Sadoilta siviilipalveluksen suorittajilta peruuntui kokonaan peruskoulutusjakso keväältä koronan vuoksi – "Lähdetty velvollisten terveys edellä"

Jopa sadoilta siviilipalveluksen suorittajilta peruuntui kokonaan peruskoulutusjakso keväältä koronaviruksen vuoksi, kerrotaan Varusmiesliitosta. Sen vuoksi palveluksen suorittaminen on ollut jäissä.

– Sivarien tilanne keväällä on ollut epävarma. Koulutusjaksot tai niin sanotut sivarileirit on peruttu kesäkuuhun asti. Kesäkuussa on aloitettu etäkokeilu koulutusjaksolle, eli sivareita aletaan taas kouluttamaan, mutta monella varmasti epävarmuus jatkuu vielä jonkin aikaa, sanoo Varusmiesliiton hallituksen jäsen Nikolas Kujala Radio Suomen päivän haastattelussa.

Siviilipalveluksen toimeenpanosta vastaava siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen sanoo, että keväällä syntynyttä sumaa päästään purkamaan viimeistään syksyllä. Velvolliset ovat saaneet määräyksen koulutusjaksolle, joka on sittemmin peruutettu. Hänen mukaansa uutta palvelusajankohtaa voi toivoa sähköisesti ja aika moni näin on menetellytkin.

– Meillä on valmius, jos epidemiatilanne sen sallii, ensi syksystä lähtien ottaa suurempia koulutuseriä ja lisätä koulutuskapasiteettia. Heinäkuussa ja elokuussa neljän viikon koulutusjakso mennään kokoontumisrajoitukset huomioiden. Eli kerrallaan siviilipalveluskeskuksessa on 50 velvollisen ryhmä, mutta koulutuserän koko on normaali 150 ihmistä, Reijonen sanoo.

Hän selittää syntynyttä tilannetta sillä, että siviilipalveluskeskus lähti työssä velvollisten terveys edellä. Hänen mukaansa velvolliset tulevat palvelukseen ympäri Suomea ja matkustamista kodin ja siviilipalveluskeskuksen välillä haluttiin välttää.

– Se oli yksi keskeinen syy, miksi koulutusjaksoja peruttiin. Toinen syy oli se, että siviilipalveluskeskuksen majoitukseen ei olisi voitu ottaa 150 velvollista yhtä aikaa koulutusjaksolle.

Etäaika siviilipalveluksen suorittajalle haastavaa

Siviilipalvelusta suorittava Kalle Tuomainen on suorittanut palvelusta viime kuukaudet etänä. Hän aloitti siviilipalveluksensa maaliskuussa koulutusjaksolla, joka keskeytettiin kahden viikon jälkeen.

Nyt hän on etänä intensiivijaksolla etsien sopivaa työpalvelupaikkaa itselleen, joka tyypillisesti suoritetaan paikan päällä siviilipalveluskeskuksessa. Etäaika on ollut hänelle haastavaa.

– Palveluspäivät kulkevat ja suoritan palvelusta koko ajan, mutta ei pysy yhtä aktiivisena, koska järjestetyt tehtävät ovat hyvin vähäisiä, Tuomainen sanoo Radio Suomen päivän haastattelussa.

Työpalvelupaikan löytämisen vaikeus korona-aikana on tuttu asia myös Mikko Reijoselle. Työpalvelupaikat ovat olleet keväällä varovaisia sopimaan uusia sopimuksia, koska tietoa normaalikäytäntöön palaamisesta ei ole.

Varusmiesliiton hallituksen jäsen Nikolas Kujala toivoo, että siviilipalvelusta suorittavat otettaisiin vakavammin. Hänen mukaansa siviilipalvelusta suorittavista on paljon hyötyä yhteiskunnassa varsinkin korona-aikana, kun kyse on siviilipuolen kriisistä.

– Toivottavasti moni nuori pääsisi pois epävarmuudesta, vaikka ymmärrämme että tilanne on vaikea, Kujala sanoo.