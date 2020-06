Myllyn palo pakottaa luomumaitotilat etsimään rehua Ruotsista – Liperin Myllyn jatko on vielä epävarmaa

Pohjois-Karjalan Liperin Mylly Oy:n toimitilat paloivat viime viikon perjantaina. Vaikutukset säteilevät kauas, sillä mylly on ollut merkittävä viljan ostaja alueella. Liperin Myllyn tuotteet ovat tavalliselle kuluttajalle tuttuja kauppojen jauhohyllyiltä. Luomumaidon -ja lihan tuottajille Liperin Mylly on taas ollut Suomen suurimpia luomurehun tuottajia.

Palon vaikutukset iskevät etenkin itäsuomalaisiin karjatilallisiin ja viljelijöihin. Mylly on ostanut viljaa parilta sadalta tuottajalta vuosittain.

Myllyn tuotantotilat tuhoutuvat lähes täysin, joten Myllyn toiminta on toistaiseksi päättynyt.

Kiteeläisen Pekka Partasen navetassa märehtii noin 130 ruokittavaa lypsylehmää. Tila tuottaa luomumaitoa ja myy jonkin verran luomuviljaa.

– Luomurehua menee lehmillä aika paljon. Olemme melko omavaraisia rehun suhteen, mutta valkuaistiivistettä olemme ostaneet Liperin Myllyn rehun toimittajan kautta, Partanen sanoo.

Partasen tila työllistää kymmenen henkeä.

– Vaikuttaa siltä, että emme jää kuitenkaan ilman rehua. Selvittelyä tämä vaatii.

Liperin Myllyn rehunmyyjä on etsinyt ratkaisuja Ruotsista. Lähes vastaavat tuotteet kuin Liperin Myllyn rehut saadaan mahdollisesti naapurimaasta.

– En näe sitä kyllä positiivisesti. Olemme luomumaidon tuottajia, niin on noloa sanoa, että syötämme lehmille ruotsalaista rehua. Ei ole kuitenkaan vaihtoehtoja, Partanen summaa.

Rehun laatu ei Partasen mukaan todennäköisesti kärsi, sillä EU:n sisällä on tarkka luomulainsäädäntö. Tuontikustannukset ja rehun hinnan nousu huolettaa.

Partanen arvelee, että rehun säilytystiloihin on investoitava. Kun ja jos rehu tuodaan kauempaa, rehun määrää ja saatavuutta joudutaan ennakoimaan.

– Liperin Mylly on ollut meitä lähellä ja saatavuus on ollut varmaa, Partanen perustelee.

Liperin Mylly: jatkosta ei ole vielä päätetty

Liperin Myllyn toimitusjohtaja Kari Huikurin mukaan Mylly on ostanut viljaa myös pienissä erissä. Viljelijät ovat saaneet toimittaa viljat itse paikan päälle. Moni viljelijä oli räätälöinyt tuotteensa Liperin Myllyn myyntiä varten.

Kari Huikuri sanoo, että Liperin Myllyn tulevaisuus on vielä auki. Palon syttymissyy ei ole vielä selvinnyt ja neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa ovat käynnissä.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Myllyn toimitilat koneineen tuhoutuvat täysin ja ovat vaikeasti korvattavissa. Osa tulipalon palopesäkkeistä savuavat yhä.

– Joka tapauksessa miljoonvahingoista puhutaan. Emme ole vielä tehneet päätöstä, jatkuuko myllyn toiminta, Huikuri sanoo.

Huikuri haluaa kiittää asiakkaitaan, niin viljelijöitä kuin kaikkia myllyn yhteistyötahoja.

– Tämä on ollut selkeästi yhteinen menetys, niin paljon on tullut kaikilta asiakkailta yhteydenottoja. Tukea on ollut joka suunnalta, yksin ei ole jäänyt, Huikuri kertoo.

Pieniä eriä viljelevät viljelijät vaikeuksissa

Liperiläinen Jaakko Kariola viljelee härkäpapua ja luomuviljaa. Hän on myynyt viljaa Liperin Myllylle.

Hänen viljansa ovat olleet pääosin ykköslaatuista elintarvikkeisiin menevää luomuviljaa. Elintarvikkeisiin menevällä viljalla on oltava esimerkiksi tietty kosteusprosentti, eikä viljassa saa olla hometta. Se vaatii tarkkaa viljan kuivausta ja säilytystä.

Eläimille menevällä luomurehulla ei ole ihan niin tarkkoja vaatimuksia, mutta siitä maksetaan paikoin jopa puolet halvempaa hintaa.

– Tulevan kesän sadon paikka on auki. Ehkä sitä pitää pitää varastossa ja miettiä. Vilja säilyy hyvin kuivattuna ja säilöttynä noin vuoden, Kariola puntaroi.

Kariolan ei kannata myydä luomuksi tarkoitettua elintarvikeviljaa halvalla niin sanotusti tavallisena viljana esimerkiksi rehuksi, koska hän ei saisi siitä kunnollista tuottajahintaa.

Pohjois-Karjalasta katsottuna eteläiset luomumyllyt ovat kaukana

Pohjois-Karjalassa viime aikoina olleet sateet ovat tehneet oraille hyvää. Sato vaikuttaisi kasvavan viime vuotta paremmin. Itäsuomalaisille viljelijöille Liperin Myllyn palo tarkoittaa sitä, että monen kesän pienen viljaerän kohtalo on auki.

– Kaikkihan tästä kärsii. Myllyn yrittäjät, leipurit ja viljelijät. Toivon, että Liperin Myllyn toiminta voisi jatkua, Jaakko Kariola sanoo.

Itäsuomalaisten luomuviljelijöiden ei kannata kuljettaa viljoja kovin kauas. Pienistä eristä ei tule edes kokonaista rekkakuormaa. Itä-Suomesta katsottuna eteläisemmän Suomen luomumyllyt ovat kaukana.

– Pohjoiskarjalaiset luomuviljelijät eivät viljele niin isoja eriä, että kannattaisi kauas kuljettaa. Eläkeukkoja moni niin kuin minäkin, Kariola sanoo.

Tilalliset Jaakko Kariola ja Pekka Partanen sanovat, että Liperin Myllyn palon vaikutukset säteilevät itäsuomalaiseen viljelijäkenttään laajasti. Partaselta on jo kyselty, eikö hän ostaisi viljaa tänä syksynä. Viljelijät etsivät viljoille uutta ostajaa.

Partasen tila on kuitenkin ostanut lähinnä luomurehuvalkuaistiivistettä ja on muutoin viljojen suhteen pitkälti omavarainen. Partasen tila on joitakin luomuvehnäeriä myynyt vuosittain itsekin Liperin Myllylle. Pienien viljaerien myynti saattaa tänä vuonna olla Pohjois-Karjalassa vaikeaa.

– Se on ihan selvää, että rahtikustannukset täältä idästä tulevat nousemaan. Meidän pääasiallinen viljan ostaja on poissa, Partanen summaa.

