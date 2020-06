Rasismi on muutakin kuin silminnähtävää väkivaltaa, muistuttavat nuoret: "Se on paikan vaihtamista bussissa ja vääriä oletuksia"

Vaasalaiset Antonio Teca ja Yasmina Limam ovat mukana Black Lives Matter -mielenilmauksessa tänään. Rasismista heillä on omakohtaisia kokemuksia.

Vaasalaiset Yasmina Limam ja Antonio Teca ovat tänään torstaina järjestettävän Black Lives Matter -mielenilmauksen järjestäjiä.

Tapahtuma alkaa Vaasan torilla kello 17. Yle näyttää tunnelmia mielenilmauksesta Yle Areenassa.

Järjestäjien mukaan tapahtumalla halutaan tukea Yhdysvalloista maailmalle levinnyttä liikettä ja tuoda myös Suomessa olevaa rakenteellista rasismia näkyväksi.

Molemmilla nuorilla on kokemusta arkipäiväisistä, rasistisista tilanteista. He muistuttavat, että aina ei ole kyse silminnähtävästä väkivaltaisesta käyttäytymisestä, vaan rasismi tarkoittaa muutakin.

– Jos esimerkiksi olet bussissa, tulen sisään ja istun viereesi, siirryt kauemmas tai vaihdat paikkaa, Teca sanoo.

– Tai minulta kysytään, syödäänkö maassani käsin. Olen kuitenkin kasvanut täysin suomalaisessa kulttuurissa, jossa saunotaan, syödään makkaraa, juhannuksena poltetaan kokkoa ja pääsiäisenä syödään mämmiä.

Teca on asunut Suomessa 4-vuotiaasta, Limam koko ikänsä. Silti kysymykset kotimaasta tai alkuperästä ovat molemmille tavallisia.

– En tiedä loukkaannunko, mutta yllätyn, kun olen ajatellut olevani suomalainen ja rakentanut sitä identiteettiä 21 vuotta. On vähän kuin vedettäisiin matto alta, kun en olekaan jonkun käsityksen mukaan suomalainen, Limam sanoo.

– Olen mielestäni huono kertomaan maasta, josta en muista mitään – ja mitä sinä teet sillä tiedolla, Teca sanoo.

Lue seuraavaksi: Rasisminvastaisia protesteja ympäri maailmaa – Black lives matter -kylttejä niin Tokion, Lontoon, Berliinin, Sydneyn kuin Varsovankin kaduilla

Yasmina Limam ja Antonio Teca toivovat, että torstain mielenilmauksesta jäisi kaikille tunne siitä, että puhutaan tärkeästä asiasta. Jarkko Heikkinen / Yle

"Muutoksen merkki, että puhutaan"

Limam ja Teca kertovat vaikuttuneensa siitä keskustelusta ja liikehdinnästä, mitä Black Lives Matter -liike on saanut aikaiseksi maailmalla ja Suomessa.

– Olen ensimmäistä kertaa pitkään aikaan nähnyt, kuinka paljon ikävistäkin aiheista puhutaan ja kuinka paljon tukea ihmiset ovat toisiltaan saaneet, Limam sanoo.

On vähän kuin vedettäisiin matto alta, kun en olekaan jonkun käsityksen mukaan suomalainen. Yasmina Limam

Antonio Teca kertoo, miten George Floydin kuoleman näyttävän videon katsominen ahdisti, samoin mediassa siitä käytävä keskustelu. Hän uskoo kuitenkin, että keskustelusta seuraa muutos parempaan.

– Jo se on muutoksen merkki, että puhutaan ääneen. Mielestäni tämä herätti jotain hienoa ja suurta. Tuntuu, että ollaan menossa parempaan suuntaan.

Vaasan BLM-mielenilmaus on rauhanomainen, järjestäjät korostavat.

– Haemme yhtenäisyyttä, emme sitä, että meitä ihmisiä eroteltaisiin ihon, seksuaalisuuden tai uskonnon takia, Teca sanoo.

Lue seuraavaksi: Bella Forsgrén näkee rasismia eduskunnassa, Paul Abbeyn ystävää puukotettiin, mutta Okko Soila luottaa Suomen poliisiin – tätä he toivovat rasisminvastaiselta kampanjoinnilta

"Systeemi on rasistinen"

Yksi Vaasan Black Lives Matter -mielenilmauksen tavoitteista on kiinnittää huomiota suomalaisen yhteiskunnan rakenteelliseen rasismiin.

– Systeemi on ehkä rakennettu niin, että ellet näytä kantasuomalaiselta, [oletetaan, että] et ehkä puhu suomea tai ole töissä, Yasmina Limam sanoo.

– Systemaattisella rasismilla tarkoitetaan sitä, että systeemissä ei ole rasisteja, vaan systeemi on rasistinen. Tavoite on, että kaikki tulisivat kohdelluiksi samalla tavalla – jos näet mut jo mustana miehenä ja sulla on se tietty ennakkoluulo valmiiksi, ettei [mulle] löydy luottoa, Antonio Teca jatkaa.

Systemaattisella rasismilla tarkoitetaan sitä, että systeemissä ei ole rasisteja, vaan systeemi on rasistinen. Antonio Teca

Kotikaupunkiaan Vaasaa Limam ja Teca kehuvat monikulttuuriseksi ja hyväksi paikaksi asua. Silti:

– Onhan täälläkin viat. Rasismista puhuttaessa ulkomaalaistaustaiset ihmiset näkee varmaan ne paremmin, Limam sanoo.

Teca muistaa, miten hänen alakouluaikoinaan esimerkiksi n-sana oli arkisessa käytössä. Nyt sanan käyttöä varotaan.

Opettajilleen koulukiusattu Teca antaa kiitokset.

– He kasvattivat mut poikana, jolla on unelmia ja tarve johonkin apuun. Eivät vaan mustana poikana.

Toiveet tulevaan

Torstai-illan tilaisuudesta järjestäjät toivovat jäävän jokaiselle osallistujalle hyvän mielen.

– Toivon, että jää fiilis, että tämä on tärkeä aihe, josta pitää puhua. Tämä ei ole huono asia, vaan yhteisen yhteiskunnan hyväksi ja asia, jota ei tarvitse pelätä, Yasmina Limam sanoo.

Antonio Teca toivoo, että tilaisuuden ja koko BLM-liikkeen myötä ihmiset huomaisivat myös omassa käyttäytymisessään tapoja, joita tekevät huomaamattaan.

– Mua häiritsee oikeasti se, että mulle puhutaan englantia. Suomen kieleni on vahvempi kuin englanti eli taitaisin puhua aika rallienglantia, Teca naurahtaa.

Lue seuraavaksi:

Tunteikkaita puheita, kyyneleitä ja lauluja – rasisminvastainen mielenosoitus keräsi satoja Lounaispuistoon

Tampereella on viikonloppuna kaksi eri Black Lives Matter -tukimielenilmausta

Yli 3000 ihmistä Senaatintorille kerännyt rasismin vastainen mielenosoitus päättyi poliisin kehotuksesta – osa marssi vielä keskustassa