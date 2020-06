Grönlannin ostaminen ei onnistunut – nyt Trump avasi sinne USA:n konsulaatin 70 vuoden tauon jälkeen

Yhdysvallat avasi keskiviikkona konsulaatin Grönlannin pääkaupunkiin Nuukiin.

Konsulaatin avaamisen ajankohta on mielenkiintoinen, sillä suurvallat Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat pyrkivät kukin kasvattamaan vaikutusvaltaansa arktisella alueella.

Yhdysvalloilla ei ole ollut Grönlannissa edustustoa sitten vuoden 1953.

Ulkoministeri Mike Pompeo ei lyhyessä tiedotteessaan kommentoinut Arktiksen geopoliittisia asetelmia muuten kuin rivien välistä. Hän sanoi uuden konsulaatin avaamisen heijastavan Yhdysvaltojen pyrkimyksiä syventää yhteistyötään Grönlannin ja Tanskan kanssa.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue.

– Työskentelemme yhdessä arktisten liittolaistemme ja kumppaneidemme kanssa varmistaaksemme alueen vakauden ja kestävän kehityksen, Pompeo sanoi tiedotteessa.

Grönlannissa on mittavia luonnonvaroja, ja sen sijainti on geopoliittisesti merkittävä. Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän kilpailun jalansijasta alueella on arvioitu kasvattavan arktisen alueen jännitteitä ja turvattomuutta.

Lue lisää: Tanskan tiedustelu: USA:n, Kiinan ja Venäjän kilpa Arktiksessa lisää alueen turvattomuutta

Sulavien jäätiköiden myötä arktisen alueen luonnonvarat kiinnostavat suurvaltoja yhä enemmän. Juha Kivioja / Yle

Ei myytävänä

Yhdysvallat on viime aikoina muutenkin osoittanut kiinnostusta Grönlantia kohtaan. Viime elokuussa maailmalla uutisoitiin laajasti presidentti Donald Trumpin halusta ostaa Grönlanti.

Sekä Tanskassa että Grönlannissa presidentin ostoaikeisiin suhtauduttiin epäuskoisesti ja huvittuneesti. Tanskan pääministeri Mette Fredriksen viestitti Trumpille, ettei Grönlanti ole myytävänä.

Lue lisää: Uutinen Grönlannin ostamisesta herättää ihmetystä Tanskassa – "Lopullinen todiste siitä, että Trump on seonnut", "Aprillipäivä"

Huhtikuussa Yhdysvallat taas myönsi Grönlannille 11,2 miljoonan euron tukipaketin. Teollisuuteen, koulutukseen ja turismiin ohjattavan tukipaketin virallisena tarkoituksena on talouskehityksen tukeminen.

Yhdysvaltojen motiiviksi on kuitenkin laajasti epäilty vahvistaa pyrkimystään lisätä sotilaallista läsnäoloaan Arktiksella.

Lue lisää:

Trump ei saanut ostaa Grönlantia, mutta Yhdysvallat myöntää nyt miljoonatuen itsehallintoalueelle – tanskalaiset poliitikot epäilevät Yhdysvaltain motiivia

"Enää ei voida luottaa siihen, että suurvaltojen konfliktit eivät ulotu arktiselle alueelle" – Pohjoismaiden mielestä alueella ei kuitenkaan ole hätää