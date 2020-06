Brasilia on ohittamassa Britannian koronaviruksen kuolinluvuissa – kuolleita yli 40 000

Koronavirukseen liitettyjen kuolonuhrien määrä Brasiliassa on kaiken todennäköisyyden mukaan ohittamassa Britannian perjantain aikana paikallista aikaa. Tiistaista lähtien maa on raportoinut yli 1 200 uutta kuolonuhria joka päivä.

Brasilia nousee näin ollen maailman toiseksi eniten ihmisiä koronavirukselle menettäneeksi maaksi. Edelle jää enää vain Yhdysvallat.

Maan terveydenhuoltojärjestelmä ei kuitenkaan ole vielä romahduspisteessä, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO.

– Näkemämme datan perusteella järjestelmä ei ole vielä ylikuormittunut, kommentoi WHO:n asiantuntija Mike Ryan uutistoimisto Reutersin mukaan.

Brasiliassa on kirjattu koronavirukseen liitettyjä kuolemia tähän mennessä Johns Hopkins -yliopiston mukaan 40 919. Etäisyyttä Britannian uhrimäärään on alle tuhat. Yhdysvalloissa kuolonuhreja on yli 114 000.

WHO:n mukaan tehohoidon paikat eivät kuitenkaan ole loppuneet kesken, ja vain harvassa maan alueista käyttöaste ylittää 80 prosentin rajan. Rajoja koetellaan vain "kuumissa" tautipesäkkeissä suurissa kaupungeissa.

Vahvistettujen yli 800 000 tartuntatapauksen määrä on jo nyt Brasiliassa maailman toiseksi suurin. Brasilian väkiluku on noin 210 miljoonaa.

Brasilia avasi oviaan loppuviikosta

Vakavasta tilanteesta huolimatta Brasilia on ryhtynyt avaamaan talouttaan presidentti Jair Bolsonaron toiveiden mukaisesti.

Bolsonaro on toistuvasti vähätellyt koronaviruksen vakavuutta ja syyttänyt osavaltioiden johtajia koronalukujen paisuttelusta presidentin vallan nakertamiseksi.

Torstaina Bolsonaro kehotti kannattajiaan tunkeutumaan sairaaloiden sisälle ja kuvaamaan teho-osastoja, jotta poliisi ja tiedustelupalvelut saisivat kuvamateriaalia siitä, ovatko sairaaloiden vuodepaikat todella varattuja.

Brasilia salli ostoskeskusten avata oviaan torstaina. Liikkeisiin saapuneita asiakkaita vaadittiin pitämään etäisyyttä toisiinsa ja käyttämään kasvomaskeja. Myös kuumetta mitattiin ennen sisäänpääsyä.

