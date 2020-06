"Liikevaihto nolla" – koronakevät oli elokuvateattereille katastrofi, mutta usko elokuvan taikaan ei kuollut

Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemassa Kino Tapiolassa on näytetty elokuvia vuodesta 1955. Terassilla Mickael Suominen ja Saara Viika.

Aivan kamala. Sellainen oli korttelikinon kevät, kun toiminta loppui kuin seinään. Nyt elokuvateatteri on jälleen auki ja sitä täytyy juhlistaa.

Popcorn-kone ropsauttaa tuoksuvan pahvikulhollisen. Jääkaapista nostetaan kylmiä juomia lipputiskille.

Ennen elokuvaa on aikaa juoda viinilasillinen korttelikinon ulkoterassilla lehtipuiden varjossa.

Vaikka kesäilta on lempeän lämmin, elokuvan ystävät ovat teatterille uskollisia. He ovat tulleet Kino Tapiolaan, joka on jälleen avannut ovensa kuukausien koronatauon jälkeen.

– Toivoisin, että tällaisia paikkoja tulisi lisää, sanoo elokuvan alkua odottava Riitta Poutanen.

– Pienet elokuvateatterit ovat viehättäviä. Isoista elokuvakeskuksista en pidä ollenkaan.

Hanna Holtari, Jenni Saimén, Emma Pasanen ja Vera Holtari tulivat katsomaan Jane Austenin klassikkoromaaniin perustuvaa elokuvaa Emma. Antti Lähteenmäki / Yle

Koronakorvausta shokkikeväästä

Koronapandemia sulki maaliskuussa elokuvateatterit kuukausiksi ja aiheutti ennennäkemättömät talousvaikeudet. – Tappioita ei voi verrata mihinkään elokuvateattereiden aiemmin kokemaan, sanoo esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil Suomen elokuvasäätiöstä.

– Koko alan tappiot mitataan kymmenissä miljoonissa euroissa.

Keväällä Kino Tapiola sulki ovensa pikaisesti vain parin päivän varoitusajalla.

– Kevät oli meille aivan kamala. Jäimme ihan tyhjän päälle ja liikevaihto oli nolla. Se oli melkoinen shokki, sanoo Kino Tapiolan teatteripäällikkö Hannele Marjavaara.

Suomen elokuvasäätiö myönsi tällä viikolla koronatukea lähes miljoona euroa elokuvateatteriyrityksille ja -yhdistyksille.

Ilmari Arnkil näkee tilanteessa jotain myönteistäkin.

– Nyt näyttää sikäli valoisalta, että konkurssiaallolta ollaan välttymässä. Elokuvateatterit tulevat näillä näkymin selviämään pystyssä tästä kriisistä, hän sanoo.

Kino Tapiola oli yksi koronatuen saajista. Teatteripäällikkö Hannele Marjavaara painottaa, että etenkin pienille elokuvateattereille valtion jakama tuki on elintärkeä.

– Se on elinehto. Nyt voimme panostaa asiakaspalveluun ja laatuohjelmistoon.

Teatteripäällikkö Hannele Marjavaara sanoo, ettei Kino Tapiola olisi selvinnyt ilman Suomen elokuvasäätiön sille myöntämää 17 500 euron tukea. Antti Lähteenmäki / Yle

Finnkinon leffateattereihin juhannuksen jälkeen

Kesäkuun alusta lähtien eri puolilla maata on ollut avoinna yhteensä noin 40 elokuvateatteria.

Joukossa on useita korttelikinoja kuten helsinkiläiset Cinema Orion ja Riviera.

Suomen suurin elokuvateatteriketju Finnkino avaa teatterinsa porrastetusti 24. kesäkuuta alkaen tehostetuin turvatoimin. Ensin avataan Helsingissä Tennispalatsi ja Itis sekä Turun Kinopalatsi, sen jälkeen loput teatterit heinäkuun aikana.

Elokuvateatterissa koronaviruksen tarttuminen pyritään estämään rajoittamalla asiakkaiden määrää. Kino Tapiolassa saliin pääsee vain 50 henkilöä, vaikka paikkoja on melkein 200.

Jonottamista vältetään varaamalla enemmän aikaa näytösten väliin, ettei syntyisi ruuhkaa oville.

Kino aikoo selvitä tästäkin kriisistä

Arkkitehti Aarne Ervin suunnitelema Kino Tapiola on Museoviraston suojelema rakennus. Yksisalisessa teatterissa on eläydytty elokuviin jo vuodesta 1955 lähtien.

Nykyisin sen toimintaa pyörittää osakeyhtiö Ciné Tapiola.

Kino Tapiolassa alkoholijuomia tarjoillaan terassille. Tiskin takana teatterin työntekijä Elisa Espinosa. Antti Lähteenmäki / Yle

– Tämä edustaa juuri sellaista vanhaa minulle mieluisaa kulttuuria. Pojillenikin olen esitellyt, että tällaista oli elokuvateatterissa ennen vanhaan, elokuvalippuja ostamaan tullut Tapio Kuosma sanoo.

Kino Tapiola on sinnitellyt monien vaikeiden vaiheiden läpi ja aikoo selvitä jatkossakin.

– Olen luottavainen. Elokuvateattereille tulee aina olemaan tarve, teatteripäällikkö Hannele Marjavaara toteaa.

Myös Riitta Poutanen uskoo, ettei elokuvan lumovoimaa voi aistia kotisohvalla.

– Kun on hyvä elokuva ja iso valkokangas, niin tunnelma on ihan erilainen. Televisioista katsottuna elokuvat eivät koskaan maistu yhtä voimakkailta ja hyviltä.

