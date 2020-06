Luvassa on suuri rakkauden kesä, listasimme Tinderin kirjoittamattomat säännöt

Tulevasta kesästä on useaan otteeseen (siirryt toiseen palveluun) uumoiltu suurta rakkauden ja seksin kesää, sillä pitkän koronaeristyksen jälkeen nyt voi jo hieman vapaammin liikkua kaupungilla.

Kaverin puolesta kyselen -podcastin juontaja Tiia Rantanen laati Takaisin Pasilaan -podcastin Marjukka Mattilan ja Toivo Haimin kanssa Tinderin kirjoittamattomista säännöistä.

Älä ikinä aloita keskustelua sanomalla: "Moi, mitä sun tiistaihin?"

Toivo: – Tämä on paha, varsinkin jos tätä käyttää vääränä päivänä!

Marjukka: – Tämä herättää ajatuksen siitä, miten paljon deittaaja on copy-pastettanut tätä, jos laittaa sen vääränä päivänä.

Tiia: – Toisaalta on parempi, että sanoo jotain, jos vaihtoehto on se, ettei sano mitään.

Älä piilottele lapsiasi.

Marjukka: – Kuvista tai kuvaustekstistä pitää käydä heti ilmi, onko deittaajalla lapsia.

Tiia: – Siinä vaiheessa, kun päättää, kumpaan suuntaan swaippaa, ei minusta tarvitse tietää, onko ihmisellä lapsia. Sen voi hyvin selvittää myöhemmin.

Älä jätä epäselvyyttä siitä, millaista suhdetta haluat.

Marjukka: – Treffeille mennään heti, ei mitään chatti-kaveruutta!

Tiia: – Loppujen lopuksi kumppania tässä ollaan etsimässä, mutta en ole valmis sanomaan sitä heti kärkeen. Olen toisaalta henkilö, joka jaksaa jutella viikko kaupalla ilman, että minun pitää nähdä sitä toista ihmistä. Minun tarvitsee kasvattaa ihastusta ihmiseen ennen kuin tavataan.

Toivo: – Minun mielestäni voi olla chatti-kaveri. Jos haluaa vain nettikavereita, siitä vain!

Kaverin puolesta kyselen -podcastin Tiia Rantanen (edessä) sekä Takaisin Pasilaan -podcastin Toivo Haimi ja Marjukka Mattila. Tuomo Björksten/Yle

Älä peittele, jos tykkäät päihteistä.

Toivo: – Jos suhtautuu penseästi dokaamiseen, ei ole kivaa mennä treffeille sellaisen kanssa, jolla on niin sanottu ikuinen vappu.

Tiia: – Tuosta olen samaa mieltä.

Toisen ihmisen puolesta ei saa swaippailla.

Toivo: – Jos etsitään lämpöä, lempeä ja lovea, se pitää tehdä itse, eikä antaa puhelinta kaverin käteen, että katsopa tuosta.

Tiia: – Mutta kun swaippailu on niin hauskaa!

Toivo: – Moni muukin moraaliton asia on hauskaa!

Tinderissä voi hyvin tapailla monia samaan aikaan, eikä sitä tarvitse mainita.

Tiia: – Saa deittailla samaan aikaan muita, jos kaikki ovat siitä tietoisia. Tämä on juuri yksi kirjoittamaton sääntö, että niin kauan kuin profiili on Tinderissä, on mahdollisuus, että deittaillaan useita.

Toivo: – Deittailu on vähän kuin työelämä 2020-luvulla: on ihmisiä, jotka ovat työttömiä työnhakijoita, kokoaikaisessa työsuhteessa tai sitten on tällaisia freelancereita, jotka ovat aina käytettävissä heittämään keikkoja eri puolille ja se on ihan ok.

Deittailijan pituus tulee ilmoittaa kuvaustekstissä tai se tulee kertoa chatissa

Tiia: – Olen kuullut, että se on monelle tärkeää. Olen itse 159 senttiä pitkä, joten suurin osa ihmisistä on minua pidempiä.

Toivo: – Olen 180 senttiä pitkä, mutta ryhtini on kuin Jörn Donnerilla huonona päivänä, joten pituudella ei ole minulle suurta merkitystä.

Tinder-profiilissa ei saa käyttää vanhaa kuvaa vuoden 2007 Raumanmeren juhannuksesta

Marjukka: – Sanoisin, että kuvien pitää olla vuoden sisään otettuja.

Tiia: – Sen pitää olla yhtä tuore kuin oma Facebook-profiilikuva.

Arvot ja elämänasenne on syytä tuoda esiin

Marjukka: – Kuvassa tai tekstissä on hyvä ilmaista, millaista elämää elät.

Tiia: – Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Marjukka: – Picasson tai Paolo Coelhon sitaatti ei riitä.

