Yhdysvaltain republikaanit siirtävät puoluekokouksensa Floridaan välttääkseen koronamääräykset

Yhdysvaltain republikaaninen puolue on päättänyt osittain vaihtaa puoluekokouksensa pitopaikkaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kokous, jossa Donald Trump hyväksytään puolueen ehdokkaaksi syksyn presidentinvaaleissa, olisi järjestetty Charlottessa, Pohjois-Carolinan osavaltiossa.

Puoluejohto on nyt tehnyt päätöksen, että Charlotteen jää kokouksen muodollinen osio, kuten erilaiset neuvottelut. Kokouksen näyttävin osuus, eli Trumpin nimitys ja hänen vaalipuheensa, siirtyvät Floridan Jacksonvilleen.

Syynä siirtoon ovat Pohjois-Carolinassa voimassa olevat koronavirussäädökset. Osavaltio ja sen demokraattinen kuvernööri Roy Cooper toteavat, etteivät voi luvata, että jättikokous voitaisiin viedä läpi ilman ihmisten välisten turvaetäisyyksien pitämiseen liittyviä vaatimuksia.

Kartta, joka näyttää Charlotten ja Jacksonvillen sijainnit. Miku Huttunen / Yle

Trump on arvostellut Cooperia siitä, ettei tämä "anna periksi tuumaakaan ja siksi hänen osavaltionsa menettää satoja miljoonia dollareita".

Siitä lähtien, kun tieto paikanvaihdosta on levinnyt, republikaanien vahvoilla alueilla sijaitsevat kaupungit ovat kilpailleet, kuka saa järjestämisoikeuden. Republikaanijohto on nyt päättänyt, että paikka on Floridan Jacksonvillessä sijaitseva VyStar Veterans Memorial Arena. Rakennukseen mahtuu 15 000 osanottajaa.

Tarkoin punnittu kokouspaikka

Paikka saa järjestettäväkseen näyttävimmän juhlan, mitä presidentti Trumpin henkilöstö ja republikaanipuolueen koneisto saavat aikaan. Jacksonvillen pormestari Lenny Curry, joka on entinen Floridan republikaanien puheenjohtaja iloitsee kokouksesta, jonka arvioidaan tuovan kaupunkiin jopa sata miljoonaa dollaria.

Republikaanien puoluejohto ei ole vielä kertonut tarkkoja suunnitelmiaan Jacksonvillen kokouksen yksityiskohdista. Kokous saattaa tuoda kaupunkiin jopa 50 000 puoluekokousvierasta.

Floridan osavaltion kuvernööri Ron DeSantis ei myöskään ole virallisesti antanut lupaa jättikokouksen pitämiseen ilman koronarajoituksia. Hän on kuitenkin presidentti Trumpin läheinen tukija. DeSantis on myös näyttävästi mainostanut Floridan avautumista säädöksistä. Luvat epäilemättä järjestyvät.

Koronaviruksesta huolestuneille 50 000 ihmisen kokous on uusi pelonaihe. Kesäkuun aikana uusia koronatartuntoja on osavaltiossa tullut kesäkuun aikana päivittäin 1 000 - 1 500 ja epidemia näyttää kiihtyvän. Tautiin on kuollut Floridassa tähän mennessä noin 2 850 ihmistä, kertoo worldometers.info-sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Vaikka republikaanit pelaavatkin koronaviruksen suhteen uhkapeliä, Jacksonvillen valinta on puolueelle vaalitaktisesti tarkoin mietitty.

Presidentti Trumpin uudelleenvalinta on viime viikkojen mielipidekyselyjen perusteella alkanut näyttää epätodennäköiseltä. Trumpille olisi äärimmäisen tärkeää varmistaa Floridan valitsijamiesten saaminen. Florida kuuluu vaa'ankieliosavaltioihin, jossa Trumpin ja hänen todennäköisen vastaehdokkaansa Joe Bidenin kannatukset ovat lähes tasoissa.

Floridan ohella Jacksonvillen kaupungissa puolueiden kannatusluvut ovat lähellä toisiaan. On jopa mahdollista, että vaalien tuloksen ratkaisevat Jacksonvillen 1,5 miljoonaa asukasta, arvioi paikallinen Miami Herald -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AP, AFP