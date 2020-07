Tehohoidossa ollut Sini Nemlander: "En suostunut lasteni takia hengityskoneeseen" – koronavirus ottaa koville henkisestikin

View this post on Instagram

Mikä on sun supervoima💪🏼 Mulla se on immuniteetti Covid-19! Tänään normaali elämä on palannut. Oli jotenkin outoa käydä ihmistenilmoilla parin viikon breikin jälkeen. Jengi piti hengitys-suojaimia ja huiveja kasvoillaan. Oli jotenkin siistiä miettiä mielessään, että ei koske mua enää. Kiitos kaikille jotka jeesasi aikana, kun itse sairastin. Jos sua askarruttaa joku tässä korona-viruksessa meikältä saa kysyä ihan mitä vaan. Vastailen omien kokemuksien mukaan en asiantuntijana. Yleisesti haluan sanoa, että lehdistön välittämä viesti siitä, että korona tappaa kaikki ja hengityskoneet loppuu sairaaloista on yli raflaavaa ja kaukana siitä mitä itse koin. Tauti on ikävä, mutta siitä selviää sairastamalla. Aurinkoista pääsiäistä kaikille☀️ Pysykää terveinä, mutta jos sairastut se ei ole maailmanloppu siitä selviää👍🏼 . . . #covid19 #koronavirus #coronavirus #eteenpäin