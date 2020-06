Demokraatti: Valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan Ano Turtiaisen tviitistä

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen sanoo Demokraatille, että Turtiaista itseään on tärkeä kuulla, koska tviitti on ymmärrettävissä rasistiseksi.

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan tehtäväksi kansanedustaja Ano Turtiaisen tviitistä, kertoo Demokraatti (siirryt toiseen palveluun). Helsingin poliisi kertoi aiemmin tällä viikolla, ettei se aloita esitutkintaa asiassa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotetun Turtiaisen tekemästä julkaisusta on tehty poliisille useita rikosilmoituksia.

Twitterissä julkaistussa kuvassa Turtiainen pilkkasi Yhdysvalloissa poliisiväkivallan uhrina kuollutta George Floydia.

Poliisi aloitti esitutkintalain mukaisen esiselvityksen sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja onko esitutkinta aloitettava. Esiselvityksessä poliisi arvioi asiaa rikosnimikkeiden kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja kunnianloukkaus tunnusmerkistöjen kannalta.

Esiselvityksen lopputulos on, että asiassa ei ole poliisin mukaan syytä epäillä kumpaakaan rikosta eikä poliisi käynnistänyt esitutkintaa.

Poliisi on tiedottanut ratkaisusta valtakunnansyyttäjää.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoo Demokraatille, että asiaa harkittuaan hän on määrännyt esitutkinnan toimitettavaksi. Toivoaisen mukaan Turtiaista on tärkeä kuulla, sillä tviitti on ymmärrettävissä rasistiseksi.

Ylen tavoittaman Toiviaisen mukaan hän ei voi avata päätöksen sisältöä enempää julkisuudessa. Valtakunnansyyttäjä näkee, että tapauksessa on syytä epäillä kiihottamisrikosta. Hänen mukaansa ei ole tavatonta, että valtakunnansyyttäjä määrää poliisin tekemään esitutkinnan. Tapaus siirtyy Helsingin poliisin hoitoon.

