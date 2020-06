Pitääkö korona-ajan häistä ilmoittaa poliisille: Ei, koska "lähin vertailukohta löytyy Tukholmasta kesältä 2010"

Poliisilta on kysytty useasti, tuleeko häistä ilmoittaa paikalliselle poliisille koronarajoitusten takia. Kokoontumislain mukaan poliisille tulee ilmoittaa yleisölle avoimista tilaisuuksista.

Sisä-Suomen poliisilaitos vastaa kansalaisten hääkysymykseen. Poliisin mukaan häät, kuten muutkin perhejuhlat, ovat tyypillisiä yksityistilaisuuksia, joita kokoontumislaki ei koske.

Siksi perhejuhlista ei tarvitse ilmoittaa virkavallalle.

– Nykyisissä olosuhteissa juhlatilojen kokoontumisrajoitukset kannattaa kuitenkin varmistaa tilojen omistajilta ja kirkkohäissä seurakunnilta, poliisi muistuttaa.

Poikkeukset pääsäännöstä ovat harvinaisia Suomessa. Suomessa on järjestetty hautajaisia, jotka on saattoväen suuren määrän vuoksi tulkittu yleisötilaisuuksiksi. Näihin pariin poikkeuksellisen suuriin hautajaisiin on asetettu järjestysmiehiä. Mikäli yleisöllä on tilaisuuteen avoin pääsy tai järjestelyihin liittyy esimerkiksi teiden sulkemisia, tapahtumassa alkaa olla yleisötilaisuuden piirteitä.

Häitä ei ole tulkittu yleisötilaisuudeksi

Suomessa ei sitä vastoin poliisin mukaan tunneta ainoitakaan häitä, jotka olisi tulkittu yleisötilaisuudeksi. Lähin vertailukohta löytyy poliisin mukaan Tukholmasta kesältä 2010.

– Silloin sulhanen oli Rautalammilta Ruotsiin muuttaneiden Seppäisten suvun metsäsuomalaisten jälkeläinen, morsiamenaan Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa, Ruotsin kruununprinsessa Victoria, poliisi kertoo tiedotteesta.

– Tästä vertailukohdasta päätellen suomalaisten kannattaa ilmoittaa poliisille häistä vasta, mikäli niihin liittyviä matkamuistoja myydään turisteille, niiden vuoksi suljetaan pääkaupungin tieverkkoa tai ne televisioidaan useampaan valtioon. Kaikki muut häät ovat järjestettävissä ilman poliisin päätöksiä, poliisi sanoo.