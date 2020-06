Merialueen rehevöitymistä torjutaan helikopterista Naantalissa – fosfori sidotaan merenpohjaan kalkkikivellä

Helikopteri levitti tänään kalkkikiveä pahoin rehevöityneelle merenlahdelle Naantalin Rymättylässä. Kolkanlahdella testataan uutta kunnostustoimenpidettä, jonka tavoitteena on sitoa lämpökäsitellyn kalkkikiven avulla fosfori pysyvästi pohjasedimenttiin.

Lahdella sisäinen kuormitus on voimakasta, veden vaihtuvuus vähäistä ja sen on todettu kärsivän pahasta happikadosta.

John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden (siirryt toiseen palveluun) johtaja Marjukka Porvarin mukaan menetelmästä on saatu hyviä testituloksia Tukholman yliopiston kokeissa. Kuumakäsitelty kalkkikivi imee itseensä tiukasti veden ja pohjan fosforia.

– Laboratorio-olosuhteissa tämä on näyttänyt olevan jo useiden vuosien ajalta erittäin pysyvä sidos. Jos tämä olisi todella tehokas fosforin pidättämisessä ja me näkisimme sen toimivan, niin tämä voisi olla aika kustannustehokaskin, kun verrataan muihin toimiin meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi, Marjukka Porvari selittää pilottitestin merkitystä.

Merenpohjaan on kertynyt tonneittain fosforia

Kolkanlahdelle levitetty kalkkikivi tuotiin Gotlannista Nordkalkin tehtaalta, missä ainetta kertyy tuotannon sivuvirtana. Kaikkiaan huokoista kalkkikiveä leijaili lahteen 8 000 kiloa vesistön syvimpään kohtaan. Tavoitteena oli saada materiaalia 100 grammaa neliömetrille.

Kolkanlahden rannalla on maatalousmaata, kesäasutusta sekä Poikon uimapaikka. Lahdella seilasi myös hanhipoikueita ennen helikopterin pöristelyä. Toimenpiteestä ei Marjukka Porvarin mukaan aiheudu pysyviä haittoja merialueen tai rantojen käytölle.

– Toki me nähdään niin, että maatalouden päästöjä vähentämistä tulee jatkaa ja se on se ensisijainen asia. Mutta nimenomaan tällaisissa paikoissa, missä ei sillä ole toivoa päästä eteenpäin suljetuissa merenlahdissa, jotka ovat kuitenkin ihmisille tärkeitä virkistyskäyttöön, näemme että tämä voisi olla tulevaisuuden apuväline.

Porvari kertoo, että Itämeren pohjaan ja meriveteen on sitoutunut jopa 1,3 miljoonaa tonnia fosforia ja lisää kertyy joka vuosi.

Uuden kunnostusmenetelmän kokeiluun pahoin rehevöitynyt Kolkanlahti on hyvä pilottikohde, koska se on käytännössä katsoen miltei suljettu vesialue. Kun veden vaihtuminen lahdessa on vähäistä, kunnostustoimen vaikutuksia on helpompi seurata.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun menetelmää testataan Suomessa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnittelija, merigeologi Irma Puttonen näyttää lahden keskellä olevaa mittauspoijua.

Kalkkikivimateriaalin levityksen jälkeen toimenpiteen vaikutuksia merenpohjaan, veden fosfori- ja happipitoisuuksiin sekä merenlahden tilaan seurataan tarkasti. Ennen kalkitusta vesi oli pari metriä pohjan yläpuolella täysin hapetonta.

Nyt kalkituksen jälkeen poijun mittarit lähettävät säännöllisesti tietoja veden muutoksista. Mikäli kunnostusmenetelmä osoittautuu toimivaksi, lahden ravinnepitoisuuksien odotetaan laskevan ja lahden ekologinen tila voisi alkaa vähitellen parantua.

Kunnostusmenetelmä on kehitetty Tukholman yliopistossa ja sitä on aiemmin testattu Linköpingin edustalla Ruotsissa.

Aiemmin on kokeiltu poistaa pohjan happea kuluttavaa pintakerrosta imuruoppaamalla, mutta menetelmä on huomattavasti hintavampi kuin kalkkikiven lentolevitys. Jos menetelmä osoittautuu toimivaksi muutenkin kuin laboratoriossa, Marjukka Porvari näkee sille runsaasti käyttöä.

– Saaristomerellä on paljon tällaisia paikkoja. Myös Inkoon edustalla Raaseporin vesillä tämä menetelmä voisi kohentaa alueiden ekologista tilaa ja virkistyskäyttöarvoa, Porvari arvioi.

