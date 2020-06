George Floydin kuolema johti poliisi-tositv-sarjojen perumisiin Yhdysvalloissa

Tositv-sarja Copsia on esitetty Suomessakin nimellä Lain nimessä. Sarja on pyörinyt televisiossa jo yli kolme vuosikymmentä ja on yksi vanhimmista amerikkalaissarjoista. Nyt sen esittäminen on peruttu kertoo mm. BBC (siirryt toiseen palveluun).

Sarjassa on seurattu poliisien työtä Yhdysvalloissa aidoissa tilanteissa.

Ohjelma perutiin väliaikaisesti jo aiemmin, kun George Floyd kuoli poliisien käsittelyssä ja tapahtunutta seurasivat laajat mielenosoitukset ja mellakointi.

George Floydistä tehty muraali. Brandon Bell / AFP

Perumiseen vaikutti todennäköisesti vahva aktivistien ja mielipidevaikuttajien vastustus poliisien esiintymisestä televisiossa.

Esimerkiksi CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) sarjaa esittänyt Paramount Networks kertoo, että yhtiöllä ei ole suunnitelmia ohjelman palauttamiseksi jälleen kanaville.

New York Post kertoo, (siirryt toiseen palveluun) että myös toinen poliisien työstä kertova tositv-sarja Live PD on peruttu.

Copsia dokumentaarisemman Live PD:n juontaja Dan Abrams sanoi tviitissään olevansa erittäin pettynyt ratkaisuun. Hänen mielestään ohjelman tekijät tekivät kaikkensa, jotta poliisin työ saataisiin läpinäkyvämmäksi.

