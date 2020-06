Mielenosoittajat valtasivat osan Seattlea – Trump: Kansalliskaarti esiin, Pormestari Trumpille: Painu takaisin sinne bunkkeriisi

Seattlessa, Yhdysvaltain Washingtonin osavaltiossa mielenosoittajat ovat jo viikon ajan pitäneet hallussaan osaa kaupungin keskustasta. Heillä on eristettynä muutama kadunpätkä ja he majoittuvat teltoissa Cal Andersonin puistossa, kertoo paikallinen Seattle Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Mielenosoitukset leimahtivat sen jälkeen, kun Minneapolisissa poliisi surmasi mustan miehen kiinnioton yhteydessä. Seattlessa, kuten monissa muissakin kaupungeissa mielenosoittajat ovat vaatineet rasismin ja poliisiväkivallan loppumista.

Seattlessa mielenosoittajat päättivät pystyttää kaduille barrikadeja ja he onnistuivat valtamaan osan kaupunkialueesta itselleen. Alue on nyt julistettu "autonomiseksi ja poliisi-vapaaksi vyöhykkeeksi.

Poliisi on yrittänyt purkaa tiesulkuja, mutta mielenosoittajat ovat pitäneet pintansa. Osapuolet ovat neuvotelleet tilanteesta. Poliisi teki viikonloppuna myönnytyksen ja evakuoi mielenosoitusalueen vieressä sijaitsevan poliisiaseman.

Poliisi kertoo pettyneensä, sillä mielenosoittajat eivät toteuttaneet omaa osuuttaan sopimuksesta, vaan tekivät lisää barrikadeja.

Trump vaatii toimintaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kovaäänisesti vaatinut, että laillinen järjestys on palautettava Seattleen.

– Me emme voi sallia tätä Seattlessa. Jos meidän on puututtava siihen, me puutumme siihen. Annetaan kuvernöörin hoitaa asia. Hänellä on käytettävissään mahtava kansalliskaarti, Trump sanoi Fox-kanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. kesäkuuta 2020

Seattlen pormestari Jenny Durkan on jo todennut, ettei presidentillä ole oikeutta lähettää kansalliskartia "puhdistamaan" kaupunkia. Durkanin mukaan siihen ei edes ole tarvetta, koska mielenosoitukset ovat olleet pääosin rauhallisia.

– Yksi asia, jota presidentti ei koskaan ymmärrä on se, että ihmisten kuunteleminen ei ole heikkous. Se on vahvuus.

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4 — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) 11. kesäkuuta 2020

Durkanin mukaan Seattlen Capitol Hillin mielenosoitus ei ole sen vaarallisempi kuin vastaavat, joita kaupungissa on nähty ennenkin.

– Minulla on uutinen. Näitä "autonomioita" on ollut koko minun elinaikani. Ei ole kysymys mistään aseistetusta Antifasta, jolla olisi "no-go-alue", Durkan viittasi presidentin viittauksiin kotimaisista terroristeista.

The New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) mielenosoittajat koostuvat noin 500 ihmisestä, joilla on alueella jonkinlainen kommuuni. He jakavat toisilleen ruokaa, eikä alueella käytetä rahaa.

Viime sunnuntaina nähtiin vakava välikohtaus, kun eräs mies ajoi autolla mielenosoittajajoukkoon. Hän myös haavoitti yhtä mielenosoittajaa ampumalla. Haavoittunut on hoidettavana sairaalassa. Ampuja pidätettiin.

Mielenosoittajat ja poliisit ottivat yhteen Seattlessa 8. kesäkuuta. David Ryder / AFP

Mielenosoittajien tavoitteista ei ole tarkkaa tietoa heillä itselläänkään. The New York Timesin mukaan heillä on ainakin kolme vaatimusta: paikallispoliisin uudistaminen, terveydenhuollon parantaminen sekä syytesuoja mielenosoitukseen osallistuneille.

Lehti huomauttaa, että mielenosoitusalueen aitaan on kiinnitetty plakaatti, jossa on viisi muuta tavoitetta, ja internetiin tehdyssä listassa vaatimuksia on jo 30.

Pormestari Duncan myöntää, ettei hän tiedä tai ainakaan halua sanoa, miten mielenosoituksen saisi loppumaan. Hän ei kuitenkaan pidä mielenosoitusta vaarallisena.

Lähteet: Reuters