Palmen pojat: Lisbeth Palmen olisi ollut vaikea uskoa Skandia-mieheen murhaajana

"Uskomme johtopäätöksiin", vakuuttivat Olof Palmen pojat kaikissa Ruotsin suurimmissa medioissa eilen keskiviikkona.

He olivat tavanneet syyttäjän jo maanantaina ja kuulleet, mitä tämä kertoisi heidän isänsä epäillystä murhaajasta. Muu Ruotsi sai vasta myöhemmin tietää, että epäilty murhaaja olisi niin sanottu Skandia-mies, Stig Engström.

Mutta miten Lisbeth Palme olisi suhtautunut eiliseen tietoon? Hän oli murhan silminnäkijä.

– Äitihän oli varma siitä, että murhaaja oli Christer Petterson. Tunnistuksessa oli kuitenkin ongelmia, vaikka hän oli itse vakuuttunut olevansa oikeassa, Mårten Palme sanoi yleisradioyhtiö SVT:lle (siirryt toiseen palveluun) eilen keskiviikkona.

– Hänen kuvauksensa sopii oikeastaan paremmin Stig Engströmiin kuin Christer Petterssoniin, toteaa Joakim Palme sanomalehti Dagens Nyheterissä (DN) (siirryt toiseen palveluun) tänään torstaina.

Joakim Palme (vas.), Ruotsin nykyinen pääministeri Stefan Löfven ja Chilen aiempi presidentti Michelle Bachelet Olof Palmen haudalla vuonna 2016. AOP

Olof ja Lisbeth Palmella oli kolme poikaa

Joakim Palme on valtio-opin professori Uppsalan yliopistossa. Hän syntyi vuonna 1958.

Mårten Palme on kansantalouden professori Tukholaman yliopistossa. Hän syntyi vuonna 1961.

Mattias Palme on arkkitehti. Hän syntyi vuonna 1969.

"Äidin olisi ollut vaikea hyväksyä"

Mårten Palme arvelee, että hänen äitinsä olisi ollut vaikea hyväksyä Engström miehensä murhaajaksi.

– MItä vanhemmaksi hän tuli, sitä vaikeampi hänen oli muuttaa mieltään, Mårten Palme sanoo DN:ssä.

Lisbeth Palme kuoli lokakuussa 2018. Hän oli miehensä mukana, kun tämä murhattiin helmikuussa 1986 ja haavoittui itsekin lievästi yhdestä luodista.

Hän tunnisti Christer Pettersonin poliisirivistä murhaajaksi. Tunnistus kyseenalaistettiin myöhemmin, koska poliisi oli kertonut Lisbeth Palmelle tekijän olevan alkoholisti.

Mårten Palme vuonna 2006, kun hänen isänsä murhasta oli kulunut 20 vuotta. Dan Hansson / Lehtikuva

"Selvitys oli vakuuttava"

Palmen pojat pitävät syyttäjä Krister Pettersonin selvitystä Olof Palmen epäillystä murhaajasta vakuuttavana.

– Tutkimus on huolellinen ja korkealaatuinen. On tärkeää muistaa, kuinka paljon virheitä tutkimuksessa tehtiin aiemmin, Mattias Palme sanoi uutistoimisto TT:lle (siirryt toiseen palveluun).

Tapaamisen jälkeen pojat totesivat toisilleen kolme asiaa: Skandia-mies oli murhaaja ja esitutkinnan lakkauttaminen oli kohtuullista. Kolmas asia jäi kaihertamaan mieltä – pettymys siitä, että syyttäjällä ei ollut esittää ratkaisevia teknisiä todisteita.

– On turhauttavaa, ettei aseesta tullut selvyyttä. Se merkitsee tietysti, ettei tapaukselle saada todellista pistettä, mikäli se edes on mahdollista. Tämäntyyppinen rikos ruokkii aina salateorioita, Joakim Palme kertoi sanomalehti Dagens Nyheterille (siirryt toiseen palveluun).

Pojille kyse on läheisestä, joka on murhattu. Sitä on vaikea olla pohtimatta, vaikka aikaa on kulunut 34 vuotta.

"Olof Palme oli läsnäoleva isä"

Olof Palmen pojat kuvailevat isäänsä helläksi ja hyväntuuliseksi.

– Hän oli erittäin läsnäoleva ja lämmin ihminen, joka merkitsi paljon rakkailleen, sanoi Mattias Palme TT:lle eilen.

Palmen nuorin poika Mattias Palme on naimisissa ruotsinsuomalaisen laulajan Anna Järvisen kanssa. Andreas Hillergren / Lehtikuva

Mattias Palme oli ulkomailla, kun vastasi puheluun isänsä murhasta helmikuussa 1986.

– Se vuorokausi oli hirvittävä, hän kuvaili uutistoimisto TT:lle.

Mattias Palme kertoo, ettei ollut valmistautunut henkisesti siihen, että hänen isälleen voisi tapahtua jotain. Hän oli kuitenkin tietoinen isäänsä kohdistuvasta uhkakuvasta. Palme otti kärkkäästi kantaa esimerkiksi Etelä-Afrikan rotusortoa vastaan.

– Ei pidä suvaita sellaista vihaa, jota isäni aikanaan herätti. Sitä pitää varoa myös tulevaisuudessa, Mattias Palme sanoi TT:lle eilen.

"Miksi Engströmiä ei tutkittu?"

Pääsyyttäjä Krister Petersson kertoi Palme-tutkinnan lopputuloksen yleisölle tiedotustilaisuudessa keskiviikkoaamuna. Murhasta nyt epäiltyä Skandia-miestä Stig Engströmiä kuultiin murhan aikaan todistajana, eikä häntä koskaan kuulusteltu epäiltynä murhaajana.

– On hämmästyttävää, että poliisi jätti Engströmin huomiotta, toteaa Mårten Palmen SVT:lle.

– Sama koskee kaikkia, jotka ovat tutkineet murhaa itsenäisesti. Se koskee myös tutkivia toimittajia, jotka ovat keskittyneet täysin merkityksettömiin todisteisiin.

Skandia-mies Stig Engström kuvattuna työpaikkansa vakuutusyhtiö Skandia ulkopuolella vuonna 1986. Göran Arnbaeck / AFP

Stig Engström sai tehdä Ruotsin televisiossa oman rekonstruktionsa tapahtumista. Mårten Palme kertoo, että juttua oli nyt uusien epäilysten valossa todella outoa katsoa.

– On ilmiselvää, että hän valehtelee. Tuntuu epämiellyttävältä katsoa sitä, Mårten Palme sanoi sanomalehti Expressenille (siirryt toiseen palveluun).

Stig Engström kuoli vuonna 2000.

