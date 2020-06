Tältä näytti Linnanmäen avajaispäivänä – kävijät nauttivat väljyydestä: "Mukavaa, kun ei tarvitse jonottaa laitteisiin"

Helsingin Linnanmäki avasi porttinsa tänään perjantaina, seitsemän viikkoa tavallista myöhemmin koronavirustilanteen vuoksi.

– Täällä on tosi kiva olla, sanoo Turusta hyvipuistoon saapunut Beata Säily ja kertoo käyneensä jo lastenlaitteissa ja labyrintissä, jossa pitää väistellä vesisuihkuja.

Myös elämän ensimmäinen kyyti Linnanmäen kuulussa puisessa vuoristoradassa on päivän aikana luvassa.

Tänä kesänä huvipuistoon otetaan kerrallaan tavallista vähemmän ihmisiä, Linnanmäelle pääsee viisituhatta ihmistä samanaikaisesti. Se on vain neljännes tavallisesta määrästä, joten jonoja ja odotusta voi porteilla olla tiedossa.

Sisällä huvipuitossa kävijät sen sijaan kertovat nauttivansa väljyydestä.

– On ihana juttu, että on väljää. On mukavampi, ei tarvitse jonottaa laitteisiin niin paljon, sanoo Ellina Säily.

Laitteiden jonoissa noudatetaan metrin turvavälejä.

Muutkin huvipuistot ottavat tavallista vähemmän ihmisiä kerrallaan sisälle. Tämän vuoksi Särkänniemeen, Tykkimäkeen ja Linnanmäelle voi tänä kesänä ostaa rannekkeen etukäteen tietylle päivälle, jotteivät kauampaa tulleet joutuisi pettymään.

