Harvinainen vieras kävi Pernajanlahdella Loviisassa – kesämökkiläiset näkivät meressä hyppäävän delfiinin

Maria Forsström ja hänen puolisonsa Paavo Heikkinen näkivät pullokuonodelfiinin Pernajanlahdella. He onnistuivat myös saamaan delfiinistä kuvan. Paavo Heikkinen

Asiantuntija arvioi kuvan perusteella, että kyseessä on pullokuonodelfiini eikä esimerkiksi pyöriäinen.

Pernajanlahdella Loviisassa on eilen nähty pullokuonodelfiini. Asiasta kertoo Svenska Yle.

Delfiinin näki Maria Forsström, jolla on kesämökki Pernajassa. Forsström kertoo Ylelle istuneensa torstai-iltana kesämökkinsä terassilla, kun hän yhtäkkiä kuuli loiskutusta.

– 300–400 metrin päässä rannasta hyppäsi jotain, jonka heti ajattelin näyttävän delfiiniltä, sanoo Forsström.

Forsströmin kumppani Paavo Heikkinen onnistui ottamaan delfiinistä kuvan.

Asiantuntija: Kyseessä todennäköisesti delfiini eikä pyöriäinen

Kai Mattson on entinen delfiinikouluttaja, joka on työskennellyt pitkään Särkänniemessä Tampereella. Hän on myös mukana Ympäristöministeriön pyöriäistyöryhmässä.

Yle lähetti Heikkisen ottaman kuvan Mattssonille. Kuvan perusteella Mattsson arvioi, että kyseessä on pullokuonodlefiini eikä pyöriäinen.

– Ensinnäkin kyse on kehon koosta ja muodosta. Sen evä näyttää enemmän sirpiltä, kun taas pyöriäisen evä on kolmion mallinen.

Lisäksi Mattsson kiinnittää huomiota eläimen käytökseen. Hänen mukaansa pyöriäinen pystyy hyppäämään, mutta se on epätavallista. Ne pysyttelevät enemmän vedenpinnan alapuolella.

