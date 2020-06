Seksitauteja eivät rajoitukset paljoa hillitse – erikoislääkäri: "Seksuaalivietti on niin voimakas, ettei siihen poikkeusolot vaikuta"

Kesä on rakkauden, ja samalla seksitautien aikaa. Kuvituskuva.

Kesä on rakkauden, ja samalla seksitautien aikaa. Kuvituskuva. Julian Stratenschulte / EPA

Henkiseen läheisyyteen, mutta fyysiseen etäisyyteen on kannustettu korkeinta valtiojohtoa myöten koronaepidemian aikana.

Rajoitustoimet suitsivat keväällä ihmisten liikkumista, sulkivat ravintolat ja yökerhot, ja ulkomaan matkailukin tyrehtyi käytännössä täysin.

Koronaviruksen etenemistä rajoitukset ovat hillinneet hyvin, mutta kuinka on asian laita seksitautien kanssa?

Vain Tampereella koronakevät on näkynyt selkeästi sukupuolitautien poliklinikalla. Tosin samassa paikassa on myös tamperelaisten matkailijoiden rokotusvastaanotto, joten heidän täydellinen poisjääntinsä on hiljentänyt polia ehkä enemmän.

Tarkkoja lukuja sukupuolitautien vastaanoton vastuulääkäri Arja Burgosilla ei ole kertoa, mutta kokemuksia kylläkin.

– Selvästi haastatteluissa huomaa, että kontakteja on vähemmän kuin ennen. Harvempi ihminen ilmoittaa nyt useista partnereista, ja osa hoidetuista klamydiatartunnoistakin on selvästi saatu jo alkukeväästä, kertoo Burgos.

Ulkomailta tuodut tartunnat ovat ymmärrettävistä syistä pudonneet käytännössä liki nollaan.

– Maalis–huhtikuun vaihteessa oli todella hiljaista. Nyt kesäkuussa ihmiset uskaltautuvat paremmin kyllä vastaanotolle, jos aihetta on, valottaa Arja Burgos Tampereen tilannetta.

Tippuriepidemia Oulussa, Helsingin seudulla tavallinen tahti

Oulussa on selvitelty paikallista tippuriepidemiaa rajoitustoimien aikana. Seksitautien hoitajavastaanotto on ollut kiireinen Oulun yliopistollisen sairaalan ihotautien klinikalla.

– Kaikki ajat ovat olleet varattuja. Toki normaalitilanteessakin kysyntää on enemmän kuin meillä on mahdollisuutta aikoja tarjota, toteaa seksitautien vastuulääkäri, dosentti Laura Huilaja.

Pääkaupunkiseudulla todettujen sukupuolitautitartuntojen määrässä ei ole suuria eroja aiempaan verrattuna. HUS:n sukupuolitautien poliklinikka on ollut kevään ajan normaalisti auki.

Klamydia on edelleen Suomen yleisin sukupuolitauti. Kalle Mäkelä / Yle

Potilaita on kuitenkin ollut hieman vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, kertoo iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri, dosentti Eija Hiltunen-Back.

– Kun tauti todetaan, niin sehän ei kerro siitä, milloin mahdollinen tartunta on saatu, koska monet seksitaudit ovat oireettomia. Tässä vaiheessa ei koronakevään merkityksestä voi vielä sanoa enempää, huomauttaa Hiltunen-Back.

Kuopiossa hieman hillitympää, Turussa ja Porissa ei suuria muutoksia

Kuopiossa vastaanottotoimintaa jouduttiin epidemian alkuvaiheessa supistamaan koronakontaktien jäljitystyön takia. Kysyntäkin oli tavallista vähäisempää maalis–toukokuussa.

Vaikka käyntien ja tehtyjen testien määrät olivat normaalia vähäisempiä, arvioi Kuopion kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Katri Makkonen myös todellisia tartuntoja olleen normikevättä niukemmin.

– Sukupuolitautien leviäminen on ollut todennäköisesti hillitympää, sillä koronarajoitusten vuoksi fyysisiä kontakteja on suositeltu välttämään.

Kesän tullen Kuopiossakin testitarve on jälleen vilkastunut ja nyt sukupuolitautien vastaanotto toimii jälleen normaalisti.

Kun aurinko alkaa paistaa, seksiä aletaan harrastaa oli korona tai ei. Erikoislääkäri Niina Hieta, Tyks.

Turussa potilasmäärät ovat vähentyneet huomattavasti Tyksin sukupuolitautien poliklinikalla.

Syynä ei kuitenkaan ole koronavirus, vaan toiminnan muuttuminen ajanvarauspoliklinikaksi maaliskuun alusta. Potilaat ovat yhteydessä Omaolo-sovelluksen kautta. Seksitautien määrä on jonkin verran vähentynyt, mutta niin on myös tehtyjen testien määrä.

– Oireelliset potilaat ohjautuvat meille ja oireettomat pyritään hoitamaan terveyskeskuksissa. Nykyisin oikeat potilaat hoidetaan oikeassa paikassa, toteaa erikoislääkäri Niina Hieta Tyksistä.

Satakunnassa näytteitä otettiin maalis–toukokuussa vain hieman vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Positiivisia tuloksia oli tänä keväänä 123, kun vuotta aiemmin luku oli 144.

Satakunnassa otettiin maalis–toukokuussa 1741 yhdistettyä klamydia ja tippurinäytettä. Viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 1917, kertoo ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä. Katja Halinen / Yle

Lähes kaikki löydökset olivat klamydiaa, kertoo Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

– Kovin selvää muutosta ei näy sen paremmin otetuissa näytteissä kuin tapauksissakaan, vaikka fyysisten kontaktien välttämisen ja ravintoloiden kiinni olemisen olisi ehkä ajatellut vähentävän tapauksia.

Tahti vaikuttaa siltä, että klamydialöydösten määrä Satakunnassa tulee olemaan vuositasolla samaa suuruusluokkaa kuin viime vuonna, arvioi Uusitalo-Seppälä.

Hoitovelkaa ei näyttäisi kertyvän sukupuolitaudeista

Ympäri Suomen on oltu huolissaan, etteivät ihmiset ole uskaltaneet hakea tarvitsemaansa hoitoa korona-aikana muihin sairauksiinsa. Sukupuolitautien osalta tämä ei näyttäisi olevan suurikaan ongelma.

– Tuntuu, että kaikki, jotka testejä tarvitsevat, ovat hakeutuneet hoidon piiriin, sanoo Niina Hieta Tyksistä.

Tampereella on pyydetty välttämään vastaanotolle tulemista hengitystieoireisena, mitä onkin noudatettu hyvin.

Ajat on annettu puhelimessa, ja poliklinikalla tehtävä oma näytteenotto on vähentynyt minimiin. Testejä on teetetty enemmän laboratoriossa.

– Luultavasti alussa osa ihmisistä vältti myös oireettomana testeihin menoa, ettei tarvitsisi mennä laboratorioon, arvelee vastuulääkäri Arja Burgos Tampeelta.

Syntyykö koronakeväästä hoitovelkaa myös sukupuolitautien osalta, selvinnee vasta pidemmällä aikavälillä.

– Vähentynyt testaaminen saattaa tietysti näyttäytyä myös lisääntyneenä hoidon tarpeena myöhemmin. Uskon kuitenkin, että oikeasti seksikontaktit uusiin kumppaneihin ovat myös vähentyneet nyt keväällä, sanoo Burgos.

Aurinko laittaa vibaa punttiin ilman festareitakin

On vaikea ennustaa, jääkö koronakeväästä joitain pitkäkestoisempia vaikutuksia sukupuolitautien leviämiseen. Kesän ja avautumisen myötä opit voivat pahimmassa tapauksessa unohtuakin nopeasti.

– Kun aurinko alkaa paistaa, seksiä aletaan harrastaa oli korona tai ei. Seksuaalivietti on niin voimakas, että siihen ei tunnu poikkeusolot vaikuttavan, toteaa erikoislääkäri Niina Hieta.

Katri Makkonen Kuopiosta on luottavaisempi ihmisten muistin pituuteen.

– Ehkä ihmiset ovat varovaisempia ja tietoisempia koronaepidemian jälkeen ja osaavat suojautua paremmin jatkossa myös sukupuolitauteja vastaan. Toivotaan ainakin näin, miettii Makkonen.

Suuret yleisötapahtumat on peruttu pitkälle loppukesään, mikä voi vaikuttaa tartuntamääriin. Festareiden jälkeen on saattanut näkyä paikallinen piikki sukupuolitautitartunnoissa, mutta yksistään niitä on turha syyttää.

– Kesäisin on aina tartuntamahdollisuuksia enemmän. Siihen ei tarvita festareita eikä muitakaan tapahtumia, sanoo Niina Hieta Turusta.

Taudit leviävät ilman kesäjuhliakin ja saattavat jäädä piiloon, muistuttaa myös Laura Huilaja Oulusta.

– Suurten tapahtumien jälkeen testeihin hakeudutaan enemmän. Sikäli, jos festarit eivät ”herättele” hakeutumaan testeihin, voi tartuntoja jäädä havaitsematta ja siten levitä edelleen, sanoo Huilaja.

Klamydia on edelleen Suomen yleisin seksitauti. Suojautumisen tärkeyttä ja tarpeen mukaan testeissä käymisen merkitystä ei voi liikaa korostaa.

– Oireettomuus ei ole tae sille, etteikö sukupuolitautia voisi olla ja oireettomatkin testataan, mikäli riskiä tartunnan saamiselle on ollut, muistuttaa Kuopion tartuntataudeista vastaava lääkäri Katri Makkonen.

