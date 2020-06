Yle näyttää suorana kello 12.55: Särkänniemen huvipuisto avautuu vihdoin – katso, kuinka tarkkaan rajattu kävijämäärä selviää turvaväleistä

Huvipuistot avaavat porttejaan Suomessa tiukkojen turvatoimien vallitessa. Powerpark Etelä-Pohjanmaalla ehtii ensimmäisenä huvipuistona testaamaan koronarajoitukset käytännössä.

Tällä viikolla ovensa avaavat Linnanmäki, Särkänniemi ja Tykkimäki. Särkänniemen huvipuisto avaa virallisesti lauantaina, mutta torstaina sisään pääsivät jo kausikortilaiset. Yle seuraa avautumista suorana.

Särkänniemellä on käytössä verkkosivuillaan varausjärjestelmä, jolla asiakaspaikka huvipuistossa varataan etukäteen.

– Varaus on tehtävä ennakkoon, jotta kukaan ei jäisi rajoitusten voimassa ollessa portin ulkopuolelle, Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä kertoi käytännöistä.

Rajoitusten aikana kaikilta yli 3-vuotiailta asiakkailta vaaditaan lippu. Rannekkeen vaihtoehtona sisäänpääsyyn riittää huvipuiston noin yhdeksän euroa maksava sisäänpääsylippu, joka oikeuttaa myös yhteen laiteajeluun.

Liput myydään lähtökohtaisesti ennakkoon, mutta jos päiväkohtaista kapasiteettia on jäljellä, niitä saa myös portilta.

Yleisölle on tarkat ohjeet. Ohjeet perustuvat turvaväleihin jonoissa, laitteissa ja ravintoloissa, hygienia- ja puhtauskäytänteisiin sekä siihen, että Särkänniemeen tullaan vain täysin terveenä.

Vähemmän ihmisiä pääsee sisälle

Kouvolassa Tykkimäen huvipuisto avattiin eilen keskiviikkona. Helsingin Linnanmäki avataan huomenna perjantaina, seitsemän viikkoa tavallista myöhemmin koronatilanteen vuoksi.

Tänä kesänä huvipuistoihin otetaan tavallista vähemmän ihmisiä kerrallaan. Esimerkiksi Linnanmäelle pääsee viisituhatta ihmistä samanaikaisesti. Se on vain neljännes tavallisesta määrästä.

Särkänniemeen, Tykkimäkeen ja Linnanmäelle voi tänä kesänä ostaa rannekkeen etukäteen tietylle päivälle.

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoi tänään Ylen aamussa, että ennakkovarausmahdollisuuteen päädyttiin asiakkaiden pyynnöstä.

– Asiakkaat halusivat varmentua, että nyt kun meillä on rajatut kapasiteetit, että myös pitkämatkalaiset pääsevät huvipuistoon sisälle. Siksi on luotu järjestelmä, missä voi varata päivän huvilipun. Noin puolet kapasiteetista on niille, jotka tulevat spontaanisti puistoon, ja puolet paikoista voi varata ennakkoon.

Linnanmäellä laitteiden jonoissa noudatetaan metrin turvavälejä, ja etäisyys säilyy myös tietyissä laitteissa. Esimerkiksi vuoristoratajunissa joka toinen rivi on tyhjänä eri seurueiden välillä.

