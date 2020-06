Suomen päätös jatkaa matkailun rajoittamista yllätti Saksassa - Saksalaispariskunnan juhannusreissu peruuntui: "Kuin ilmat olisi lyöty pihalle"

BERLIINI Suomi-fanin tunnistaa jo portilta. Postilaatikkoa koristaa kädenjälki siniristilipulla omakotitaloalueella Wandlitzissa Berliinin lähistöllä.

Vastaanotto on iloinen: kaksi bostoninterrieriä hyppivät jalkoja vastaan. Talon omistajien, saksalaispariskunta Andre ja Grit Bergerin tunnelma on synkkä.

He ovat juuri kuulleet, että lokakuusta asti suunniteltu juhannusreissu Suomeen on peruttu.

– Ihan kuin ilmat olisi isketty pihalle, Andre Berger sanoo keittiön pöydän ääressä.

Andre Berger näyttää kuvaa suosikkioluestaan viimevuotiselta Suomen-lomalta. Tänä vuonna reissu jää väliin, sillä Suomi ei vielä salli vapaata matkailua Saksasta. Suvi Turtiainen / Yle

On torstain puolipäivä ja Suomen hallitus on juuri ilmoittanut, että matkailun rajoituksia puretaan maanantaista lähtien. Mutta ei Saksan osalta.

Suomi avaa tässä vaiheessa matkailun vain Baltian maiden, Norjan, Tanskan ja Islannin kanssa.

"Toivoimme, että Suomi avautuisi samaan aikaan muun Euroopan kanssa"

Saksasta saapuvia koskee edelleen kahden viikon karanteenisuositus eikä vapaata matkailua Suomeen sallita.

Grit Berger näyttää keittiössä olevaa kassia täynnä elintarvikkeita. Pariskunta oli jo ehtinyt ostaa ruuat valmiiksi juhannuspyhien yli. Liput oli autolautalle, joka olisi ollut perillä torstaina.

Suomi on tuttu, ja pariskunta arveli, että kaupat saattaisivat olla juhannuksen vuoksi kiinni. Siksi hätävara oli valmiina ensimmäisiksi päiviksi.

Mökki oli varattu Keski-Suomen Keihärinkoskelta. Ruokapöydällä on kuvakirja viimekesäiseltä reissulta.

– Onkimista, kävelyitä, uimista ja saunomista joka päivä, Andre Berger kertoo peruuntuneen loman suunnitelmiksi.

Pariskunta uskoi viimeiseen asti, että Suomi noudattaisi EU-komission suositusta ja avaisi rajat EU:n sisäiselle matkailulle ensi viikon aikana. Keski-Euroopan maista valtaosa, myös Saksa, sallivat matkailun EU-maista jälleen ensi viikolla.

– Toivoimme, että Suomi avautuisi samaan aikaan muun Euroopan kanssa, Andre Lang sanoo.

Andre ja Grit Bergerin piti viettää juhannus vuokramökillä Keski-Suomessa. He olivat samalla seudulla lomalla myös vuotta aiemmin. Andre Berger esittelee lomakuvista tehtyä kuvakirjaa. Suvi Turtiainen / Yle

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat jäämässä poikkeuksiksi. Ruotsi sen vuoksi, ettei se ole missään vaiheessa kieltänyt matkailua Ruotsiin. Muut Pohjoismaat siksi, että ne avaavat rajojaan selvästi EU:n suositusta varovaisemmin.

Epävarmuus on matkailuyrittäjille myrkkyä

Matkailuyrittäjä Daniel Lang vastaa videopuheluun lähellä Hannoveria. Hän omistaa puolisonsa Tina Langin kanssa vain Suomen-matkoihin erikoistuneen matkatoimiston Fintouringin.

– Pahinta ei ole edes se, ettemme voi lähettää asiakkaitamme Suomeen vielä maanantaina, vaan viikkoja jatkunut epävarmuus, Lang sanoo.

Suomi ei vieläkään kertonut päivämäärää, milloin matkailu Saksasta ehkä sallitaan. Seuraavan kerran rajavalvontaa on määrä pohtia kahden viikon päästä.

Matkatoimistoille epävarmuus on pahinta myrkkyä. Töitä on tavallista enemmän, koska matkoja pitää suunnitella asiakkaille uusiksi ja perua niitä. Tämä kaikki on työtä, josta ei tule tuloja. Samaan aikaan Langien perheyrityksen on pitänyt lomauttaa työntekijöitä koronakriisin ajaksi.

Sama tilanne on berliiniläisessä Nordic Team Travel -matkatoimistossa, joka on erikoistunut Pohjoismaihin. Yrittäjä Sönke Jacobs on tuskastunut.

– Ongelma ei ole se, etteivätkö saksalaiset haluaisi matkustaa Suomeen vaan se, että he eivät saa matkustaa, Jacobs sanoo.

Pohjoismaihin erikoistunut matkatoimistoyrittäjä Sönke Jacobs kertoo, että Suomi kiinnostaa nyt saksalaismatkailijoita. Suvi Turtiainen / Yle

Suomi kiinnostaa, koska Saksa varoittaa matkustamasta Ruotsiin

Korona-aikana erityisesti mökkilomille on kysyntää. Norjaan mennään tavallisesti kiertomatkoille, mutta Ruotsi ja Suomi ovat saksalaisten perinteisiä mökkilomakohteita.

Suomen kohdalla kysyntä on Nordic Team Travelin mukaan kasvanut selvästi tällä viikolla.

Keskiviikkona tuli yhteensä 60 tiedustelua, joista yli 50 koski Suomea. Jacobsin mukaan tilanne on ennennäkemätön. Tavallisesti valtaosa saksalaisturisteista matkustaa heidän kauttaan Ruotsiin.

Ruotsi on kuitenkin tänä kesänä vaikea kohde saksalaisturisteille. Saksa poistaa maanantaina matkustusvaroituksen kaikkien muiden EU-maiden paitsi Ruotsin osalta.

Matkustusvaroituksen ollessa voimassa saksalainen matkustusvakuutus ei ole voimassa.

Lisäksi Saksan osavaltiot edellyttävät kahden viikon karanteenia tällä hetkellä vain Ruotsista palaavilta.

Suomeen erikoistunut matkailuyrittäjä Lang uskoo, että myös Suomen osalta Ruotsi on este matkailun avautumiselle.

– Diplomatialla on iso merkitys matkailun rajoittamisessa. He eivät voi sallia matkailua kaikkialta muualta Euroopasta paitsi Ruotsista, Lang sanoo.

Hänen mukaansa tilanne on kummallinen, koska Suomi on korona-aikana hänen mukaansa ideaali matkakohde. Suomeen ei mennä bilematkoille tai massaturismikohteisiin vaan loma-asunnoille omaan rauhaan.

– Tässä tilanteessa ei ole parempaa lomakohdetta kuin Suomi, Lang sanoo.

Silti saksalaismatkailijat ovat nyt pääsemässä aiemmin Espanjan ja Italian massaturismikohteisiin kuin Suomeen.

Naapurin pihasauna auttaa Suomi-ikävään

Bergerin pariskunta ei ole ehtinyt tehdä varasuunnitelmia kesälomalleen. Suomen-loman peruuntuminen on kova isku.

Andre Berger on todella pettynyt Suomen hallitukseen päätökseen jatkaa matkailun rajoittamista Saksan osalta. Naapurin pihasauna Wandlitzissa auttaa pahimpaan pettymykseen. Suvi Turtiainen / Yle

Laihaa lohtua tuo puoliksi suomalaisen naapurin pihasauna. Saunarakennuksen edustalla on allas, jossa on karppeja ja sammakoita.

Berger lähettää illalla viestin, jossa hän ui saunan päätteeksi altaassa.

– Sauna auttaa aina, hän kirjoittaa.