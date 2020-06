Historiallinen romahdus: Britannian talous kutistui neljänneksen viime vuodesta

Suurin syy talousromahdukseen on koronavirus, mutta EU-ero vaanii taustalla.

Britannian bruttokansantuote romahti huhtikuussa hurjat 24,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, kertoo maan tilastokeskus.

Huhtikuussa Britannian talous oli maaliskuuhun verrattuna 20,4 prosenttia pienempi, eli romahdus tapahtui juuri kevään aikana.

– Tämä on katastrofi. Tällaisia lukuja ei ole nähty koskaan historian aikana, sanoi Institute of Fiscal Studies -tutkimuslaitoksen johtaja Paul Johnson uutistoimisto Reutersille.

– Varsinainen kysymys on, mitä tapahtuu seuraavaksi, hän jatkaa.

Kevään talousromahdus on kolme kertaa suurempi kuin vuosien 2008 - 2009 finanssikriisi.

Suurin syyllinen talouden heikkenemiseen on koronaepidemia, joka pakotti Britannian hallituksen sulkemaan suuren osan maan taloudellisesta toiminnasta ja ihmiset pysymkään kodeissaan.

Talouslasku osui käytännössä kaikille toimialoille. Pahimmin se on koetellut autojen valmistusta ja talonrakennusta, kertoo yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD arvioi, että vuositasolla Britannian talouden kutistuminen on järjestön jäsenmaiden suurin, 11,5 prosenttia.

Tukea hallitukselta?

Britannian hallitus toivoo, että huhtikuun jälkeen talouden alamäki taittuu, koska koronarajoituksia on alettu purkaa. Lomautusten määrä on suuri, mutta työttömien määrä ei ole kasvanut yhtä nopeasti, koska valtio on maksanut jopa 80 prosenttia niiden henkilöiden palkasta, jotka koronan takia eivät voi olla työpaikoillaan.

Valtiovarainministeri Rishi Sunakin mukaan valtiontuki kuitenkin loppuu viimeistään elokuussa.

Hallitukselta toivotaan yrityksille lisää tukea. Britannian keskuspankin odotetaan kertovan suuresta osakkeidenosto-ohjelmasta ensi viikolla.

Koronaepidemian lisäksi Britannian murheena on sen päättämä ero EU:sta. Maan pitäisi tämän kuun loppuun mennessä päästä EU:n kanssa sopimukseen, millä tavoin ero toteutetaan.

Koska neuvottelut takkuavat pahoin on todennäköistä, että tämän vuoden loppuun jatkuva siirtymäaika ehtii päättyä ennen kuin sopua saadaan, joten ero tapahtuu ilman sitä hallinnoivaa sopimusta. Tämä uhka painaa maan yrityksiä koronan ohella huomattavasti.

Lähteet: AP, Reuters