“Kuin olisi turvallisen ihmisen sylissä” – Susan Kröger nukkuu neljä kuukautta yksin riippumatossa potkupyöräillessään läpi Italian

Susan Kröger arvostaa riippumaton keveyttä ja mukavuutta. Lisäksi sen kiinnittäminen on helppoa.

Kaikki riippumatossa yöpymiseen tarvittavat varusteet mahtuvat mustaan Fjällrävenin Kånken-reppuun. Siististi pakatussa repussa on riippumatto, tarppi eli suojakangas, hyönteisverkko, makuupussi sekä puhallettava makuualusta. Repun tilavuus on 16 litraa ja varusteet painavat yhteensä kolme kiloa.

Reppu mahtuu helposti Susan Krögerin potkupyörän päälle.

Krögerin retkivarustus on suunniteltu kesäoloihin ja se mahtuu pieneen reppuun.

Reppu kulkee kätevästi potkupyörän keulassa. Niko Mannonen / Yle

Potkupyöräilyssä mukana kulkevien varusteiden on oltava kevyitä. Niko Mannonen / Yle

Loppukesästä riippumatto muuttuu Krögerin pysyväksi vuoteeksi. Syyskuun alussa jyväskyläläinen lähihoitaja toteuttaa unelmansa ja potkuttelee Italian päästä päähän. Matkaa kertyy reittisuunnitelman mukaan noin 5 000 kilometriä. Aikaa on varattu neljä kuukautta.

Yöt Kröger nukkuu riippumatossa joko leirintäalueilla tai luonnossa.

Kröger löysi riippumaton vuosi sitten valmistautuessaan edelliseen potkupyöräreissuun Italiassa.

– Matto on potkupyöräilijän hyvä kaveri. Se on kevyt, mukava ja helppo pystyttää. Myös paikan löytäminen on yksinkertaista, sillä matto tarvitsee vain kaksi sopivaa puuta, Kröger kertoo.

Riippumaton paikka on valittava huolella. Puiden on oltava terveitä eikä yläpuolella saa olla kuolleita oksia.

Samoihin perusteluihin törmää kaikkialla, kun kysyy syytä riippuilun kasvaneeseen suosioon.

Mattoja ja varusteita myydäänkin ennätystahtiin.

Moni hankkii riippumaton puutarhaan tai mökille, ja niitä näkee paljon myös puistoissa ja uimarannoilla. Ihmiset myös retkeilevät enemmän. Tänä keväänä retkitarvikeliikkeissä on jouduttu myymään jopa ei-oota. Suosituimpia malleja menee niin paljon kuin vain ehtii varastoon hankkimaan, kuvailee Vaeltajankauppa.fi:n perustaja Petteri Erkintalo.

– Meidän viisivuotisen historiamme aikana tänä vuonna on tullut eniten uusia ulkonaliikkujia asiakkaiksi. Ihmiset pysyvät tänä vuonna kotimaassa ja uudistavat retkeilyvälineitään. Se on selkeästi koronaviruksen aikaansaannos.

Partioaitassa mattojen myynti on pitkään tuplaantunut vuosittain mutta tänä keväänä se on kolminkertaistunut.

– Joidenkin lisävarusteiden, kuten hyttysverkkojen ja aluspeitteiden myynti on jopa kymmenkertaistunut, sanoo osto- ja valikoimapäällikkö Markus Mäkinen Partioaitasta.

Myös Scandinavian Outdoorista kerrotaan, että riippumattoilu on kasvattanut suosiotaan tasaisesti jo aiemmin, mutta tänä keväänä kysyntä on ollut poikkeuksellisen suurta.

– Olemme myös panostaneet riippumattoretkeilytarinoihin ja -neuvoihin, joten tämä on osaltaan varmasti nostanut menekkiä. Yhä useampi kokeneempikin retkeilijä haluaa kokeilla riippumattoilua vaihteluna, arvioi toimitusjohtaja Johanna Rantala.

Öiset äänet hellivät riippumattoilijan korvia

Elokuussa 2015 Marko Hämäläinen kirjoitti Retkipaikka.fi-sivustolle artikkelin riippumattoretkeilystä (siirryt toiseen palveluun). Mattoilun perusteista kertova juttu nousi nopeasti hyvin luetuksi. Pari viikkoa myöhemmin hän perusti mattoilusta kiinnostuneille oman Facebook-ryhmän (siirryt toiseen palveluun).

– Suosio on kasvanut tänä keväänä erityisen paljon. Puolentoista kuukauden aikana ryhmään on tullut toista tuhatta uutta henkilöä.

Tällä hetkellä ryhmässä on yli 9000 jäsentä. Ryhmässä jaetaan paitsi neuvoja ja kokemuksia myös kuvia. Julkaisuista voi päätellä, että mattoilijat yöpyvät kauniissa maisemissa, mielellään veden äärellä. Niin myös 45-vuotias Hämäläinen.

– Kaveriporukalla tai tyttöystävän kanssa tehdään 1–2 yön mittaisia retkiä. Kävellään muutama kilometri, grillaillaan ja nautitaan oleskelusta. Hyvällä kelillä on aamulla hienoa katsella riippumatosta auringonnousua.

Marko Hämäläinen ihastui riippuiluun kertaheitolla.

Hämäläinen törmäsi riippumattoretkeilyyn vahingossa etsiessään alunperin tietoja teltoista. Riippuilu alkoi kiinnostaa telttailua enemmän ja hän hankki ensimmäisen mattonsa kuutisen vuotta sitten.

– Ensimmäisen yön jälkeen tiesin, että tämä on minun juttuni. En tykännyt ryömiä teltassa, se tuntui ahtaalta ja suljetulta. Riippuilussa on hienoa, että hyvällä kelillä tarpinkin voi jättää pois ja nukkua taivasalla.

Taivas ja öiset äänet viehättävät myös Susan Krögeriä.

– Riippumattoon kuuluu valtavan kauniisti aaltojen kohina, lintujen laulu ja kaikki ympärillä olevat luonnon äänet. Joskus hiljaisuuskin on hienoa.

Krögerin korviin on tarttunut harvinaisempiakin ääniä.

– Leirintäalueella Italiassa olen kuullut aamuyöllä susilauman ulvontaa. Hetken aikaa mietin, onko se todella susilauma vai jotain muuta. Se oli hyvin vaikuttava kokemus.

Sekä Kröger että Hämäläinen vakuuttavat, että matossa nukkuminen on mukavaa. Matossa nukutaan hieman viistossa, jolloin asennosta tulee miellyttävä. Maton on oltava riittävän suuri, jotta hyvä asento on mahdollista löytää.

Retkeilyn luonne on muuttunut nautinnollisemmaksi

Riippuilun suosio kertoo osaltaan siitä, että retkeilyn luonne on muuttunut.

– Vanha stereotypia, jossa retkeilijä kiertää kairaa iso rinkka selässä, kumisaappaat jalassa ja kieli vyön alla on muuttunut täysin. Nyt luontoon mennään olemaan ja nauttimaan, Partioaitan Markus Mäkinen kuvailee.

Mäkisen mukaan retkeilyssä päätään on nostanut luonnonmukaisuus sekä perinteisten erätaitojen hallitseminen. Myös hyvä ruoka kiinnostaa retkeilijöitä: kuivatuksen suosio kasvaa kun ruoat halutaan tehdä itse.

Myös Marko Hämäläiselle parasta riippumattoretkeilyssä on vapaus, helppous ja nautiskelu. Yksi suosikkikohteista on Päijänteen kansallispuisto.

– Tykkään siitä, että aamulla saa jalat maton reunan yli, se on kuin istuisi sängyn laidalla. Aamulla voi kurottaa matosta keittimen päälle ja nauttia aamiaisen vuoteessa.

Matossa loikoillessaan voi nauttia vaikkapa mukillisen kahvia.

Retkeilyyn voidaan liittää perinteisten metsästyksen ja kalastuksen ohella myös muita toimintoja kuten polkujuoksua, joogaa tai valokuvaamista.

Tai somettamista – omia kuvia jaetaan ja toisten julkaisuja seurataan.

– Se on iso ilmiö. Esimerkiksi Instagramissa luontokuvaajat kuten Konsta Punkka kiinnostavat ihmisiä, kertoo Markus Mäkinen.

Retkitarvikkeissa riittää valinnanvaraa kaikkiin tarpeisiin

Suomen retkitarvikemarkkinoilla on paljon toimijoita. Pelkästään retkeilyyn erikoistuneita isoja yrityksiä ovat Scandinavian Outdoor, Partioaitta, Vaeltajankauppa.fi ja Varuste.net. Lisäksi tarvikkeita myydään tavarataloissa, urheilukaupoissa sekä paikkakuntien pienissä myymälöissä.

Koronan aikana verkkokaupan kysyntä on kasvanut voimakkaasti.

– Kaltaisemme verkkokauppiaana syntyneet ovat kasvattaneet verkkokaupan myyntiä entisestään. Sellaiset toimijat, joilla on vahva kivijalka-asema ja ovat esimerkiksi useiden liikkeiden voimin erilaisissa kauppakeskuksissa, ovat saaneet jonkin verran siipeensä, arvioi tilannetta Vaeltajankaupan Petteri Erkintalo.

Riippumattojen ohella myös tavalliset teltat sekä niin sanotut puuteltat ovat käyneet kaupaksi tänä keväänä poikkeuksellisen hyvin.

Partioaitan Markus Mäkinen uskoo, että teltta tulee aina säilyttämään asemansa.

– Ei ole kahta sanaa, etteikö hyvä teltta pitäisi pintaansa. Teltassa voi nukkua pitkään, tavarat saa paremmin suojattua ja x-asento on helpompi ottaa. Puhumattakaan sateenropinasta, sitä on mukavampi kuunnella teltassa.

Mäkisen mukaan riippumatto on hyvä vaihtoehto urbaanissa viikonloppuretkeilyssä. Riippumatto on myös monien melojien ja pyöräilijöiden suosiossa keveytensä ja pienen kokonsa vuoksi. Vaativammissa oloissa ja pidemmillä retkillä teltta on Mäkisen mielestä parempi.

Kokemattomalta asiakkaalta voi pää mennä helposti sekaisin retkeilykauppojen valikoimia tutkiessa. Rahalla saa laatua, mutta pakko ei ole hankkia kalleimpia välineitä. Tämä pätee myös riippumattoiluun.

– Moni pärjää muutaman kympin matolla. Itsekin olen aloittanut perusmatolla mutta vuosien varrella päätynyt laadukkaampaan ja mukavampaan versioon. Tärkeintä on muistaa perussääntö eli maton minimipituus: maton on oltava vähintään metrin verran käyttäjäänsä pidempi, jotta siinä pääsee mukavaan viistoasentoon, ohjeistaa Marko Hämäläinen.

Hämäläinen muistuttaa, että kaikissa riippumatoissa on hyvä käyttää puunhalaajia eli narua levempää kiinnitystä, joka suojaa puita vaurioilta.

– Toivon, että myyjät luopuisivat narumalleista kokonaan eikä kukaan enää käyttäisi narukiinnityksiä.

Hämäläinen julkaisee riippumattoiluun liittyviä opastusvideoita omalla YouTube-kanavallaan (siirryt toiseen palveluun).

Italian reissuun valmistautuva Susan Kröger on koonnut oman retkisettinsä hintahaitarin keskivaiheilta ja pitää valintojaan onnistuneina. Varustus on koottu palvelemaan Krögerin tarpeita eikä siinä ole esimerkiksi aluspeittoa, sillä makuualusta riittää kesäoloissa hänelle hyvin.

Yksinäiset yöt riippumatossa eivät pelota

45-vuotias Kröger on harrastanut potkupyöräilyä aktiivisesti kuuden vuoden ajan.

– Potkupyöräily on hauskaa, leikkisää ja nautinnollista. Se vie mennessään takaisin lapsuuteen.

Kotimaassa riippuilessaan Susan Kröger suuntaa potkupyörällään usein kansallispuistoihin. Niko Mannonen / Yle

Hän on valmistellut matkaa Italiaan noin vuoden ajan. Neljä kuukautta potkupyöräilyä kuulostaa paljolta, mutta ekstremen sijaan tavoitteena on lempeä nautiskelu. Reitti kulkee Italian päästä päähän eli Milanosta Sisiliaan.

– Päivämatkojen pituus on 50–100 kilometriä. En kisaa ketään vastaan eikä minulla ole minnekään kiire. Voin halutessani pysähdellä, katsella ja nauttia kaikesta.

Krögerin arvion mukaan noin puolet matkasta on vuoristoa tai muuten vaihtelevaa maastoa. Ylämäet saattavat olla jopa kymmenien kilometrien mittaisia ja ne hän pääosin kävelee voimien säästämiseksi. Potkupyörässä ei ole apuna sähköä eikä vaihteita.

– On palkitsevaa, kun sieltä pääsee laskemaan alas. Se tuntuu siltä kuin lentäisi.

Yöt Kröger viettää yksin riippumatossa. Pimeys tai yksinäisyys ei Krögeria pelota. Hän kertoo nukkuvansa matossa syvää ja rauhallista unta.

– Se on kuin nukkuisi turvallisen ihmisen sylissä.

