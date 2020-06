Pohjois-Korean johtajan sisko uhkaa Etelä-Koreaa kostotoimilla – Kim Yo-jongin mukaan armeija on valmis toimimaan, yksityiskohdat pimennossa

Pohjois-Korea suuttui aktivistien lentolehtisistä. Maan talous on näivettynyt koronakriisin ja talouspakotteiden takia.

Etelä-Koreassa järjestettiin sunnuntaina hätäkokous vain tunteja sen jälkeen kun Pohjois-Korea uhkasi etelänaapuriaan sotilaallisilla toimilla ja uhosi tuhoavansa maiden väliseen yhteydenpitoon tarkoitetun toimiston.

– Suuren johtajan, puolueen ja valtion valtuuttamana ohjeistan vihollissuhteista vastaavia tahoja suorittamaan seuraavan toimenpiteen, sanoi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vaikutusvaltainen sisar Kim Yo-jong valtionmedia KCNA:lle uutistoimisto Reutersin mukaan.

Sisar Kim myös antoi maan armeijalle valtuudet toimia tarvittaessa, kertoo uutistoimisto AP.

Hän ei kuitenkaan kertonut tarkkoja yksityiskohtia siitä, mitä mahdolliset toimet voisivat olla.

Kim Yo-jong sanoo, että on jo korkea aika rikkoa suhteet Etelä-Koreaan, kertoo kiinalainen uutiskanava CGTN (siirryt toiseen palveluun).

Etelä-Korean hallinto pitää tilannetta vakavana. Pohjois-Korean suhteisiin keskittyneen yhdistymisministeriön julkaisemassa lausunnossa sanotaan, että molempien osapuolten tulee nyt pyrkiä pitäytymään sovituissa asioissa ja saavutetuissa sopimuksissa.

Lentolehtiset etelästä sytykkeenä

Pohjois-Korea on viime aikoina palannut tuliseen retoriikkaan etelänaapuriaan kohtaan. Pohjois-Korea on muun muassa syyttänyt etelää siitä, että se ei ole estänyt aktivisteja lähettämästä propagandalehtisiä rajan yli.

– Lehtiset ovat tekosyy tai oikeutus panosten koventamiselle, kriisin luomiselle ja yritys pelotella Etelä-Korea tekemään, mitä pohjoinen haluaa, sanoo Belgiasta käsin toimivan The International Crisis Group (ICG) -järjestön asiantuntija Duyeon Kim uutistoimisto Reutersille.

Pohjois-Korea on näreissään myös siitä, että maiden väliset tuottoisat talousprojektit eivät ole elpyneet. Pohjois-Korean ulkomaankauppa on näivettynyt vuodesta 2017 lähtien pakotteiden takia.

Talous on kärsinyt pahoin koronaviruksen takia, sillä maa on joutunut sulkemaan rajansa Kiinaan, joka on sen suurin kauppakumppani.

Historiallinen kädenpuristus. Kim Jong-un tapasi Yhdysvaltain presidentin, Donald Trumpin Singaporessa 12. kesäkuuta 2018. Kevin Lim / The Straits Times / SPH /EPA

Kyse voi myös olla viestistä Yhdysvaltoihin

Jännitteiden kiristäminen Etelä-Korean kanssa voi olla myös tarkoituksenmukainen painostuskeino Yhdysvaltoja kohtaan, arvioivat uutistoimisto AP:n haastattelemat asiantuntijat.

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain väliset aseriisuntaneuvottelut keskeytyivät tuloksettomina viime vuonna.

Viikonloppuna tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Kim Jong-un tapasivat ensimmäistä kertaa.

Perjantaina Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Son-gwon sanoi, että pohjoinen ei tule enää koskaan ”palkitsemaan” Trumpia vastaavanlaisella tapaamisella. Trump on pitänyt tapaamista suurena ulkopoliittisena saavutuksena. Rin mukaan uusia tapaamisia ei heru, ellei Pohjois-Korea saa vastineeksi jotain merkittävää.

