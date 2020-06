Poliisi ampui mustan miehen pikaruokaravintolan pihalla Atlantassa – poliisipäällikkö erosi

Ampumisesta vastuussa ollut poliisi on erotettu, kertoo pormestari.

Yhdysvaltain Atlantassa on osoitettu mieltä sen jälkeen, kun poliisi ampui perjantaina mustan miehen kuoliaaksi pikaruokaravintolan pihalla, kertovat kansainväliset mediat.

Muun muassa Atlanta Journal-Constitution -lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun), että kaupungin poliisipäällikkö, valkoihoinen Erika Shields on eronnut tapauksen vuoksi. Virkaatekevänä poliisipäällikkönä aloittaa mustaihoinen Rodney Bryant.

Kaupungin pormestari on ilmoittanut, että ampumisesta vastuussa oleva poliisi on erotettu. Tehtävään osallistuneiden kahden poliisin nimiä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta molempien on kerrottu olevan valkoisia.

Poliisin mukaan 27-vuotias mies oli vastustanut pidätystä sen jälkeen, kun hänen puhalluskokeensa oli näyttänyt liian korkeita lukemia.

Viranomaisten mukaan mies oli myös vienyt etälamauttimen yhdeltä häntä pidättäneistä poliiseista ja osoittanut sillä heitä ennen ampumista.

Georgian osavaltion poliisi tutkii tapausta ja silminnäkijän kuvaamaa videota.

Mediatietojen mukaan henkensä menettänyt mies oli ennen ampumistaan nukahtanut autoonsa ravintolan drive-thru-kaistalla.

Vain tunteja ampumisen jälkeen mielenosoittajat protestoivat kaduilla tapahtunutta. Yhdysvalloissa velloo laaja poliisiväkivallan ja rasismin vastainen liikehdintä, joka sai alkunsa George Floydin kuolemasta Minneapolisissa.

Lähteet: AFP, Reuters