Huvipuistot avaavat porttejaan – Linnanmäelle pääsee aluksi viisituhatta ihmistä kerrallaan

Uutta on nyt se, että rannekkeen voi varata etukäteen tietylle päivälle.

Kouvolassa Tykkimäen huvipuisto avattiin eilen keskiviikkona, ja Tampereella Särkänniemen huvipuisto aukeaa ylihuomenna lauantaina.

Helsingin Linnanmäki avataan huomenna perjantaina, seitsemän viikkoa tavallista myöhemmin koronatilanteen vuoksi.

Tänä kesänä huvipuistoihin otetaan tavallista vähemmän ihmisiä kerrallaan. Esimerkiksi Linnanmäelle pääsee viisituhatta ihmistä samanaikaisesti. Se on vain neljännes tavallisesta määrästä, joten jonoja ja odotusta voi olla tiedossa.

Jotta kaukaa tulleet ihmiset eivät joutuisi tekemään hukkareissua ja pettymään, Särkänniemeen, Tykkimäkeen ja Linnanmäelle voi tänä kesänä ostaa rannekkeen etukäteen tietylle päivälle.

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoi tänään Ylen aamussa, että ennakkovarausmahdollisuuteen päädyttiin asiakkaiden pyynnöstä.

– Asiakkaat halusivat varmentua, että nyt kun meillä on rajatut kapasiteetit, että myös pitkämatkalaiset pääsevät huvipuistoon sisälle. Siksi on luotu järjestelmä, missä voi varata päivän huvilipun. Noin puolet kapasiteetista on niille, jotka tulevat spontaanisti puistoon, ja puolet paikoista voi varata ennakkoon.

Linnanmäellä laitteiden jonoissa noudatetaan metrin turvavälejä, ja etäisyys säilyy myös tietyissä laitteissa.

– Emme rajaa laitteiden kapasiteettia, mutta kun laitejonotuksissa pidetään ne metrin turvavälit ja yleensä joka toinen rivi vuoristoratajunissa pidetään tyhjänä seurueiden kesken, niin silloin se kapasiteetti on totta kai normaalia pienempi.

Toimitusjohtajan mukaan lähes kaikki alkuvuonna rekrytoidut kausityöntekijät ovat saaneet pitää heille luvatun työpaikkansa.

- Ihan muutamia paikkoja on sellaisia, joissa lähdeään vähän varovaisemmin liikkeelle, mutta jos vilkastuu, niin kutsutaan myös nämä hupimestarit töihin.

