Ruotsi on ainoa Pohjoismaa, johon Suomi ei suosittele matkustamista – Ulkoministeri Haavisto: Maiden yhteistyö ei ole vaarassa

Ruotsi on suhtautunut Suomen matkustuslinjaukseen nihkeästi.

Ensi maanantaina Suomesta voi matkustaa vapaasti kaikkiin Baltian maihin sekä Norjaan, Tanskaan ja Islantiin. Koronatilanteen vuoksi Ruotsista tulijat ja siellä kävijät joutuvat edelleen 14 päivän karanteeniin.

Ruotsi on suhtautunut Suomen linjaan nihkeästi. Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg on toivonut, että Suomesta olisi tullut toisenlainen päätös myös Ruotsia koskien.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi perjantaina Ylen aamun haastattelussa, että hän on ollut tiiviissä yhteydessä Ruotsin ulkoministerin Ann Lindenin kanssa selvittäen, miten Suomi on valmistelemassa päätöksiään muiden samassa tautilanteessa olevien maiden kanssa. Ruotsin erilainen tautikehitys on suurin syy rajoitusten säilyttämiselle.

– Tilannetta tarkastellaan parin viikon välein ja mielellämme teemme helpotuksia myös Ruotsin liikenteeseen. Kyllä tämä varmasti molemmin puolin rajaa ymmärretään, Haavisto summaa.

Ruotsi on korostanut koko pandemian ajan, että heillä ei ole ollut matkustusrajoituksia. Haavisto kertoo, että Ruotsissa Suomen maan sisäiset toimet, kuten Uudenmaan eristäminen, ovat aiheuttaneet ihmetystä.

– Tämä oli Suomessa melko ainutlaatuinen päätös, kun verrataan muihin Pohjoismaihin, mutta näyttää siltä että rajoitukset ovat auttaneet pandemian hillinnässä ja nyt niitä ymmärretään paremmin, Haavisto toteaa.

Ruotsi kokee Suomen linjaukset syrjiviksi

Ruotsin sisäministeriö on varoittanut, että Suomen linjaukset voivat jopa vaarantaa pohjoismaista yhteistyötä. Ruotsi toivoo, että Pohjoismaiden sisällä ei olisi syrjiviä päätöksiä.

Haavisto korostaa, että pohjoismaiden välillä on nähty pandemian aikana paljon yhteistyötä, yhtenä tärkeimmistä Suomen toimet sallia ruotsalaisen hoitohenkilökunnan matkustaminen Suomesta Ruotsiin.

– Minusta yhteistyön pohja ei ole vaarassa, Haavisto toteaa.

Haaviston mukaan on kuitenkin noudatettava herkkyyttä Ruotsin kanssa läheisen naapurisuhteen vuoksi.

– On kuitenkin selvää, että tässä mennään tautitilanne edellä. Tässä ovat selvät kriteerit olemassa Suomellakin.

Oikeuskansleri näpäytti hallitusta viestinnästä – Haavisto: Uskon lausuntoon

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan rajaliikenteeseen liittyvät suositukset ovat näyttäytyneet kansalaisille määräyksinä, vaikka Suomen kansalaisella on perustuslain mukaan aina oikeus tulla Suomeen ja lähteä maasta. Hallituksen linjauksissa ja varsinaisissa päätöksissä kyse on ollut suosituksista, mutta viestinnässä ero määräyksiin ei ole ollut selkeä.

Haavisto toteaa uskovansa oikeuskanslerin lausuntoon, mutta nostaa esiin, että toimenpiteillä on saatu hillittyä tautitilannetta.

– Samaan aikaa ollaan sanottu, että Suomen kansalaisella on oikeus lähteä maasta ja palata maahan. Ulkoministeriön sivuilla olevat matkustussuositukset ovat todellakin vain suosituksia, mutta ne saattavat vaikuttaa esimerkiksi vakuutusten kattavuuteen, Haavisto muistuttaa.

Haaviston mukaan hallituksen viestinnässä ei ole tarkoituksellisesti pyritty antamaan kuvaa, että suositukset olisivat määräyksiä.

– Huoli on ollut todella suuri, että tautitilanne leviää hallitsemattomaksi.

– Minulla ei ole ollut kuin meidän terveysviranomaisten tiedot miten tauti kehittyy, ja niitä ollaan pyritty noudattamaan. Minusta se on ollut viisautta.