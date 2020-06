Työstressi saa hamuilemaan pikaruokaa ja herkkuja, kertoo tutkimus – myös vuorotyö altistaa epäterveelliselle ruokavaliolle

Työelämän aiheuttama kuormitus saa monet turvautumaan epäterveellisiin ruokiin. Yhteys käy selvästi ilmi tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Elintarviketieteiden maisteri Katri Hemiö selvitti väitöksessään, miten stressi, riittämätön palautuminen työstä ja vuorotyö näkyvät työntekijän ruokavalinnoissa ja ravintoaineiden saannissa.

Miehillä huono työstä palautuminen ja uniongelmat olivat kytköksissä lisääntyneeseen pikaruoan ja karkkien syömiseen. Samaan aikaan kasvisten syönti väheni.

Naisetkin turvautuivat pikaruokaan ja makeisiin herkkuihin, mutta vihannesten kulutukseen ei työelämän kuormitus heillä vaikuttanut.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että vuorotyön tekijöillä oli epäterveellisempi ruokavalio kuin päivätyötä tekevillä. Esimerkiksi yövuorojen lisääntyminen näkyi naisilla lisääntyneenä rasvan syöntinä.

Kartoitus osaksi työterveystarkastuksia?

Väittelijän mukaan työterveystarkastuksiin olisi tärkeää sisällyttää keskustelua ruokatottumuksista yhdessä stressioireiden kartoittamisen ja niihin vaikuttamisen kanssa.

– Tutkimuksessa käytetty ruokavalion laadun arviointikysely sekä kysely työstä palautumisesta voisivat olla käyttökelpoisia välineitä ottaa ruokatottumukset ja työstressi puheeksi. Keskustelusta hyötyisivät erityisesti miehet ja ne, joilla ilmenee stressin oireita, toteaa tutkija Katri Hemiö tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimuksessa käytettiin ilmailualan työterveyshuollon tyypin 2 diabeteksen ehkäisy -hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden tietoja. Seuranta-aika oli keskimäärin 2,4 vuotta.

Kyselylomakkeella kerättiin tietoa työntekijän työvuorojärjestelmästä, unesta, stressistä, stressin oireista, työstä palautumisesta, sairauksista, elintavoista, tyypin 2 diabeteksen riskistä sekä ruokatottumuksista.

Katri Hemiön kansanterveystieteen väitöskirja Associations of perceived work stress and work schedule with dietary habits (siirryt toiseen palveluun) tarkastetaan tänään perjantaina Helsingin yliopistossa.

