Herätys: Työpaikkakiusaaminen pysyy tasaisena, Suomi vastuussa sammallajin suojelemisesta, Venäjällä juhlitaan kansallispäivää

Miltä tuntuu kun joutuu syytetyksi työpaikkakiusaamisesta?

Aluehallintovirastosta kerrotaan, että häirinnän ja kuormituksen määrä on pysynyt tasaisena vuodesta toiseen. Vuosittain virastot saavat noin 2 000 yhteydenottoa vuosittain häirintään ja psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen. Tänä keväänä häirintään liittyvät puhelut ovat hieman vähentyneet, kertoo yksikönpäällikkö Päivi Laakso Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Suomi vastuussa uhanalaisen sammallajin suojelemisesta

Suomessa etsitään tänä kesänä uhanalaista hitupihtisammalta. Timo Sihvonen / Yle / Yle

Euroopassa äärimmäisen uhanalaista hitupihtisammalta etsitään tänä kesänä eri puolella Suomea. Huomattava osa lajin Euroopan kannasta löytyy Suomesta, minkä vuoksi maallamme on vastuu lajin säilymisestä. Sammaleen yhteyksiä toisiin lajeihin ei tarkasti tiedetä, mutta se voi olla jollekin toiselle lajille elinehto. Jos sammal katoaa, moni muukin laji voi joutua vaikeuksiin.

Venäjän kansallispäivästä tuli voitonjuhla koronasta, vaikka epidemia jyllää yhä maassa

Punaisella torilla valmistaudutaan juhlimaan tänään vietettävää Venäjän kansallispäivää sekä 24. kesäkuuta järjestettävää sotilasparaatia. Grigori Vorobjov / Yle

Moskovassa Punaisella torilla on valmisteltu kuluvan viikon aikana tänään perjantaina vietettävän Venäjän kansallispäivän juhlintaa. Oman kierteensä siihen tänään tuo koronaepidemia. Venäjän koronatilastojen mukaan epidemiatilanne on edelleen vakava.

Yhdysvalloissa pohditaan poliisin voimankäytön rajoittamista

Donald Trump kaavailee poliisien voimankäytön valtakunnallisten standardien asettamista Oliver Contreras / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi torstaina, että maan poliiseille on tulossa valtakunnalliset standardit voimankäyttöön. Pääpuolueilla demokraateilla ja republikaaneilla on melko yhtenevät näkemykset poliisityön uudistamisesta, ja tämä näkemys poikkeaa melko paljon Trumpin ajatuksista. Suurin ero on siinä, että republikaanit eivät halua liittovaltiotason standardeja poliisitoimintaan. Yhdysvalloissa on noussut kiivas keskustelu poliisiväkivallasta Minneapolisissa tapahtuneen kuolemantapauksen jälkeen.

Voimakasta UV-säteilyä luvassa

Yle

Ilmatieteen laitos on antanut perjantaiksi varoituksen voimakkaasta UV-säteilystä. Perjantain varoitus koskee Ahvenanmaata, Varsinais-Suomea, Satakuntaa, Uuttamaata, Kanta-Hämettä, Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa ja Pirkanmaata.

Perjantaina sää muuttuu aurinkoisemmaksi myös Lapissa. Päivällä taivaalle kehittyy torstain tavoin vähän kumpupilviä ja lämpimintä on jälleen maan lounaisosassa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.