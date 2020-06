Herätys: Paluu avokonttoriin on riski, hallitus tuki yrityksiä väärässä järjestyksessä, Renny Harlin elää elämänsä kesää Suomessa

Avokonttoriin palaava työntekijä altistuu ilman virushiukkasille

Monet työntekijät ovat palaamassa etätöistä avokonttoreihin. Tärkeää on pitää kollegoihin turvaväli ja huolehtia hygieniasta. Työnantajan olisi myös hyvä tehostaa ilmanvaihtoa, sillä tutkimuksen mukaan ilman pienhiukkaset ja joukossa mahdollisesti olevat koronavirukset leijailevat pitkälle. Tiedossa ei ole, millainen virusmäärä tartuttamiseen tarvitaan.

Yle selvitti, miksi hallitus tuki koronasta kärsiviä yrityksiä väärässä järjestyksessä

Koronaepidemia sulki ravintoloita Suomessa. Silja Viitala / Yle

Koronapandemia sulki muun muassa ravintolat ja ylikuormitti tukihakemuksien käsittelijöitä. Kiire sai hallituksen kompastelemaan yritystuissa. Laajassa jutussamme kerromme hallituksen kamppailusta konkurssien ja lomautusten keväänä. Juttu on Suomen toimia koronavirusepidemiassa käsittelevän kolmiosaisen juttusarjan viimeinen.

Maksullisen lisäopetuksen suosio kasvoi epidemian jälkeen

Axel Tapaila saattaa lähettää yksityisopettajalleen kysymyksiä Whatsapp-viestillä esitelmää edeltävänä iltana. Kirsi Tapaila

Monessa maassa maksullinen lisäopetus on arkipäivää, ja viime vuosina se on saanut jalansijaa myös Suomessa. Suosituimpia aineita ovat matematiikka, vieraat kielet ja äidinkieli. Yksityistunnista maksetaan noin 60 euroa, ryhmätunnista noin 20 euroa. Esimerkiksi Tutorhouse-yrityksen peruskoululaisten ja lukiolaisten kertaavien kesäkurssien kysyntä on kasvanut noin 40 prosenttia viime kesään verrattuna.

Äärivasemmiston rikollisuus lisääntynyt Saksassa

Rigaer Strassella on vallattuja taloja. Stefanie Loos / Yle

Saksassa äärivasemmiston rikollisuus on kasvussa. Berliinissä Rigaer Strasse on vasemmistorikollisuuden keskus, jossa naapurit saattavat kivittää ikkunasi ja polttaa autosi. Siellä vanha ja uusi Berliini taistelevat elintilasta.

Kulttuurivieras Renny Harlin haaveilee omasta talosta Suomessa

Renny Harlin on viimeiset 35 vuotta haaveillut viettävänsä koko kesän Suomessa. Nyt se toteutuu. Jari Kovalainen / Yle

Maailman menestynein suomalainen elokuvaohjaaja oli tulossa kesäksi tekemään ensimmäistä elokuvaa äidinkielellään. Korona teki visiitistä aiottua pidemmän ja pisti samalla miehen arvot uusiksi. Harlin kertoo, miksi inhoaa Hollywoodia, miksi kiinalaisten kanssa on mukavaa tehdä töitä ja miksi ihmeessä toimintaelokuvien erikoismies ohjaa nyt pölhökomediaa, joka sitä paitsi on jatko-osan jatko-osa.

Lämpö hellii tänäänkin Suomea

Yle

Sää jatkuu tänään laajalti aurinkoisena ja lämpimänä. Hellelukemat yleistyvät. Rannikkoseuduilla merituuli kuitenkin viilentää ja lämpötilat ovat +20 asteen tienoilla.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.