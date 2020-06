Salpausselän kisat saa rinnalleen uuden hiihdon megatapahtuman – Hiihtoliitto vakuuttaa, että Helsinki Ski Weeks ei syö Lahden kisoja

Salpausselän kisojen organisaatio myllätään uusiksi ja tapahtuma palaa takaisin hiihtoväen omiin käsiin. Viimeiset vuodet tapahtumaa on järjestänyt Lahden kaupungin tapahtumayhtiö Lahti Events, mutta nyt Lahden Hiihtoseura ja Suomen Hiihtoliitto ovat päättäneet, että kisaorganisaation pitää olla yksinkertaisempi ja selkeämpi.

Samalla tappiolliset kisat yritetään kääntää kannattavaksi. Lahden Hiihtoseuran puheenjohtaja Juha Kolun mukaan painopistettä siirretään jälleen palkatusta henkilökunnasta talkooväen suuntaan.

– Vaatimukset lisääntyvät vuosi vuodelta. Kustannukset kohoavat helposti. Tarkastelemme kulurakennetta kriittisesti. Siihen auttaa vapaaehtoistyön lisääminen.

Lahden Hiihtoseura hakee myös synergiaetuja muista tapahtumista. Salpausselän kisojen jälkeen Lahdessa on yhdistetyn Continental cup ja heti perään järjestetään nuorten olympiafestivaalien mäkihypyn ja yhdistelyn kilpailuosuudet. Olympiafestivaalien pääpaikka on Vuokatti.

Kisat eivät valu Helsinkiin

Jos Lahden kaupunginvaltuusto hyväksyy ensi maanantaina 150 000 euron vuotuisen tuen Salpausselän kisoille, perustavat hiihtoseura ja Hiihtoliitto uuden yhtiön, Salpausselän kisat Oy:n.

Alustavasti on sovittu, että Hiihtoliitto omistaa yhtiöstä enemmistön eli 51 rposenttia. Yhtiön kotipaikka on silti Lahti.

– On päivänselvää, että yhtiön kotipaikan täytyy olla Lahti. Me yritämme saada entistä vahvemmin päijäthämäläistä ja lahtelaista elinkeinoelämää kisoihin mukaan, sanoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi.

Haapasalmi vakuuttaa, että hiihtoseura ja Hiihtoliitto ovat tasavertaiset kumppanit, vaikka enemmistö onkin Hiihtoliitolla. Jokaisella osapuolella on omat roolinsa.

Hiihtoliitolla on oikeus hakea kisoja ja se omistaa mediaoikeudet. Lahden Hiihtoseura vastaa tapahtumajärjestelyistä ja Lahden kaupunki siitä, että suorituspaikat ovat kunnossa.

– Meillä on yhteiset intressit kisojen järjestämisessä, sanoo Haapasalmi.

Lahtelaiset valtuutetut halusivat vakuuttua kisojen säilymisestä lahtelaisten käsissä valtuustoinfossa, jossa esiteltiin Salpausselän kisojen uutta organisaatiota. Taustalla on Hiihtoliiton ja hiihtoseuran tulehtuneet välit 2017 MM-kilpailujen aikaan. Sittemmin erimielisyydet on sovittu.

Odotukset uudelle yhtiölle ovat kovat. Salpausselän kisat täyttävät 100 vuotta vuonna 2023, ja juhlakisoista halutaan näyttävät. Hiihtoliiton, Lahden Hiihtoseuran ja Lahden kaupungin yhteinen tavoite on myös hiihdon MM-kisat, jotka voisivat olla Lahdessa 2030–luvun alkupuolella.

Helsinki Ski Weeks markkinoi myös Salpausselän kisoja

Hiihtoliitto järjestää uudistuneella Helsingin olympiastadionilla uuden hiihdon megatapahtuman, Helsinki Ski Weeksin tammikuussa Salpausselän kisojen jälkeen. Lahden Hiihtoseuran puheenjohtaja Juha Kolu ei ole huolissaan siitä, että uusi tapahtuma söisi Salpausselän kävijämääriä.

– Mitä enemmän ihmisiä saadaan innostumaan hiihdosta, sitä parempi. Näinhän Norjassakin on tehty, että on tuotu kaupunkisprinttejä Drammeniin ja Oslossakin on ollut keskuspuistossa sprinttikilpailu, jotta on saatu sellaisetkin ihmiset liikkeelle, jotka eivät muuten tulisi hiihtokilpailuhin.

Myös Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi vakuuttaa, että Helsinki Ski Weeks ei ole Lahdelta pois, vaan päinvastoin.

– Samoja maailmancupin tähtiä on molemmissa tapahtumissa. Me voimme markkinoida näitä tapahtumia ristiin, jolloin Salpausselän kisojenkin näkyvyys kasvaa, sanoo Haapasalmi.

