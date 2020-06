Brasiliassa puhutaan jo historiallisesta tragediasta – Korona leviää nyt Amazonin alkuperäiskansojen parissa

CHUí / MONTEVIDEO Brasiliassa koronasta puhutaan jo maan historian suurimpana terveystragediana. Kuolleita on paljon enemmän kuin espanjantaudissa vuosisata sitten, kirjoittaa brasilialainen O Tempo -lehti (siirryt toiseen palveluun). Tuolloin surmansa sai noin 30 000 brasilialaista.

Mikäli nykyinen tahti jatkuu, Brasilia voi ohittaa Yhdysvallat koronakuolleiden kokonaismäärässä heinäkuun lopussa, käy ilmi Washingtonin yliopiston IHME-tutkimuslaitoksen mallinnuksesta (siirryt toiseen palveluun). Nyt kuolleita on yli 41 000 ja Yhdysvalloissa yli 116 000. Brasiliassa on runsaat 209 miljoonaa ja Yhdysvalloissa runsaat 328 miljoonaa asukasta.

Brasilian viidessä osavaltiossa tehohoitopaikoista on käytössä yli 90 prosenttia, kertoo Folha de São Paulo -lehti (siirryt toiseen palveluun). Tautihuipun on arvioitu koittavan heinäkuun alussa.

Koronapotilaita sairaalassa Manausin kaupungissa Amazonasin osavaltiossa toukokuussa. Raphael Alves / EPA

– Virus leviää todella nopeasti. Me emme lähesty tragediaa, vaan elämme sitä. Brasiliassa kuolee joka päivä yli 1 200 ihmistä. Mikään tauti ei koskaan ole tappanut yhtä paljon ihmisiä maailmassa päivittäin, epidemiologi ja professori Unaí Tupinambás sanoi O Tempolle.

– Jos liittovaltion hallituksen virheellinen strategia jatkuu, maamme voi olla nöyryyttävästi se, jossa on eniten kuolonuhreja.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on toistuvasti vähätellyt koronaa ja halunnut pitää talouden toiminnassa. Suurkaupungeissa São Paulossa ja Rio de Janeirossa on tällä viikolla alettu avata esimerkiksi ostoskeskuksia, muita liikkeitä ja toimistoja.

Alkuperäiskansojen tartunnat kiihtyneet

Korona on Brasiliassa levinnyt myös Amazonin alueen alkuperäiskansojen pariin. Kattojärjestö Coiabin mukaan (siirryt toiseen palveluun) koronaa on kaikkiaan 76:ssa alueen 256 alkuperäisyhteisöstä. Yhteensä tartuntoja on yli 2 900 ja kuolleita 228. Tartuntojen kasvu on kiihtynyt kahden viime viikon aikana.

Parque das Tribosin alkuperäisyhteisön jäsenet surivat koronaan kuollutta johtajaansa Messias Kokamaa hautajaisissa Manausissa toukokuussa. Michael Dantas / AFP

Korona on levinnyt esimerkiksi kaupungeissa käyvien alkuperäisasukkaiden myötä, kertoo johtaja Dinael Cardoso Tapajós-Arapiunsin suojelualueella työskentelevästä Tapajoara-järjestöstä. Se kuljettaa alueen kyliin 13 000 ihmiselle veneellä ruokaa ja hygieniatarvikkeita, jotta asukkaiden ei tarvitsisi lähteä kylistä.

– Kaupungeissa käyminen lisää tartuntariskiä, kuten se, että monet niihin muuttaneet haluavat palata kyliin suojautuakseen koronalta, Cardoso sanoo puhelimessa.

Terveydenhuoltopalveluja on Amazonin alueella niukasti.

Coiabin mukaan esimerkiksi Surinamin rajalla Parque Tumucumaquessa uusia koronatartuntoja ilmenee päivittäin, mutta lähin sairaala sijaitsee kolmen tunnin lentomatkan päässä. Laajalla alueella asuu 3 000 ihmistä, joita hoitamaan on lähetetty neljä terveydenhoidon ammattilaista, järjestö kertoo sivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Lahjoitusten avulla toimivan Tapajoara-järjestön edustajat veivät muovisäkeissä ruokaa alkuperäiskansojen suojelualueelle. Venematka lähimpään kylään vie Santarémin kaupungista kolme tuntia. Dinael Cardoso

Järjestöjen mukaan koronaa on levinnyt alkuperäisyhteisöihin myös tartunnan saaneiden terveysammattilaisten, kaivostyöläisten ja metsureiden myötä.

Lue lisää: Laittomat metsurit ja kaivostyöläiset uurastavat Amazonin sademetsässä koronaviruspandemiasta huolimatta

Kun virus on kerran päässyt yhteisöön, leviämisen estäminen on Coiabin mukaan vaikeaa, sillä asukkaat elävät tiiviisti. Perinteisissä, pitkissä maloca-yhteistaloissa asuu yleensä useita perheitä.

Talous ja tilastointi pulmina

Maailmanpankki arvioi (siirryt toiseen palveluun), että Brasilian talous supistuu tänä vuonna kahdeksan prosenttia. Se on hieman enemmän kuin Latinalaisessa Amerikassa keskimäärin. Syitä ovat esimerkiksi koronarajoitukset, vähentyneet investoinnit ja maataloustuotteiden laskeneet maailmanmarkkinahinnat.

Bolsonaro on ollut nokikkain osavaltioiden kuvernöörien kanssa talouden rajoituksista, joita hän on halunnut höllentää. Presidentti on menettänyt esimerkiksi aiemman liittolaisensa, São Paulon kuvernöörin João Dorian tuen.

Presidentti Jair Bolsonaro tervehti kannattajiaan kenttäsairaalan avajaisissa pääkaupunki Brasílian lähellä 5. kesäkuuta. Sergio Lima / AFP

Hiljattain Brasiliassa syntyi kohu, kun terveysministeriö poisti sivuiltaan koronatartuntojen ja kuolinlukujen kokonaismäärät. Lopulta korkein oikeus päätti, että ministeriön tulee palauttaa kumulatiiviset luvut sivuille.

Testaaminen on vähäistä, joten todelliset koronaluvut lienevät moninkertaisia. Myös alkuperäiskansojen tartunnoissa viralliset luvut ovat pienempiä kuin kattojärjestö Coiabin luvut.

Tilastointi on epämääräistä, sanoo eteläbrasilialaisessa Chuíssa asuva apteekkivirkailija Danielly Borges. Hän kertoo tuntevansa kaupunkilaisia, joilla on todettu korona, mutta tilastojen mukaan Chuíssa ei ole tartuntoja.

– Aluehallinto pimittää tietoja. Ihmiset eivät ota koronaa ja estotoimenpiteitä vakavasti. Monet pitävät maskien käyttöä ja kotona pysymistä typerinä, aivan kuten presidenttikin. Bolsonaro on vastuussa tilanteesta, Borges sanoo.

Asiakkaiden lämpö mitattiin marketin ovella São Paulossa 10. kesäkuuta. Maskit ja turvavälit ovat liikkeissä pakollisia. Sebastiao Moreira / EPA

Tutkija: Bolsonaron valta perustuu sotilaisiin

Oikeistopopulistista Bolsonaroa kannattaa mielipidemittausten mukaan noin 30 prosenttia brasilialaisista.

Uskollisimmat kannattajat ovat globalisaatiovastaisia työntekijöitä, jotka ovat turhautuneita perinteiseen poliittiseen eliittiin, sanoo Brasiliaan erikoistunut uruguaylainen politiikan tutkija Camilo López Burian.

– Bolsonaro on menettänyt tukijoita siitä eliitin osasta, joka odotti häneltä liberaaleja rakennemuutoksia, kuten julkisen talouden sopeuttamista. Jäljellä on kaikkein ideologisin kannattajajoukko, López Burian arvioi.

Hallituksen kannattaja kaatoi Rio de Janeirossa 11. kesäkuuta yhden risteistä, joita oli pystytetty rannalle koronaviruksen uhrien symboleiksi. Carl De Souza / AFP

Hänen mukaansa Bolsonaron valta perustuu armeijan tukeen. Hallituksessa on sotilastaustaisia ministereitä jopa enemmän kuin sotilasdiktatuurin vuosina 1964–1985, tutkija sanoo.

Armeija on auttanut Bolsonaroa esimerkiksi pehmentämällä tämän puheita. Kun Bolsonaro kutsui koronaa pikkuflunssaksi, gripezinha, armeijan komentaja Edson Leal Pujol julisti, että koronan vastainen taistelu voi olla "sukupolvemme tärkein tehtävä".

– Presidentti vastustaa puheissaan eliittiä ja siksi myös tiedettä ja asiantuntijoiden näkemyksiä. On mahdotonta tietää, missä määrin häntä tukevat sotilaat ajattelevat samalla tavalla, Camilo López Burian sanoo.

Hän pitää Bolsonaron asemaa entistä mutkikkaampana: ärhäkkä presidentti kiistelee kuvernöörien lisäksi kongressin, korkeimman oikeuden ja median kanssa.

– Bolsonaro on ristitulessa, mutta en sanoisi hänen asemansa heikentyneen. Ei näy merkkejä siitä, että hallitus olisi kaatumassa.

