Hengityksensuojaimina myydään tuotteita, jotka eivät sitä ole – kymmenistä liikkeistä löytyi vain kaksi suojainta, jotka olivat sitä, mitä väitettiin

Miltä hengityssuojainten markkina tällä hetkellä näyttää?

Yle selvitti asiaa yhdessä maskien ja suojainten kuluttajamyyntiä valvovan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa.

Yle kävi parissakymmenessä liikkeessä ja apteekissa etsimässä hengityssuojaimina myytäviä tuotteita. Sellaisia löytyi, mutta vain pieni osa niistä täytti tuotteille asetetut vaatimukset.

Kasvomaskeja myydään hengityksensuojaimina

Yle kävi tutkimassa hengityssuojaintarjontaa Kuopiossa, Jyväskylässä, Turussa ja Oulussa. Löydetyt suojaimet dokumentoitiin, ja ylitarkastaja Asta Koivisto Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kävi läpi tuotteiden merkinnät.

Kymmenestä haaviin tarttuneesta suojaimesta vain kaksi näyttäisi oikeasti täyttävän kuluttajille myytäville hengityssuojaimille asetetut vaatimukset. Osaa maskeista myytiin hengityksensuojaimina, vaikka ne eivät todenäköisesti suojaa käyttäjäänsä virustartunnoilta.

Kuvassa asianmukaisesti merkitty suojain, joka oli myynnissä Motonet-tavaratalossa Oulussa. Timo Sipola / Yle

Vain hengityksensuojaimet voivat suojata myös käyttäjäänsä virustartunnalta, ja niille on huomattavasti tiukemmat vaatimukset kuin kansanmaskeille (siirryt toiseen palveluun).

Suurin osa kuluttajamyynnissä löytyneistä suojista oli suu-nenäsuojuksia eli niin sanottuja kirurginmaskeja. Sellainen ei suojaa käyttäjäänsä vaan muita käyttäjältään. Osaa suu-nenäsuojuksista kuitenkin markkinoitiin kaupassa hengityksensuojaimina, vaikka itse tuotteessa jo selvästi kerrottiin kyseessä olevan suu-nenäsuojus.

Lisäksi myynnissä oli kasvomaskeja, joiden tarkoituksena on suojata muita ihmisiä käyttäjän pärskeiltä, mutta myöskään se ei suojaa itse käyttäjää virustartunnalta.

Kasvomaskien osalta ongelmia ei ole, jos myyjä ei väitä niiden suojaavan käyttäjäänsä virustartunnalta. Mutta jos ei-asianmukaisia suojaimia myydään hengityssuojaimina, se on väärin.

Suurimmasta osasta hengityksensuojaimena myydyistä tuotteista puuttui myös CE -merkintä, vaikka niiden väitettiin olevan FFP2-tasoisia hengityksensuojaimia.

Tukesin ohjeet ovat selkeät, mutta vaativat

Oikeanlainen CE-merkintä löytyi vain kahdesta Oulussa myynnissä olevasta hengityksensuojaimesta. Niidenkin osalta jäi aukottomasti selvittämättä tarkempi niin sanottu vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Tukesin ylitarkastaja Asta Koivisto kertoo, että hengityksensuojaimissa pitää olla CE-merkintä ja sen perässä nelinumeroinen suojaimen laatua valvovan laitoksen tunnusnumero. Sen lisäksi hengityksensuojaimilla tulee olla käyttöohjeet ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Molemmat suomeksi ja ruotsiksi.

Mikäli vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei toimiteta tuotteen mukana, käyttöohjeessa tulee olla linkki verkkosivuille, mistä se löytyy.

Eu-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen voi löytyä linkki myös tuotteen käyttöohjeesta. Marko Väänänen / Yle

Koronaviruspandemian aikana erilaisten maskien ja suojainten käyttö on Suomessa noussut ensimmäistä kertaa laajempaan tietoisuuteen. Epidemian alkuvaiheessa joka paikasta hamstrattiin kaikenlaiset suojaimet nopeasti loppuun.

Myöhemmin suojaimia on taas saatu vaihtelevasti myyntiin.

Useimpien apteekkien lailla esimerkiksi Oulun Haukiputaan apteekissa hengityksensuojaimia ei ole tällä hetkellä saatavilla. Proviisori Mikko Holopaisen mukaan niiden saatavuudesta ei ole tietoa.

– Kangasmaskeja menee päivittäin joitakin kappaleita ja joitakin kymmeniä kappaleita suu-nenäsuojuksia. Mutta kysyntä on selvästi laskenut viime aikoina, sanoo Holopainen.

Sairaanhoitajana työskentelevä Taina Mettovaara asioi Haukiputaan apteekissa. Hän on ihmetellyt Suomen maskilinjaa. "Käytän suunenäsuojusta koska hengityksensuojaimia ei saa. Tämä suojaa, jos joku pärskäyttää". Marko Väänänen / Yle

– Ihmiset on selvästi vapautuneempia ja tulevat aika lähelle, kun rajoituksia on purettu. Turvavälit pitäisi kuitenkin muistaa ja pestä käsiä edelleen, sanoo Haukiputaan apteekissa asioinut Teija Rintamäki. Marko Väänänen / Yle

"On tärkeää tietää, mitä on ostamassa"

Tukes on saanut kuluttajilta paljon yhteydenottoja kasvomaskeista, joita markkinoidaan virheellisesti hengityssuojaimina.

Tukes suosittelee ostajaa antamaan palautetta myyjälle, jos huomaa maskien markkinoinnissa virheitä.

– On tärkeää tietää, mitä on ostamassa. Siksi suosittelemme varmistamaan tuotteen myyjältä, jos markkinointimateriaalin perusteella on epäselvää, myykö myyjä kansanmaskia vai virallista hengityssuojainta, ylitarkastaja Asta KoivistoTukesista sanoo.

Näin ostat hengityksensuojaimen Varmista, että hengityksensuojain on käyttötarkoitukseen sopiva ja tiivistyy kasvoillesi. Varmista, että hengityksensuojaimen mukana tulee käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta hengityksensuojaimen käytöstä on hyötyä. Katso, että tuotteesta löytyy CE-merkintä. Katso, että CE-merkinnän perässä on suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnus. Katso, että tuotteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Asiakirja voi olla joko kokonaisuudessaan käyttöohjeiden mukana tai käyttöohjeissa voi olla linkki verkkosivuille, josta asiakirja löytyy.

Jos asiat myyjän kanssa eivät etene toivotulla tavalla, voi tuotteesta tehdä ilmoituksen myös Tukesille (siirryt toiseen palveluun).

Tukesiin on tullut kysymyksiä myös maskeista, jotka on käsitelty antimikrobisilla aineilla. Antimikrobisten maskien väitetään tappavan virukset tai suojaavan koronavirukselta paremmin.

Ei ole kuitenkaan olemassa luotettavia testausmenetelmiä, joilla voitaisiin todistaa antimikrobisten maskien suojaavan normaalia maskia paremmin. Antimikrobiset aineet ovat kemikaaleja, jotka ovat tehty tappamaan haitallisia eliöitä. Osa aineista saattaa aiheuttaa iho-oireita kasvoilla.

