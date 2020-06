Ilouutinen muurahaiskävylle – Maailman salakuljetetuinta nisäkästä ei huolita enää kiinalaiseen lääketieteeseen

Kiina on poistanut muurahaiskävyn niiden eläinlajien joukosta, jotka ovat sallittuja lääketieteen käyttöön. Asiasta kertoo esimerkiksi National Geographic (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Uusimmassa valtiollisessa julkaisussa hyväksytyistä lääkeaineista muurahaiskävyn suomut eivät ole elää mukana. Poistamista perustellaan eläinpopulaation ylikuormituksella, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Luonnonsuojelijat ovat tyytyväisiä päätökseen. Muurahaiskäpyä pidetään maailman eniten salakuljetettuna nisäkkäänä. Pelkästään viime vuonna viranomaiset takavarikoivat 130 tonnia erilaisia muurahaiskäpytuotteita. Määrän uskotaan vastaavan noin 400 000 yksittäistä eläintä.

Valtaosa salakuljetetuista muurahaiskävyistä päätyy Kiinaan tai Vietnamiin. Eläin on haluttu, koska sen lihaa pidetään maukkaana. Lisäksi muurahaiskävyn suomuilla uskotaan olevan terveysvaikutuksia. Samat terveysvaikutukset voisi saada pureskelemalla omia kynsiään, sillä muurahaiskävyn suomut koostuvat keratiinista, eli ne ovat samaa ainetta kuin ihmisen kynnet.

Muurahaiskävyt ovat suunnilleen kissan kokoisia, pitkähäntäisiä ja suomupeitteisiä nisäkkäitä, jotka elävät pääasiassa muurahaisilla. Niitä elää Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa.

Muurahaiskäpyjen lajeja on kahdeksan, joista kolme on julistettu äärimmäisen uhanalaisiksi ankaran salametsästyspaineen takia. Myös viisi muuta lajia on joko vaarantuneita tai erittäin uhanalaisia.

Salakuljetettuja muurahaiskävyn suomuja tullissa Hongkongissa. Alex Hofford / EPA

Kiinan lääkintäviranomaiset seuraavat maan metsäviranomaisten jalanjäljissä. Kiinan metsä- ja ruohikkoalueista vastaava virasto nosti muutama päivä sitten muurahaiskävyt korkeimmalle mahdolliselle suojelutasolle, eli samalle, jolla ovat esimerkiksi pandat ja tiikerit.

Kiina yrittää muutenkin rajoittaa maassa rehottavaa villieläinten salametsästystä ja kauppaa. Koronapandenian uskotaan saaneen alkunsa torilta, jolla oli myynnissä muun muassa muurahaiskäpyjä ja lepakoita.