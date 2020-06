Kun naiselta lohkesi hammas, sairaalan ajanvaraus käski paikkaamaan sen itse: "Käy ostamassa paikka-ainetta ja laita paikoilleen"

Koronarajoitusten takia kuntien hammashuolto on monin paikoin täysin pysähtynyt.

Lappeenrantalainen Päivi Parjanen-Vättö koki viime perjantaina ikävän hetken, kun hänen takahampaastaan lohkesi palanen.

Tarkemmin asiaa tutkittuaan hän huomasi, että hampaasta oli lähtenyt vanha paikka irti. Paikan tilalla oli kolo, ja suussa tuntuivat ikävästi jäljelle jääneen hampaan terävät reunat.

Päivi Parjanen-Vättö soitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten hammaspäivystykseen, jossa tiedusteltiin hänen vointiaan. Hän oletti pääsevänsä hammaslääkärille, mutta näin ei käynyt.

Hampaaseen ei koskenut. Niinpä Päivi Parjanen-Vättö ei ollut kiireellinen asiakas.

Ensiavuksi neuvottiin paikkaamaan hammas itse.

– Minulle sanottiin, että apteekista saa paikkausainetta. Käy ostamassa paikka-ainetta ja laita se itse paikoilleen. Samalla tasoittuvat kuulemma hampaan reunat, kertoo Päivi Parjanen-Vättö.

Hieman hämmästyksissään Parjanen-Vättö meni apteekkiin ja osti kahdeksan euroa maksaneen pienen tuubin paikka-ainetta. Aikansa nyherrettyään hän onnistui saamaan sen hampaaseensa. Ilman tuskanhikeä se ei onnistunut.

– Eihän sitä ihminen pysty itse itselleen laittamaan. Ainakaan tällaisilla nakkisormilla, jotka minulla on, naurahtaa Parjanen-Vättö.

Paikka-aineen myynti rajussa kasvussa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen kertoo, että ajanvarauksesta on viime aikoina jouduttu ohjaamaan ihmisiä hoitamaan esimerkiksi lohjennut hammas apteekista ostettavalla paikkausaineella.

Syynä on se, että koronarajoitusten takia kiireettömiä hammashoitoja ei maaliskuun puolesta välistä lähtien ole voitu tehdä. Hammasta poratessa ilmaan tulee runsaasti nestemäisten hiukkasten seosta eli aerosolia, jonka mukana mahdollinen koronavirus voisi tarttua.

– Rajoitusten syynä ovat olleet sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnalliset ohjeet aerosolivapaasta työskentelystä. Siksi hoitoja ei voida antaa, kertoo Natunen.

Natusen mukaan hän on viime aikoina saanut paljon palautetta erityisesti aikuisilta, jotka ihmettelevät, miksi hoitoon ei pääse ja ohjeeksi annetaan ohje ostaa apteekista paikka-aineita.

– Ajanvaraus yrittää auttaa ja neuvoa. Tilanne on ikävä myös meidän puoleltamme, kun ihminen kokee tarvitsevansa hammaslääkärin apua eikä sitä saa, sanoo Natunen.

Sen verran harvoin paikka-ainetta kuitenkin kysytään, että sen sijainti on apteekin alalaatikossa. Petri Kivimäki / Yle

Paikka-aineiden kysyntä on kasvanut myös apteekeissa. Lappeenrannan Sammonlahden apteekin apteekkarin Janne Nissilän mukaan aiemmin meni yksi tuubi viikossa. Nyt niitä myydään joka päivä.

Nissilä vahvistaa kysynnän kasvun vielä omasta ja naapurimaakunnan Kymenlaakson kollegoiltaan.

– Väliaikaispaikkojen kysyntä on selvästi lisääntynyt joka puolella, kertoo Nissilä.

Apuvälineet puuttuvat

Miten hampaan itsepaikkaus sitten tapahtuu? Paikkausainetta asetetaan lohjenneeseen kohtaan. Aine kovettuu paikoilleen muutamassa minuutissa.

– Lohkeaman pitää tietysti olla sellaisessa kohdassa, että paikka-aineen pystyy sinne itse saamaan. Todella isoihin lohkeamiin se ei oikein sovellu, koska sitä ei saa siinä pysymään, kertoo Eksoten ylihammaslääkäri Maarit Natunen.

Maarit Natusen mukaan täydellistä yleisohjetta paikka-aineen käytöstä ei voi antaa, koska jokainen tapaus on erilainen.

– Jos lohkeama on pieni ja aine pysyy paikoillaan, sillä voi hoitaa hammasta kauankin. Jos lohkeama on suuri ja siihen liittyy oireita, niin silloin ovet terveyskeskukseen avautuvat.

Johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen harmittelee, etteivät he voi koronarajoitusten takia hoitaa kaikkia potilaita. Kalle Purhonen / Yle

Kotioloissa paikka-aineen saaminen paikoilleen voi tuottaa ongelmia. Omaan suuhun on vaikea nähdä, eikä kotona luonnollisestikaan ole samanlaisia apuvälineitä kuin hammaslääkärissä.

Apua voi joutua pyytämään perheenjäseneltä tai ystävältä. Suussa olevaa kosteutta ei tarvitse pelätä.

– Yleensä nämä itsehoitoon tarkoitetut väliaikaiset paikka-aineet ovat sellaisia, että ne eivät ole herkkiä kosteudelle eli syljelle, kertoo ylilääkäri Maarit Natunen.

Maarit Natusen mukaan pelkkä lohkeama harvoin aiheuttaa tulehduksen vaaraa, mutta lohkeaman terävä reuna voi hangata kieltä ja limakalvoja. Terävää reunaa ei kannata itse ruveta viilaamaan, koska silloin saattaa helposti vaurioitaa suun limakalvoja, kieltä sekä ienkudoksia.

Juuritulehduksen mahdollisuus on kuitenkin olemassa - varsinkin silloin, jos vanha paikka on lähtenyt irti siksi, että sen alle on tullut reikä.

Tilapäinen keino

Lappeenrannan Sammonlahden apteekin apteekkari Janne Nissilä muistuttaa, että apteekissa myytävä paikka-aines on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön.

– Tällaisissa akuuteissa tapauksissa, kun hammaslääkäriin ei pääse, ne ovat ihan päteviä apuvälineitä, kertoo Nissilä.

Nissilän mukaan paikka-aines kovettuu niin hyvin, että siitä tulee melkein kuin väliaikainen paikka. Suurin ongelma niiden käytössä on se, miten paikan saa hyvin paikoilleen.

– Nuorilla ja keski-ikäisilläkin paikan laittaminen onnistuu ihan hyvin, mutta vanhemmilla henkilöillä se tuottaa kyllä vaikeuksia, uskoo Nissilä.

Pienen tuubillisen määrällä saa lohjennen hampaansa kuntoon. Petri Kivimäki / Yle

Koska lohjenneita hampaita joutuu paikkaamaan itse hyvin harvoin, on myös hampaiden väliaikainen paikkausaine suurimmalle osalle ihmisistä tuntematon ja ajatus oman hampaan paikkaamisesta vieras.

Paikkausaineen käyttöä akuuteissa lohkeamistapauksissa suosittelee kuitenkin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n mukaan paikkausaine (siirryt toiseen palveluun) on tarkoitettu nimensä mukaisesti väliaikaiseksi ratkaisuksi ja se tulee korvata hammaslääkärin vastaanotolla pysyvällä täytteellä.

Apteekkari Janne Nissilä ymmärtää ihmisiä, jotka eivät heti apua saa.

– On inhottavaa, kun on hammas lohjennut. Itsekin muistan, miten se tuntuu häiritsevän suussa koko ajan. Paikka-aineella voi kuitenkin jatkaa normaalia elämää sinne saakka, kunnes pääsee hammaslääkäriin. Se on hyvä hetkelliseen apuun.

Tulee monille tutuksi

Suomalaiset saanevat tottua hampaiden itsepaikkausaineeseen vielä kuukausien ajan. Terveyskeskuksissa on kovat ruuhkat, kun hoitoja ei ole pystytty tekemään lainkaan.

Reilu viikko sitten sosiaali- ja terveysministeriö höllensi hieman koronarajoituksia, mutta edelleen aerosolien käytössä pitää STM:n mukaan noudattaa erittäin tarkkaa harkintaa. Lisäksi hammashoitohenkilöstön tulee suojata itsensä hyvin muun muassa visiirillä sekä suuren suojausluokan venttiilimaskeilla.

– Erityistoimenpiteet aiheuttavat sen, että yhden potilaan hoitaminen kestää huomattavasti tavallista kauemmin, kertoo Eksoten ylihammaslääkäri Maarit Natunen.

Suman purkaminen alkaa ainakin Etelä-Karjalassa lapsista. Perusterveet aikuiset saavat odottaa.

– Kovasti elättelemme toiveita, että mahdollisimman nopeasti voitaisiin avata kiireetön hoito myös aikuisten osalta.

Paikkaus onnistui

Lappeenrannassa Päivi Parjanen-Vätön huoli kasvoi viikonloppuna sen jälkeen, kun hammas oli lohjennut. Vaikka hän omasta mielestään sai joten kuten hampaan itse paikattua, hän pohti, voiko hammas tulehtua tai jäikö paikka-aineen ja hampaan väliin likaa.

Odottamaan hän ei jäänyt, vaan sai lopulta eiliselle torstaille ajan yksityiselle hammaslääkärille. Siellä hammas luvattiin koronasta huolimatta laittaa kuntoon.

– Hammaslääkäri kehui, että hyvin olin paikan saanut laitettua. Pitäisiköhän eläkkeellä ryhtyä hammaslääkäriksi, naurahtaa Parjanen-Vättö.