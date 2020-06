Pandojen 1,5 miljoonan koronatuki puhuttaa ja jopa palauttamista Kiinaan väläytetään äärimmäisenä keinona – Ähtärin eläinpuisto vakuuttaa saavansa talouden kuntoon

Ähtärin pandat voidaan joutua palauttamaan Kiinaan, arvioi maa- ja metsätalousministeriö Suomen Kuvalehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Pandakaksikon palauttaminen on edessä, mikäli Ähtäri ei saa toimintaansa kannattavaksi tai ellei keksitä muuta rahoitusmuotoa kuten säätiötä, sanoo lehdelle maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Ylen tavoittaman Husu-Kallion mukaan pandojen palautus Kiinaan olisi äärimmäinen ja viimeinen toimenpide.

– Olemme onneksi hyvin kaukana. Uskon, että ratkaisu löytyy, että taloudellisesti toiminta on kunnossa ja eläimet voivat hyvin.

Husu-Kallion mukaan eläinpuiston tärkein asia on hoitaa rahoitus kuntoon. Sopimus on tehty eläinpuiston ja Kiinan pandakeskuksen välillä.

Missä tilanteessa pandat lähetettäisiin pois Ähtäristä?

– Pahin skenaario on se, että toimintaa ei pystytä millään tavalla rahoittamaan Ähtärin eläinpuiston Snowpanda Oy:n toimesta, ei löydy yhteistyökumppaneita alueelta, säätiöitä, yrityksiä, tai ei julkisin varoin pystyttäisi auttamaan. Eläinten etu on ykkönen. Siinä vaiheessa keskustelisimme kiinalaisten kanssa, että mitä tehdään. Pidän sitä kyllä epätodennäköisenä, mutta halusin tuoda sen esille, miten isosta ja tärkeästä asiasta tässä on kyse.

Husu-Kallion mukaan pandojen lähettäminen takaisin olisi oma pitkä neuvotteluprosessinsa, eikä nyt olla sitä lähellä. Mikäli näin kuitenkin tapahtuisi, ei Husu-Kallio usko uutta kotia löytyvän ainakaan Suomesta. Tämä edellyttäisi suuria investointeja ja rakenteita, jotka ovat kaikki Kiinan asiantuntijoiden määrittelemiä.

– Esimerkiksi Korkeasaari ei alun alkaenkaan ole ollut vaihtoehto, koska siellä ei ole tilaa rakentaa tavalla, jolla ne on upeasti Ähtäriin rakentuneet, Husu-Kallio kertoo.

Suomen Kuvalehden artikkelissa otetaan esimerkkitapauksena esiin Kanada, joissa pandoista on jouduttu luopumaan. Husu-Kallio myöntää olevan toisen käden tiedon varassa, mutta kertoo lukeneensa luopumisen johtuneen ravinnon saatavuudesta.

– Ymmärsin, että heillä oli saatavuuden kanssa haasteita. Kyse ei ollut mistään käytännön asioista, mutta tarkempaa tietoa minulla ei ole, Husu-Kallio kertoo ja korostaa, että Ähtärissä pandat voivat erinomaisesti.

Haasteita talouden elpymisessä

Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Arja Väliaho ei halua ottaa kantaa palautukseen, koska heidän ja Kiinan pandakeskuksen välisen sopimuksen lisäksi myös Suomi ja Kiina ovat tehneet valtioiden välisen sopimuksen.

– Mikäli valtiot niin päättävät, että sopimus puretaan, niin sitten menetellään niin. Mutta sellaista viestiä ei ole meille suoraan tullut, että pandoja ryhdyttäisiin palauttamaan, Väliaho kertoo.

Väliahon mukaan keskusteluyhteys maa- ja metsätalousministeriöön on kunnossa ja avoin. Keskustelua talouden elpymistoimista käydään aktiivisesti.

Ähtärin eläinpuistoyhtiöiden tappio oli viime vuonna arviolta noin miljoona euroa. Ensimmäisenä vuotena pandat kiinnostivat ja toivat kävijöitä, mutta toisena vuonna tuli laskua.

Väliahon mukaan eläinpuistolla on vielä monia eri keinoja saada talous elpymään.

Eläinpuistoyhtiöissä aloitettiin talouden tervehdyttämistoimet syksyllä ja käytiin yt-neuvottelut jo tammikuussa. Sitten tuli koronaepidemia.

– Jouduimme laittamaan ovet kiinni ja liikevaihto tipahti nollaan, Väliaho kertoo.

Koronaviruksen vuoksi yrityksessä käynnistettiin myös toiset yt-neuvottelut.

Ähtärin eläinpuisto joutui sulkemaan ovensa koronaviruksen vuoksi 2,5 kuukaudeksi. Väliahon mukaan suurimmat tulot kertyvät toukokuun ja elokuun välillä. Tänä vuonna esimerkiksi luokkaretkirahat jäivät saamatta. Väliahon mukaan nyt eletään ratkaisevia kuukausia.

– Odotamme nyt, että kotimaan matkailijat löytää Ähtäriin ja eläinpuistoon. Syksyllä katsotaan, että mikä tilanne on, Väliaho kertoo.

Kuinka paljon täytyy tapahtua, että pandat palautettaisiin takaisin Kiinaan?

– Tätä keskustelua minä en edes halua aloittaa. Tehtävämme on saada nyt talous kuntoon. Jos tuota keskustelua joudutaan käymään, niin se käydään ensin ministeriön kanssa ja sitten katsotaan, että mikä on tilanne, Väliaho kertoo.

1,5 miljoonaa lisäbudjetista

Väliahon mukaan Ähtärin eläinpuisto on ollut väliinputoaja, kun puhutaan koronaviruksen vuoksi myönnetyistä tuista. Väliahon mukaan tällä hetkellä ei ole avoinna avustuskanavia, joita eläinpuisto pystyisi hyödyntämään.

– Kun olemme kuntaomisteinen yhtiö, niin meille ei näitä koronatukia ole pystytty myöntämään.

Eduskunta keskusteli keskiviikkona vilkkaasti 1,5 miljoonan euron rahoitusosuudesta (siirryt toiseen palveluun) Ähtärin eläinpuisto Oy:lle jättiläispandojen kuluihin.

Lisäbudjetin määrärahaa saa käyttää Ähtärin eläinpuistoon sijoitetuista jättiläispandoista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Selvitysosan mukaan koronavirus on heikentänyt eläinpuiston taloutta nopeasti, ja taloustilanne heikentää oleellisesti pandojen säilymistä Ähtärin eläinpuistossa.

– Rahoitus herätti monenlaista kommenttia eduskunnasta. Tämä on selkeä avustus meidän toimintaan näin korona-aikana, Väliaho toteaa.

Eläinpuisto on hakenut pääomitusta kaupungilta, mutta miljoonien lainantakauksista on valitusprosessi käynnissä.

– Katsotaan, miten kauan valitusprosessi kestää ja mikä on lopputulema.

Lue seuraavaksi:

Ähtärin eläinpuiston poikkeuskevät: odotettu kiima sulki jo pandatalon, korona sulkee puiston ja aiheuttaa yt-neuvottelut

Onko tässä ensi vuoden budjetin kummallisin kirjaus? Suomi varautuu maksamaan kaksi miljoonaa Kiinalle, jos Ähtärin pandat kuolevat

Katso tallenne Ähtärin eläinpuiston pandatalon avauksesta yleisölle