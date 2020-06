Baariksi muutetun DJ-klubin omistajat perustivat levy-yhtiön ja keräsivät joukkorahoituksella 17 000 euroa – eivätkä he ole ainoita keräykseen turvautuneita

Yksi kovan kolauksen koronakeväänä ottaneista klubeista on Helsingissä Kaikukadun bilekeskittymässä sijaitseva Post Bar.

Post Bar keräsi Mesenaatti.me:n Korona Aid -joukkorahoituspalvelussa (siirryt toiseen palveluun) toteutetussa kampanjassa yli 17 000 euroa ja varmisti näin jatkonsa.

– Onhan tämä ollut haastava taival, kun ollaan oltu kiinni, mutta nyt sitä valoa näkyy tuonne meidän terassille, kun päästään avaamaan, kertoo Joni Lindroos, yksi Post Barin perustajista ja omistajista.

Kolmen kuukauden kiinniolo kuulostaa lyhyeltä ajalta, mutta on Lindroosin mukaan tuntunut miltei vuodelta.

– Tämä on kuitenkin niin iso sosiaalinen ympyrä, että on tuntunut aika raskaalta ilman sitä. Nyt on miltei perhosia vatsassa, kun tietää, että näkee frendejä illalla, Lindroos hehkuttaa.

Post Bar muutettiin lyhyessä ajassa yli kahdensadan hengen tanssiklubista baariksi ja terassiksi. Poikkeustilanteen takia baari sulkeutuu kello yhdeltätoista, joka olisi normioloissa avaamisaika. Uusien tilojen ja toimintatapojen eteen on saanut rehkiä.

– Tällä viikolla on tehty töitä yötä päivää, Lindroos kertoo puuhaillessaan läppärin, uusien viherkasvien ja sisätilojen kalustuksen parissa.

Veikko Eromäki / Yle

Edessä on näytön paikka niukentuneissa puitteissa

Korona on ollut yöelämälle ja ravintola-alalle armoton (siirryt toiseen palveluun). Kolmesta kuukaudesta selviäminen joko niukentuneella tai kokonaan ehtyneellä kassavirralla on valtava haaste. Post Barin väki lähestyi katastrofaalista tilannetta luovasti.

– Perustimme levy-yhtiön, jonka kautta julkaisimme meillä esiintyneiden artistien musiikkia kokoelmalevyllä. Lisäksi olemme jo perustamisvuodesta 2018 julkaisseet suosittuja kuukausittaisia julisteita yhteistyössä taiteilijoiden kanssa, joten nyt teimme niistä uusintapainoksia myyntiin.

Seuraavaksi Post Bar laittoi Mesenaatin kautta käyntiinPost Bar -joukkorahoituskampanja (siirryt toiseen palveluun), jossa myytiin esimerkiksi taiteilijoiden kanssa tehtyjä yhteistyöpaitoja lahjoituksia vastaan.

Lindroos arvelee, että ilman rahankeruuta Post Bar olisi ollut mennyttä kauraa ja kertoo, että lahjoituksista huolimatta klubi on ottanut reilusti takkiin. Talouspuoli saatiin nyt kuitenkin sellaiseen kuntoon, että uusia avajaisia vietetään tänään perjantaina.

Mutta voiko elektroninen musiikki toimia istumapaikalta kuunneltuna? Tanssittavaan musiikkiin erikoistuneet klubit käyvät nyt läpi perustavanlaatuista haastetta, kun tanssit on rajoitusten takia poissuljettu.

– Soittolistat suunnitellaan sopimaan mukavaan istuskelumeininkiin. Varmasti tanssijalka alkaa vipattamaan, mutta odotellaan sitä sitten vielä.

Ja miten lunastetaan 17 000 euron lahjoitusten sekä juliste- ja paitamyynnin yhdistetty luottamuksenosoitus yöelämän ystäviltä? Edessä on näytön paikka niukentuneissa puitteissa.

– Tämä motivoi antamaan lisää takaisin Helsingin ja koko Suomen yöelämälle. Kun tukea tulee näin konkreettisesti, niin olemme olleet aika liikuttuneita sekä kiitollisia tiiviille ja lojaalille skenelle täällä Helsingissä, Lindroos lausuu.

Joukkorahoituspalvelukin yllättyi ihmisten lahjoitusinnosta

Tanja Jänicke on yksi Mesenaatti.me-sivuston perustajista. Hän kertoo Korona Aid -joukkorahoituskampanjan alulle panijoiden yllättyneen itsekin siitä innokkuudesta, jolla ihmiset lähtivät keräämään rahoitusta tai rahoittamaan kantaravintoloitaan ja suosikkikulttuuritoimijoitaan. Mesenaatti:me:n ideana on, että erilaisten kampanjoiden rahoittajat saavat vastikkeeksi esimerkiksi pääsylippuja.

– Joukkorahoitus on todella tärkeää, koska erilaiset tapahtumat, ravintolat, kapakat, kaikki se mitä tapahtuu kivijalassa, ovat tärkeä osa kaupunkikulttuuria.

Post Barin lisäksi rahoitusta saivat monikulttuuritoimijat ja esimerkiksi Jätkäsaaren Malaga Bar ja Töölössä sijaitseva Pinehill. Kulttuuritoimija Ruplan Korona Aid -joukkorahoituskampanja on yhä käynnissä ja myös uusia kampanjoita otetaan edelleen vastaan.

– Vaikka ravintolat ovat saaneet nyt avata, monilla kulttuuritoimijoilla ja taiteilijoilla on edelleen vaikeaa, kertoo Jänicke.

Lue seuraavaksi:

Onnea Helsinki! Pääkaupunki täyttää 470 vuotta, katso kuvat muutoksesta – kaupunkiaktiivi: unelmien Helsinki on ihmisten kaupunki