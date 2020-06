Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta UV-säteilystä perjantaina – auringolta syytä suojautua koko maassa

UV-säteilyltä pitäisi varautua, kun UV-indeksi on vähintään 3. Kuvituskuva.

UV-säteilyltä pitäisi varautua, kun UV-indeksi on vähintään 3. Kuvituskuva. Jussi Nukari / Lehtikuva

UV-säteily on perjantaina voimakasta eteläisessä Suomessa.

Auringon ultraviolettisäteily on lähipäivinä voimakasta, sillä aurinko on keskikesällä korkeimmillaan. Ennusteiden mukaan UV-indeksi on lähipäivinä korkealla etenkin eteläisessä Suomessa.

Ilmatieteen laitos on antanut perjantaiksi varoituksen voimakkaasta UV-säteilystä. Varoitus annetaan, kun UV-indeksi on vähintään 6.

Perjantain varoitus koskee Ahvenanmaata, Varsinais-Suomea, Satakuntaa, Uuttamaata, Kanta-Hämettä, Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa ja Pirkanmaata. Se on voimassa klo 11.39–14.39.

Ennusteiden mukaan korkeisiin UV-lukemiin ylletään myös lauantaina.

Ylen meteorologi Joonas Koskela kertoo, että UV-säteilyltä pitäisi suojautua jo silloin, kun UV-indeksi on vähintään 3. Suomessa säteilyltä pitää käytännössä suojautua noin kello 10–17 välisenä aikana.

Auringolta on syytä suojautua kaikkialla maassa, ei vain etelässä.

– Paksut pilvet vaimentavat UV-säteilyä, mutta ohuet pilvet eivät siihen vaikuta, Koskela sanoo.

