Moni polkee liikenteen seassa "laittomalla" sähköpyörällä – moottorin avustamana yli 25 kilometrin tuntivauhtia polkemisesta voi tulla kuskille isot sakot

Nopeakulkuisiin sähköpyöriin on otettava liikennevakuutus, polkipa niillä teillä tai maastossa.

Sähköpyörien määrä liikenteessä lisääntyy vuosi vuodelta. Tänäkin kesänä niiden myynnin ennakoidaan jälleen tuplaantuvan edellisvuodesta.

Arvio perustuu muutamien kauppiaiden näppituntumaan. Myös sähköpyörien kotimainen valmistaja Helkama Velox on kertonut (siirryt toiseen palveluun) hyvästä sähköpyöräkesästä.

Sähköpyörä lieneekin oiva apu, kun reitti vaikkapa töihin on mäkinen ja tuuli turhan taajaan vastainen.

Toisaalta hyvissä ajo-oloissa säädösten mukainen moottorin avustuksen loppuminen 25 kilometrin tuntinopeuden kohdalla saattaa alkaa riepoa.

Sakkoja säädöksiä kiertäville

Niinpä liikenteessä on alkanut näkyä yhä useammin heitä, jotka pyyhältävät pyörätiellä aika haipakkaa ohi, vaikka itse ajelisi sitä reilua kahtakymppiä.

Nopeita sähköpyöriä on myynnissä joissakin liikkeissä. Avustamisrajoittimen ohittaminen jälkikäteen ei sekään ole ylivoimaisen vaikeaa, joskaan ei luvallista.

Jos ohittaminen tapahtuu moottorin avustamana, sähköpyörä ei kelpaa liikenteeseen. Tällainen nopeakulkuinen sähköpyörä pitäisi katsastaa ja rekisteröidä mopoksi.

– Jos kulkuneuvon rekisteröinti- tai varusteasiat eivät ole kunnossa, niin sen mukaan mennään sitten myös rangaistuskäytännössä. Toisin sanoen siinä on hyvin monesti sakkoa luvassa ajoneuvorikkomuksesta, poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta toteaa.

Sähköpyöriä koskevat säädökset perustuvat EU-asetukseen (siirryt toiseen palveluun). Liikenne- ja viestintäviraston, Traficomin sivuilla on tiivis yhteenveto (siirryt toiseen palveluun) muun muassa sähköpyöriä koskevista säädöksistä ja teknisistä vaatimuksista.

Sakot siis rapsahtavat, jos poliisi tapaa säädösten vastaisen kulkupelin. Lievimmillään rangaistus voi olla liikennevirhemaksu, mutta riittävän isot laiminlyönnit johtavat päiväsakkoihin.

Hyvätuloiselle polkijalle maksettavaa voi kertyä jopa useita satoja euroja.

Muista liikennevakuutus

Lisää murhetta on luvassa, jos laiminlyö nopeakulkuisen pyöränsä liikennevakuutuksen.

– Jos sen [sähköpyörän ominaisuudet] menevät tiettyjen rajojen yli, pyörä pitää vakuuttaa riippumatta käyttääkö sitä maastossa, tieliikenteessä vai muualla, johtaja Janne Jumppanen Vakuutuskeskuksesta sanoo.

Liikennevakuutuksen laiminlyönti voi johtaa siihen, että onnettomuuden sattuessa omia vahinkoja ei korvata lainkaan ja lisäksi mätkäistään tuntuvat seuraamusmaksut.

– Onnettomuuden sattuessa liikennevakuutuksesta korvataan vahingot normaalien pelisääntöjen mukaan, Jumppanen sanoo.

Vakuutuskeskuksen nettisivuille on koottu neuvot (siirryt toiseen palveluun) sähköpyörän tai muun sähköisen kulkuneuvon vakuuttamiseen.

Onnettomuuksia tiedossa vain muutamia

Vakuutuskeskuksella ei ole tilastoa siitä, kuinka moni nopeakulkuinen sähköpyörä on liikennevakuutettu, koska vakuutusyhtiöillä ei välttämättä ole vielä valikoimissaan liikennevakuutuksia erikseen sähköpolkupyörille.

Siksi vakuutus on käytännössä mopon vakuutus, vaikka pyörää ei olekaan rekisteröity mopoksi.

Samasta syystä sähköpyörille sattuneista onnettomuuksista ei ole vielä tilastoa erikseen.

– [Sähköpyörille sattuneita] onnettomuuksia on meillä liikenneturvallisuuden puolella tutkittu vain muutamia. Niistä ei ole erillistä tilastoa. Tilastointia voidaan varmasti kehittää, jos tarvetta ilmenee. Vielä emme ole asiasta keskustelleet, Janne Jumppanen kertoo.

Vuonna 2018 tilastoitiin (siirryt toiseen palveluun) 2 452 mopon aiheuttamaa liikennevahinkoa, joista maksettiin korvauksia liikennevakuutuksesta. Onnettomuuksista neljässä viidestä oli kyse myös henkilövahingoista.

Sähköpyörän tunnistaa usein tuhdista akusta, joka on integroitu runkoon. Moottoria ei välttämättä edes huomaa. Markku Pitkänen / Yle

Jos sähköpolkupyöränsä haluaisi rekisteröidä mopoksi, on syytä varautua liki toivottomaan tehtävään, ellei pyörä ole jo valmiiksi tyyppihyväksytty.

A-Katsastuksesta kerrotaan, että heidän toimipaikoillaan ei ole tullut vastaan yhtään tapausta, jossa olisi esitetty sähköavusteista tai -moottorilla varustettua polkupyörää rekisteröintikatsastettavaksi mopoksi.

– Teoriassa tällainen sähköpyörä olisi säädösten perusteella mahdollista hyväksyä mopoksi yksittäiskappaleena rekisteröintikatsastuksessa, jos riittävät todistukset vaatimustenmukaisuudesta esitetään katsastuksessa, A-Katsastuksen tekninen johtaja Hannu Pellikka kertoo.

Tällä tavalla yksittäisen pyörän katsastaminen voi tosin tulla hyvin kalliiksi.

Asetuksen muutos voisi auttaa

Kuten jo kerrottu, sähköpyöriä koskeva sääntely tulee suoraan EU:n paksusta asetusnivaskasta. Nämä kovaa kulkevat sähköpyörät ovat yleistymässä ja moni huristele niillä pitkin pyöräteitä, vaikka ei saisi.

Olisiko siis mahdollista luoda niille oma lokeronsa asetusten sääntöviidakkoon?

– Ongelma tässä on juuri siinä, että jos [sähköpyörä] ei ole polkupyörä, niin sitten seuraava vaihtoehto on oikeastaan pyörän rekisteröiminen mopoksi. Meille tulee tästä asiasta aika paljon kyselyjä ja tarve [uudelle lokerolle] on huomattu. EU-tasolla varmaankin pitäisi ruveta miettimään, että pitäisikö luoda tällainen väliluokka. En osaa sanoa, että miten realistinen ajatus se olisi, Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin johtava asiantuntija Reijo Jälkö sanoo.

Poliisitarkastaja Konsta Arvelin sanoo, että poliisi tapaa päivittäin liikenteessä näitä säädösten vastaisia kulkupelejä.

Eikä pelkästään sähköpyöräkiitureita, vaan kaikenlaisia sähköisiä kulkupelejä, joita ostellaan verkosta miettimättä kummemmin niiden turvallisuutta.

– Nehän voivat olla rullalaudan näköisiä tai sitten kevyttä sähköajoneuvoa muistuttavia [laitteita]. Teknisiltä ominaisuuksiltaan ne voivat olla sellaisia, että saattavat kulkea tosi lujaa ja siten olla myös tosi vaarallisia. Kulkuneuvon ominaisuuksien selvittäminen on poliisille myös työturvallisuuskysymys, jos jonkin laitteen ominaisuuksia pitäisi alkaa selvittää koeajamalla, Arvelin sanoo.

