Ylelle.

Jussi Halla-aho kuvailee Jukka Hankamäkeä raflaavaksi kirjoittajaksi. Markku Ulander / Lehtikuva

Halla-aho kertoo tunteneensa Hankamäen vuosien ajan. Puheenjohtaja kuvailee Hankamäkeä ”raflaavaksi ja poleemiseksi blogikirjoittajaksi”, joka on tuottanut paljon mielenkiintoista materiaalia.

Ajatuspaja saattaa menettää tukensa

Suomen Perusta on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 750 000 euroa tukea vuodesta 2013 lähtien. Myönnetyn yleisavustuksella on tarkoitus “edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa ja tukea siihen liittyvää koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä kotimaista ja kansainvälistä verkottumista.”

Tänä vuonna Suomen Perustalle on myönnetty 120 000 euroa. Nyt ajatuspajaa uhkaa tuen menettäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, onko Hankamäen kirjan sisältö ristiriidassa valtionavustuspäätöksen kanssa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) sanoo, että yleisavustuksen saajan yhtenä velvollisuutena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Rahoja voidaan periä takaisin, jos avustuskriteerit eivät täyty. Nämä päätökset tehdään virkatyönä, eikä ministeri osallistu niihin.

– Vaikuttaa kuitenkin selvältä jo nyt, että mainittu julkaisu ei tätä velvollisuutta täytä, Kosonen toteaa tviitissä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) pitää selvänä, että Totuus kiihottaa -julkaisu ei täytä OKM:n avustuksen kriteereitä. Silja Viitala / Yle

Suomen Perusta poisti keskiviikkona Hankamäen kirjan nettisivuiltaan. Ajatuspajan mukaan kirjan julkaisu “keskeytetään uudelleenarvioinnin ajaksi”.

Suomen Perustan mukaan ulkopuolisilta tekijöiltä tilatut julkaisut eivät ole sen kannanottoja. Ajatuspaja siis haluaa sanoutua irti itse hyväksymästään ja omissa nimissään julkaisemasta kirjasta.

Kirjoittaja: “Pidän tätä häikäilemättömänä poliittisena painostuksena”

Kävimme kirjakohua, sekä kohua herättäneitä kohtia läpi Jukka Hankamäen kanssa.

Suomen perusta on päättänyt keskeyttää kirjasi julkaisun. Kommenttisi tästä?

– Taustalla on ministeri Kososen toiminta-avustuksen uhkaama avustuksen takaisinperintä. Pidän sitä häikäilemättömänä poliittisena painostuksena. Kosonen ei ole oikea määrittelemään, mitä tutkimuksellisista lähtökohdista voi sanoa.

Voi hän sanoa, mihin ministeriön tukea myönnetään.

– Ministerin lähtökohta oli, että tutkimus ei olisi tasa-arvon periaatteen mukainen. Minkään tutkimuksen ei pidäkään olla minkään tendenssin mukainen. Tämä hyökkäyksen rajuus osoittaa, miten vastaansanomaton tutkimukseni oikeastaan on.

Perussuomalaisten pj. Jussi Halla-aho kommentoi, että harkintakyky ja laadunvalvonta ei mahdollisesti ole toiminut.

– Voi olla, että siellä on hätä nyt. Olen käynyt kirjasta perusteellisen keskustelun Suomen Perustan hallituksen kanssa. He olivat kanssani samaa mieltä tutkimuksen sisällöstä. Miksi näistä asioista ei voisi esittää niitä näkökulmia, joita olen esittänyt? Tämähän on aivan absurdia.

Hankamäen mukaan Suomen Perustan hallituksen varapuheenjohtaja Matias Turkkila on lukenut kirjan kokonaan, ja ollut sisällön suhteen “täysin samoilla linjoilla” Hankamäen kanssa.

– Tulkitsen niin, että tämä taloudellinen painostus on romahduttanut julkaisijan polvilleen.

“En välttämättä ole mikään heteroseksuaalisten ihmissuhteiden varsinainen asiantuntija”

Käydään läpi otteita kirjoituksestasi. Kirjoitat esimerkiksi:

Naisten kieltäymyksen takana piilee peitelty suostumus, sillä naiset tyypillisesti säännöstelevät seksin saatavuutta parantaakseen omaa arvoaan seksuaalisilla markkinoilla. Näin ollen naisen kieltäytymyksellä on usein täysin erilainen merkitys kuin kielteisestä ensireaktiosta voisi päätellä, ja siksi suostumusta tai suostumattomutta seksuaaliseen kanssakäymiseen ei voida johdella julki lausutusta kannanotosta suoraan.

Mitä tarkoitat tällä?

– Naisten seksin säännöstely perustuu sosiaalisen vaihdon teoriaan. Eli siihen, että ihmiset pyrkivät korottamaan omaa arvoaan saatavuuttaan vaikeuttamalla.

Voisiko kieltäytymisen takana piillä se, että ei halua harrastaa kyseisen henkilön kanssa seksiä?

– Kyllä, mutta tästä miesasialiikkeen näkökulmasta ei ole mediassa kirjoitettu. Nyt kun tuon sen esille, alkaa kauhea kohu.

Kirjoitat myös näin:

Osa naisista on saattanut haluta kostaa joitakin kaunojaan suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen kanssa, ja asiaan liittyvä epäreiluus on saanut suomalaismiesten veren kiehumaan.

Millä perusteella naiset pariutuvat ulkomaalaisten kanssa, koska haluavat kostaa yhteiskunnalle?

– Jos on käynyt niin, että on tullut seksuaalisilla markkinoilla väliinputoajaksi, niin on mahdollista hyödyntää sitä, että miehiä on tullut ulkomailta. Seksuaalimarkkinoille on tullut suuri epätasapaino.

Onko jotain tutkimuksellista pohjaa sille, että näin tosiaankin on käynyt?

– Tämä on tulkinta ja arvio siitä, mitä on käynyt. Tällainen tulkinta ei ole sen kummemmin todistuva oikeaksi kuin vääräksikään. Mutta kuten sanottu, tämä on ensisijaisesti mediatutkimus.

Kirjoitat myös näin:

Nainen ei voi vastata aloitteiden teosta, sillä työn seksissä tekee fysiologisesti mies, ja näin ollen naisen tehtäväksi jää ajautua seksiin ”vahingossa”, toisin sanoen kieltäymyksestään ”huolimatta”, jolloin kaikki naisten ja miesten väliset win/win-tilanteet voidaan helposti lavastaa jälkeenpäin ”raiskauksiksi”.

Vihjaatko, että nainen ei kulttuurisista syistä voi ilmaista halukkuuttaan seksiin?

– Naisista odotetaan korrektiutta ja pidättäytyväisyyttä, jotta ei tule pidetyksi huonona naisena. Feminismi ajaa ristiriitaisia tavoitteita. Ollaan valmiita ahdasmieliseen kulttuuriin, kiristämään raiskauslaindäädäntöä. Esimerkiksi avioliiton sisäinen raiskaus tehtiin virallisen syytteen alaiseksi aikaa sitten.

Oletko sitä mieltä, että seksuaalirikoksista saatavia rangaistuksia ei pitäisi tiukentaa?

– Juuri tätä mieltä olen. Mielestäni näistä asioista pitäisi voida päättää osapuolten välillä.

Että raiskaajan ja raiskatun pitäisi voida neuvotella asiasta keskenään?

– Sauli Niinistökin oli sitä mieltä, että siitä ei pidä tehdä syytteen alaista. Että se vie katumuksen mahdollisuuden osapuolelta.

Uuden Suomen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Niinistö ei vuonna 1991 vastustanut perheen sisäisen raiskauksen kriminalisointia, vaan muutosta, joka olisi poistanut avioliiton sisäisen raiskauksen uhrilta ”anteeksiannon” mahdollisuuden.

Onko mielestäsi yleinen ongelma, että naiset lavastavat seksiä raiskauksiksi?

– Tutkimuksessa viittaan median juttuihin, jossa ihminen oli istunut vankilassa, koska raiskaus perustui väärään ilmiantoon.

Perustuvatko nämä väitteesi yksittäisiin lehtijuttuihin?

– Nämä ovat esimerkkejä, joilla haluan havainnollistaa, millainen potentiaali on lainsäädännöllä, jos se saatetaan voimaan. Ei ole merkitystä, kuinka yleistä tämä on.

Eli mielestäsi on tärkeämpää, että ei tulisi yhtäkään perätöntä raiskausilmoitusta, sen sijaan että on iso määrä raiskauksia, joita ei koskaan saada todistettua ja tuomittua?

– Se on asia, jota kannattaa ajatella. Omaa näkökantaani ei olla ajateltu ollenkaan ja sen halusin tuoda keskusteluun. Miksi on niin vaarallista, että teen niin?

Kirjoitat myös näin:

Sugar daddy-, sokerideittailu- ja grooming-ilmiöiden yleistyminen johtuu suureksi osaksi naisten omasta pihtauspolitiikasta.

Mitä tarkoitat?

– Tämä liittyy epätasapainoon seksuaalisilla markkinoilla. Kun harmaantuvat pantterit lakkaavat olemasta houkuttelevia, he yrittävät parantaa tilannetta rahalla. Siitä syntyy grooming-ilmiö.

Grooming-ilmiö liitetään nimenomaan alaikäisten valmisteluun, jossa heitä manipuloidaan tekemään seksuaalisia tekoja. Miten toiminta, joka tähtää alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, voi johtua naisten “pihtauspolitiikasta”?

– En minä niin sanonut.

Sanoit, että “grooming-ilmiöiden yleistyminen johtuu suureksi osaksi naisten omasta pihtauspolitiikasta”.

– Grooming ei pelkästään tarkoita alaikäisiin kohdistuvaa käyttäytymistä. Ja pitää muistaa alaikäisten keskinäinen käyttäytyminen. Monta kertaa nuoret neidot ovat feministisen politiikan tuloksena omaksuneet näkökannan, jossa pyritään vahvistamaan omaa naisidentiteettiä tavalla, jossa nuoret miehet syrjäytyvät.

– Totean, että kaljupäisenä homoseksuaalina miehenä en välttämättä ole heteroseksuaalisten ihmissuhteiden varsinainen asiantuntija. Tarkastelen näitä kärpäsenä katossa ja ajattelin, että minulla olisi mahdollisuus tästä ulkopuolisena sanoa.

Väitteeseesi sisältyy ajatus siitä, että grooming-ilmiö on naisten syy, eikä esimerkiksi niiden miesten, jotka groomingiä tekevät.

– Puhunkin varttuneemmista naisista. He ovat vähän niin kuin kouluttaneet nuoria neitoja olemaan valikoivempia oman ikäisiään kohtaan.

– Ulkomailta tullut raiskausaalto on pakottanut ihmiset suhtautumaan entistä torjuvammin seksiin. Tämä on se pääväite.

Onko jossain päin maailmaa perseestä kouriminen yökerhossa sallittua?

Kirjoitat myös näin:

Myöskään seksuaalisesta häirinnästä tai valtiatarten toiveita noudattamattomasta seksistä valittaminen ei edistä kenenkään asioita. Ihmiskunta on hengissä sen merkiksi, että ihmiset tällä planeetalla tekevät aloitteita ja harjoittavat ”seksuaalista häirintää”.

Eikö epätoivotusta käytöksestä valittaminen juurikin mahdollista sitä, että asiaan voidaan puuttua?

– Toisen mielestä jokin on seksuaalista häirintää, toisen mielestä kauniita eleitä. Ihmiset voivat tulkita asioita eri tavoilla. Seksuaalisuus on ihmisissä oleva myönteinen voima ja nautinnon lähde. Mitä vaarallista tämän sanomisessa voi olla?

Ajatellaan vaikka tyypillinen tilanne yökerhossa: Mies puristaa naista kysymättä perseestä. Tämähän on sitä päivittäistä häirintää, mistä sitten valitetaan.

– En varsinaisesti ole seksuaaliterapeutti. Mutta normit vaihtelee maittain. On foorumeita, joissa tuon tyyppinen kanssakäyminen on suositeltavaa.

Onko jossain päin maailmaa esimerkiksi perseestä kouriminen yökerhossa sallittua?

– Onhan se! Jos menet vaikka berliiniläiseen homodiskoon, niin voi voi kuule. Siellähän ihmiset hyppii alastomina pöydillä.

Onko berliiniläinen homodisko mielestäsi yleistettävissä laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan?

– Se vain kertoo siitä, miten erilaista eri paikoissa on. Suomessa monet konfliktit ovat tällaisia kunnianloukkauksen kansanhuvia. Esimerkiksi eduskunnassakin eräs perussuomalainen kansanedustaja meni kouraisemaan kokoomuslaista naista. En sitä pidä puolusteltavana, mutta se kertoo jonkinmaisesta kansanomaisuudesta. Alkuperäinen vulgaari kansanihminen ollaan hautaamassa.

– Itsekin viittasit, että ihmiset ovat vapaita pariutumaan, kenen kanssa haluavat. Yhtä hyvin voidaan sanoa, että ihmiset ovat vapaita päättämään siitä, millä tavalla ottavat kontaktia toisiin ihmisiin.